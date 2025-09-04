Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima News studentka také popsala, čím ji muž dokáže zaujmout a zda momentálně touží po novém vztahu.

Osamostatnila jste se, bydlíte sama v bytě, nastupujete na vysokou školu. To jsou velké změny v životě. Jak se teď cítíte?
Já se cítím skvěle. Mám skoro všechno, co jsem si vždy přála a jsem za to neuvěřitelně vděčná. Takže teď jdu a koukám dopředu.

Jaké to je, být po třech letech sama?
Je to samozřejmě v něčem takové zvláštně osvobozující – tím způsobem, že máte najednou čas se opravdu soustředit jenom na sebe a nemusíte řešit problémy cizích. Někdy je to samozřejmě v pořádku, je to součást života.

Dcera Ivy Kubelkové, modelka Natálie Jirásková v plavkové kampani (květen, 2023)
Natálie Jirásková a Adam Mišík v Karlových Varech (28. června 2024)
Modelka Natálie Jirásková potvrdila rozchod se zpěvákem Adamem Mišíkem. (21. července 2025)
Zpěvák a herec Adam Mišík s modelkou Natálií Jiráskovou
Vaším bývalým partnerem je zpěvák Adam Mišík. Byli jste mediálně velmi sledovaným a známým párem. Stejně jako počátky a průběh vašeho vztahu se ostře sledoval i váš rozchod. Jak jste to snášela?
My už jsme s Adamem spolu nebyli od března, takže už to byla nějaká doba od chvíle, kdy se to začalo řešit v bulváru a ve všech médiích. Už jsem v té době byla z toho tak jako otřepaná a dejme tomu v pohodě. Takže mě to už tak nezasáhlo. Věřím, že kdyby to bylo v začátku, bylo by to asi trošku horší.

A teď? Jste kamarádi? Nebo jak to spolu máte?
S Adamem zlou krev mezi sebou nemáme. My jsme spolu zažili krásné tři roky života, za které mu budu vždycky vděčná. Vždycky si v tom vztahu něco předáte. A my jsme si určitě něco předali, ale každý jsme se pak vydali svojí a jinou cestou. To je prostě přirozený vývoj a takhle to je. Nelituji něčeho.

Je dobře vychovaná, žijeme rodinný život, říká Adam Mišík o dceři Kubelkové

Byli jste krásný pár. Budete na to vzpomínat jen s úsměvem na tváři?
Bylo to hodně nahoru a dolů. Ale vlastně to bylo všechno krásný. Takže budu.

Jak to máte naplánované? Budete s Adamem v rozhovorech odpovídat na to, jaké byly důvody vašeho rozchodu? Nebo si je necháte pro sebe?
Měli jsme hodně veřejný vztah, ale důvod rozchodu, nebo detaily, to si myslím, že není vůbec potřeba sdílet. To má myslím zůstat v soukromí.

Takové to „kdo a s kým“, to vůbec nebudete řešit...
Ne, vůbec ne. To je každého věc. Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat a myslím si, že Adam asi také ne.

Modelka Natálie Jirásková potvrdila rozchod se zpěvákem Adamem Mišíkem. (21. července 2025)

V každodenním kontaktu asi nejste, že?
To samozřejmě ne. To by bylo možná už trošku divné, bych řekla. Ale jak říkám, žádná zlá krev tam není.

Bydlela jste s rodiči, potom s Adamem a teď sama. Co vám nejvíc chybí a co naopak vyhovuje?
Vyhovuje mi nejvíc samozřejmě ten vlastní prostor, ten klid a to, že je vlastně všechno doma podle vás. Ta špatná stránka je to, že jste v tom sama a lepší je přece jen vždycky mít někoho, s kým to sdílet nebo se o to podělit. Ale jak říkám, všechno je teď super. Dekoruju si, jak potřebuju a jsem moc šťastná.

Čím vás chlap dokáže ohromit?
Jednou věcí. A to když dokáže dodržet slovo, když to je chlap svého slova. To dokáže udělat hodně. Teď jsem spokojená tak, jak jsem a nějak se do ničeho neženu a nic nevyhledávám. Ale jak to dopadne? To člověk nikdy neví.

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

