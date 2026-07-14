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Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral, říká Natálie Jirásková
O tom, že dcera moderátorky a modelky Ivy Kubelkové (49) randí s úspěšným českým tenistou, se spekuluje už několik týdnů, pozorným sledujícím však neunikly další indicie, které podporují dohady, že Natálie Jirásková a Tomáš Macháč tráví dovolenou společně.
Oba v posledních dnech sdíleli na Instagramu záběry z Chorvatska, na kterých fanoušky zaujala mimo jiné totožná růžová osuška, která se objevila na fotografiích sportovce i modelky.
Jirásková ani Macháč však zatím nezveřejnili žádný společný snímek a ke spekulacím o nové lásce se veřejně nevyjádřili.
Natálie Jirásková se věnuje modelingu a zároveň studuje. V minulosti tvořila téměř tři roky pár se zpěvákem a hercem Adamem Mišíkem, se kterým žili ve společné domácnosti. Ačkoli rozchod oznámili v létě 2025, Jirásková později prozradila, že jejich vztah skončil už v březnu.
Po Mišíkovi byla modelka spojována s extraligovým hokejistou Dalimilem Mikyskou. Ani tento vztah dvojice veřejně nepotvrdila a letos na jaře Jirásková oznámila, že je opět single.
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V březnu Natálie v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, že co se týká partnerských vztahů, své soukromí si chce chránit. „Nedávno jsem se dostala z velmi veřejného vztahu a uvědomila jsem si, jak moc si teď vážím soukromí. Nechci, aby se můj osobní život neustále probíral. Dokud sama nikoho nikam nepřivedu a něco nepotvrdím, chci si své soukromí chránit. Je to pro mě teď důležité,“ řekla modelka.
Tomáš Macháč patří mezi nejúspěšnější české tenisty současnosti. Profesionální hráč a daviscupový reprezentant získal na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 zlato ve smíšené čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.
Právě se Siniakovou v minulosti několik let tvořil pár. Rozešli se před olympiádou v Paříži, na kurtu však následně společně vybojovali olympijské zlato. Později byl Macháč spojován se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou. Ta letos potvrdila, že je už od ledna nezadaná a jejich vztah je minulostí.