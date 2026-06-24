V pořadu How To Fail with Elizabeth Day došlo na otevřenou diskuzi o tématu umělého oplodnění. Imbruglia především radí ženám, aby si co nejvíce informací o tomto procesu zjistily předem.
„Je opravdu důležité se v tomto směru patřičně vzdělat a co nejvíc se ptát. Existuje hodně věcí, které jsem sama nevěděla, a kdyby mi je někdo řekl, mohlo mě tu ušetřit traumatu a hodně nepříjemného překvapení,“ říká jednapadesátiletá hudebnice, která se stala matkou ve svých čtyřiačtyřiceti letech.
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Za velkou výzvu zpětně považuje jak užívání hormonů, které je s procesem spojeno, tak i období čekání a nejistoty, zda se oplodnění povedlo.
„Nikdo vás nepřipraví na ten volný pád, který to připomíná, nikdo s vámi nejedná v rukavičkách. Když to nezafunguje, musíte se potom dát nějak dohromady. A o tom se nemluví. Přitom na něco takového snad nikdo není připravený,“ říká. „A ty dva týdny, než se dozvíte výsledek, vám budou připadat jako to nejdelší čekání v životě.“
Ze zkušenosti proto radí nespoléhat jen na samotnou péči doktorů. „Doporučuji mluvit i s dalšími ženami, které si tím prošly, ať si na to nepřipadáte sama. Hodí se mít i dobré kamarádky, kterým lze kdykoliv zavolat a říct si o pomoc.“
Imbruglia při této příležitosti zareagovala i na komentáře některých mužských uživatelů, kteří vyjádřili nepochopení nad tím, proč raději nezvolila oplodnění tradiční cestou. „Není v tom žádná snaha ukázat, že žena muže nepotřebuje. Není to fér, tohle vůbec nebyl ten případ,“ podotýká.
„Někdy se prostě ocitneme v situaci, kdy zatikají biologické hodiny a žena se takto musí rozhodnout, protože jiná možnost jí nezbývá. A díky bohu za medicínu, která tuto šanci umožňuje,“ dodala.
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Natalie Imbruglia: Jsem hrdá na svou čtyřicítku. Na dítě mám ještě čas
Natalie Imbruglia byla v letech 2003 až 2008 vdaná za britského hudebníka Daniela Johnse. V roce 2019 oznámila narození syna Maxe, kterého přivedla na svět díky umělému oplodnění a dárci spermatu. O svém soukromí hovoří jen výjimečně, syna vychovává sama.
Imbruglia se proslavila v 90. letech především hitem Torn, který se stal celosvětovým fenoménem. Australsko-britská zpěvačka a herečka vydala během kariéry několik úspěšných alb a objevila se také v televizních a filmových projektech. V roce 2021 se po delší pauze vrátila na hudební scénu s albem Firebird.
V červnu 2026 fanouškům oznámila, že 4. září vydá nové album s názvem Algorithm. Deska je už nyní k dispozici v předprodeji. Zpěvačka uvedla, že na ní spolupracovala s řadou talentovaných hudebníků a její vznik označila za projekt, do kterého vložila mnoho lásky a energie.