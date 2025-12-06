Česká Miss World Natálie Kotková a zpěvák Petr Lexa se po devíti letech rozešli

„Už je to nějakou dobu, co netvoříme pár. Byli jsme spolu devět let. Devět let, které nás formovaly, posunuly. Ušli jsme spolu dlouhou cestu. Často jsme vás na ni brali s sebou, a tak jsme chtěli, abyste věděli, že dál už jdeme každý zvlášť. S respektem k tomu druhému a s vděčností za všechno, co jsme spolu prožili. Vzpomínky, i ti naši dva chlupatí parťáci, které jsme spolu vychovali, nás budou spojovat napořád,“ napsali Petr Lexa a Natálie Kotková v sobotu odpoledne ke společné černobílé fotce na Instagram.
Dvojice spolu strávila devět let, během nichž se stala jedním z nejstabilnějších párů české veřejné scény. Seznámili se v roce 2016, postupně spolu vybudovali společné zázemí a vzájemně se podporovali v pracovních i osobních výzvách.
Natálie během svého působení v letošní show Survivor strávila týdny na ostrově v Karibiku daleko od domova, zatímco Petr byl jejím hlasitým podporovatelem z Česka. Jejich vztah působil pevně, což činí oznámení o rozchodu pro mnohé fanoušky dost překvapivým.
Petr Lexa patří mezi populární zpěváky české hudební scény, proslavil se jako youtuber pod přezdívkou Hoggy. Později si získal mnoho fanynek díky působení ve skupině Slza. Modelka Natálie Kotková si po zisku modelingového titulu Česká Miss World 2016 vybudovala kariéru také jako influencerka, cestovatelka a moderátorka.
Ještě loni složil Petr Lexa pro Natálii k výročí píseň Jak tě znám a spolu si zahráli i v romanticky laděném videoklipu.