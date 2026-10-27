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Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná

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  11:00
Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu a přiznává i něco, co je mezi účastníky nahé seznamky téměř nevídané: „Naked Attraction jsem v životě neviděl. Bude to pro mě velké překvapení.“ A že ho opravdu zažije.
Standa v Naked Attraction
V boxech čekají nahé zájemkyně o seznámení. Při postupném odkrývání jejich těl Standa nejprve prohlásí: „Mám rád tak nějak všechno.“ (2026)
Naked Attraction (2026)
V boxech čekají nahé zájemkyně o seznámení. Při postupném odkrývání jejich těl Standa nejprve prohlásí: „Mám rád tak nějak všechno.“ (2026)
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Standa je z toho, co vidí, upřímně nadšený a překvapený. Jeho bezprostřední „Ty bláho!“ zazní hned několikrát. Sexuální zkušenosti už má, a tak je rozhodnutý najít dominantní ženu, která bude mít navrch nejen v posteli, ale i ve vztahu.

V červeném boxu na něj čeká nejmladší účastnice sezony, devatenáctiletá prodavačka oblečení z Polska. Ta se už zúčastnila natáčení polské verze Naked Attraction, tedy Magia Nagości, ale pouze jako náhradnice, takže se do pořadu nakonec nedostala. Rozhodla se proto přijet do Česka, kde ji čeká nová zkušenost, tentokrát se v boxu představí jako nápadnice.

Při odkrývání nahých těl Standa nejprve prohlásí: „Mám rád tak nějak všechno.“ Postupně se ale ukáže, že ho přece jen víc přitahují hubenější dívky, protože i on sám je štíhlý. Když pak kabinky vyjedou opět o něco výš a odhalí se ženská ňadra, při pohledu na větší prsa se Standa trochu zalekne. Po odhalení obličejů už je ale mnohem jistější a dívky hodnotí jako „úplné sympaťačky“.

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Protože Standa pracuje v casinu, budou moct účastníci trochu poškádlit štěstěnu. Do výběru je totiž zapojeno kolo štěstí, na němž si dívky mohou vytočit, jak budou se Standou fyzicky interagovat. A budoucí krupiér si pozornost rozhodně užije. Dojde na drbání zad, milé pohlazení a nakonec i na pořádné plácnutí při high five.

Těsně před finále se Standa rozloučí s jednou z nápadnic, motorkářkou, která svého vyřazení hodně zalituje. Standa by se jí totiž moc líbil jako submisivní partner, takže by mu mohla splnit přání mít doma dominantní partnerku přesně podle jeho představ. Jenže rozhodnutí už nejde vzít zpátky.

Než se na konci svlékne i Standa, dostanou prostor také finalistky, aby ohodnotily jedna druhou. Jedna z nich se při pohledu na svou soupeřku neudrží a po ostravsku pronese: „Aj já, kdybych byla muž, tak bych si ji vybrala.“

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Obě jsou ale zvědavé především na to, jak bude vypadat nahý Standa. Jakmile se před nimi objeví, spustí samou chválu na jeho tělo. Líbí se jim jeho postava i ploché břicho a o jeho ramenou prohlásí, že jsou krásná. Neunikne jim ani zadek, který by byl prý přímo „do ručky“, a bez povšimnutí nezůstane ani jeho výbava zepředu. Standa zkrátka při závěrečné prezentaci rozhodně nepropadne.

A pak přichází chvíle, kdy se potvrdí, že si Standa vybral ženu, která opravdu dokáže převzít iniciativu. Vítězka si ho hned srovná a názorně mu ukáže, jak ji má správně chytit za ruku. Standa na ni jen nevěřícně kouká a poznamená: „Už to začíná…“

Na oblečeném rande se ukáže, že ačkoli oba patří do stejné generace, v mnoha ohledech se od sebe výrazně liší, a to snad ve všech tématech, na která přijde řeč. Budou se díky tomu skvěle doplňovat a potvrdí se, že protiklady se přitahují? A když Standa od své vyvolené dostane přímou nabídku pokračovat v noci na hotelu, sebere odvahu a přijme ji?

Kdy sledovat Naked Attraction na ÓČKU?

Premiéra: • Čtvrtek ve 22:00 – Česko & Slovensko
Reprízy: • Pátek ve 22:30 – Česko & Slovensko
Nahý maraton: • Neděle od 22:00 – Česko & Slovensko + zahraniční epizody

ANKETA: Přihlásili byste se do nahé seznamky Naked Attraction?

celkem hlasů: 480
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