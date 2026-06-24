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Brutální a traumatický zážitek, popsala umělé oplodnění Natalie Imbruglia

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  12:52
Natalie Imbruglia na dovolené, Portofino, 2023

Natalie Imbruglia na dovolené, Portofino, 2023 | foto: Profimedia.cz

Natalie Imbruglia (Londýn, 12. března 2019)
Natalie Imbruglia, Londýn, 2024
Natalie Imbruglia (26. července 2019)
Cannes 2010 - zpěvačka Natalie Imbruglia
12 fotografií
Natalie Imbruglia (51) je australská zpěvačka, skladatelka, modelka a herečka. V nedávném rozhovoru promluvila o tom, jaké peripetie provázely proces umělého oplodnění, díky němuž se v roce 2019 stala matkou syna Maxe.

V pořadu How To Fail with Elizabeth Day došlo na otevřenou diskuzi o tématu umělého oplodnění. Imbruglia především radí ženám, aby si co nejvíce informací o tomto procesu zjistily předem.

„Je opravdu důležité se v tomto směru patřičně vzdělat a co nejvíc se ptát. Existuje hodně věcí, které jsem sama nevěděla, a kdyby mi je někdo řekl, mohlo mě tu ušetřit traumatu a hodně nepříjemného překvapení,“ říká jednapadesátiletá hudebnice, která se stala matkou ve svých čtyřiačtyřiceti letech.

Ve 44 letech poprvé matkou. Zpěvačka Natalie Imbruglia porodila

Za velkou výzvu zpětně považuje jak užívání hormonů, které je s procesem spojeno, tak i období čekání a nejistoty, zda se oplodnění povedlo.

„Nikdo vás nepřipraví na ten volný pád, který to připomíná, nikdo s vámi nejedná v rukavičkách. Když to nezafunguje, musíte se potom dát nějak dohromady. A o tom se nemluví. Přitom na něco takového snad nikdo není připravený,“ říká. „A ty dva týdny, než se dozvíte výsledek, vám budou připadat jako to nejdelší čekání v životě.“

Natalie Imbruglia na dovolené, Portofino, 2023
Natalie Imbruglia (Londýn, 12. března 2019)
Natalie Imbruglia, Londýn, 2024
Natalie Imbruglia (26. července 2019)
12 fotografií

Ze zkušenosti proto radí nespoléhat jen na samotnou péči doktorů. „Doporučuji mluvit i s dalšími ženami, které si tím prošly, ať si na to nepřipadáte sama. Hodí se mít i dobré kamarádky, kterým lze kdykoliv zavolat a říct si o pomoc.“

Imbruglia při této příležitosti zareagovala i na komentáře některých mužských uživatelů, kteří vyjádřili nepochopení nad tím, proč raději nezvolila oplodnění tradiční cestou. „Není v tom žádná snaha ukázat, že žena muže nepotřebuje. Není to fér, tohle vůbec nebyl ten případ,“ podotýká.

„Někdy se prostě ocitneme v situaci, kdy zatikají biologické hodiny a žena se takto musí rozhodnout, protože jiná možnost jí nezbývá. A díky bohu za medicínu, která tuto šanci umožňuje,“ dodala.

Natalie Imbruglia: Jsem hrdá na svou čtyřicítku. Na dítě mám ještě čas

Natalie Imbruglia byla v letech 2003 až 2008 vdaná za britského hudebníka Daniela Johnse. V roce 2019 oznámila narození syna Maxe, kterého přivedla na svět díky umělému oplodnění a dárci spermatu. O svém soukromí hovoří jen výjimečně, syna vychovává sama.

Imbruglia se proslavila v 90. letech především hitem Torn, který se stal celosvětovým fenoménem. Australsko-britská zpěvačka a herečka vydala během kariéry několik úspěšných alb a objevila se také v televizních a filmových projektech. V roce 2021 se po delší pauze vrátila na hudební scénu s albem Firebird.

V červnu 2026 fanouškům oznámila, že 4. září vydá nové album s názvem Algorithm. Deska je už nyní k dispozici v předprodeji. Zpěvačka uvedla, že na ní spolupracovala s řadou talentovaných hudebníků a její vznik označila za projekt, do kterého vložila mnoho lásky a energie.

ANKETA: Patříte k párům, které vyhledaly či se chystají vyhledat umělé oplodnění?

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