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Dcera Kubelkové a tenista Macháč? Dovolená na stejném místě rozvířila spekulace

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  9:30
Pozorným sledujícím neunikl detail. Na snímcích Jiráskové a Macháče se objevil...

Pozorným sledujícím neunikl detail. Na snímcích Jiráskové a Macháče se objevil stejný ručník. (červenec 2026) | foto: Instagram @natalkajiraskova

V Chorvatsku tráví čas také tenista Tomáš Macháč. Dvojice ale společnou...
Fanoušci spekulují, zda Natálie Jirásková a Tomáš Macháč nejsou v Chorvatsku...
Zda jde o náhodu, nebo důkaz společné dovolené, zatím Jirásková ani Macháč...
Natálie Jirásková si užívá slunečnou dovolenou v Chorvatsku. (červenec 2026)
50 fotografií
Modelka Natálie Jirásková (21) a tenista Tomáš Macháč (25) dál přiživují spekulace o novém vztahu. Ačkoli ani jeden z nich společnou fotografii nezveřejnil a k údajnému románku se veřejně nevyjádřili, fanoušci si všimli nápadně podobných záběrů z dovolené v Chorvatsku.

Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková

O tom, že dcera moderátorky a modelky Ivy Kubelkové (49) randí s úspěšným českým tenistou, se spekuluje už několik týdnů, pozorným sledujícím však neunikly další indicie, které podporují dohady, že Natálie Jirásková a Tomáš Macháč tráví dovolenou společně.

Oba v posledních dnech sdíleli na Instagramu záběry z Chorvatska, na kterých fanoušky zaujala mimo jiné totožná růžová osuška, která se objevila na fotografiích sportovce i modelky.

Jirásková ani Macháč však zatím nezveřejnili žádný společný snímek a ke spekulacím o nové lásce se veřejně nevyjádřili.

Pozorným sledujícím neunikl detail. Na snímcích Jiráskové a Macháče se objevil stejný ručník. (červenec 2026)
V Chorvatsku tráví čas také tenista Tomáš Macháč. Dvojice ale společnou dovolenou nepotvrdila. (červenec 2026)
Fanoušci spekulují, zda Natálie Jirásková a Tomáš Macháč nejsou v Chorvatsku spolu. (červenec 2026)
Zda jde o náhodu, nebo důkaz společné dovolené, zatím Jirásková ani Macháč neprozradili. (červenec 2026)
50 fotografií

Natálie Jirásková se věnuje modelingu a zároveň studuje. V minulosti tvořila téměř tři roky pár se zpěvákem a hercem Adamem Mišíkem, se kterým žili ve společné domácnosti. Ačkoli rozchod oznámili v létě 2025, Jirásková později prozradila, že jejich vztah skončil už v březnu.

Po Mišíkovi byla modelka spojována s extraligovým hokejistou Dalimilem Mikyskou. Ani tento vztah dvojice veřejně nepotvrdila a letos na jaře Jirásková oznámila, že je opět single.

Zákroky v mladém věku neodsuzuji, ale občas je to nevkusné, říká Jirásková

V březnu Natálie v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, že co se týká partnerských vztahů, své soukromí si chce chránit. „Nedávno jsem se dostala z velmi veřejného vztahu a uvědomila jsem si, jak moc si teď vážím soukromí. Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral. Dokud sama nikoho nikam nepřivedu a něco nepotvrdím, chci si své soukromí chránit. Je to pro mě teď důležité,“ řekla modelka.

Tomáš Macháč patří mezi nejúspěšnější české tenisty současnosti. Profesionální hráč a daviscupový reprezentant získal na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 zlato ve smíšené čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.

Právě se Siniakovou v minulosti několik let tvořil pár. Rozešli se před olympiádou v Paříži, na kurtu však následně společně vybojovali olympijské zlato. Později byl Macháč spojován se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou. Ta letos potvrdila, že je už od ledna nezadaná a jejich vztah je minulostí.

tomas_machac

Look out

#mottomotto

3. července 2026 v 16:26, příspěvek archivován: 14. července 2026 v 8:32
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