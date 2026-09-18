Od října ji čeká vystupování v muzikálu Děti ráje, který se vydává na halové turné po Česku a Slovensku. Hrávala v něm stejně jako v Děti ráje 2 postavu Báry, ale teď dostala roli Evy.
„Mám tam víc hereckých akcí, v první půlce jsem pořád a zpívám takové ty správné hitovky od Michala Davida,“ přibližuje, co ji čeká. K tomu musí zvládnout choreografie. „S tím mi pomáhá Denisa, projíždí se mnou i texty. Je zlatá, hrozně šikovná, dělá nastudování choreografií i s ostatními, má na starost celou company,“ říká Natálie o své starší sestře.
Mívaly období, kdy se se vídaly méně, protože obě byly pracovně velmi vytížené. „A teď, když jsme šťastně zadané, trávíme čas hlavně se svými partnery. Ale jinak jsme tady vždycky pro sebe byly, máme hezký vztah. Denisa je zároveň mojí nejlepší kamarádkou. Možná jenom když jsme byly hodně malé, tak jsme se praly,“ doplňuje.
Každá má ale v oblibě jiný typ mužů. „Já mám chlapa, kterého jsem si vysnila už jako malá,“ říká Natálie na adresu Petra Cempera. „V deníčku mám vyloženě napsané, jak by měl vypadat, a je to celý Petr. Tmavovlasý s modrýma očima.“
„Vždycky jsem chtěla, aby se můj kluk o sebe staral, a to on dělá, maká na sobě. Taky od partnera očekávám, že bude mít sen, za kterým si půjde, že bude cílevědomý a to ten můj je. Hrozně moc. Je strašně šikovný, má spoustu práce a ještě mi dělá producenta. No a pak je pro mě důležité, aby se pro mě rozdal a byla jsem u něj na prvním místě,“ říká zpěvačka.
„Ségra měla různé partnery, než začala chodit s Filipem. Ten má taky moc hezký obličej, pečuje o sebe. Denisa si navíc potrpí na zpěváky, pokud možno rockové. A to Filip přesně je, vypadá jako grázlík, ale je to strašně hodný kluk,“ říká o sestřině příteli, kterým je muzikálový zpěvák Filip Hořejš, který se objevuje mimo jiné v Divadle Radka Brzobohatého a hrál i v muzikálu Děti ráje 2.
„A naši kluci spolu strašně dobře vycházejí, což je až neuvěřitelné. Takže pořádáme double date, rande ve čtyřech. Ségra, Filip, já a Péťa. Děláme třeba grilovačku nebo jdeme ven,“ prozrazuje Natálie.
Ale to neznamená, že by si přála mít se sestrou společnou svatbu. „Já si myslím, že bychom každá měla mít ten den fakt jenom pro sebe. A taky bychom se na sebe neměly vázat časově. Až přijde ten správný okamžik, tak ať to je,“ vypráví Natálie, která si svatbu s Petrem dokáže představit. „Pokud bych si někoho brala, tak by to byl on.“
Dovolenou spolu měli jenom čtyři dny v Lago di Garda. „Víc jsem nestihla, protože chystám svůj první koncert. Budu ho mít 23. října v Cargo Gallery na smíchovské náplavce. Líbí se mi to spojení lodi, baru a klubu v jednom,“ popisuje místo, které si vybrala.
„Produkuje ho můj partner a já na něm budu prezentovat svoji vlastní tvorbu,“ vypráví. Živou kapelu nahradí playback, zato plánuje mít na pódiu hodně tanečníků. „Skladby jsou všechny moje, ale s texty mi pomáhá Petr. Bude to hodně popová taneční a světelná show, lidi se mají na co těšit,“ zve svoje fanoušky, zpěvačka, která se prezentuje jako Natally.
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8. ledna 2026