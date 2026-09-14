Druhá série Naked Attraction ponese podtitul „Holky to chtěj taky!“ a podle tvůrců nabídne oproti první řadě dvojnásobný počet žen. Výrazněji zastoupena bude také mladší generace. Pořad se i tentokrát zaměří na lidi různých věkových kategorií, tělesných proporcí a sexuálních orientací a součástí budou také LGBTQ+ epizody.
Princip seznamovací show zůstává stejný. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pětice zcela nahých těl, která se postupně odhalují, a to odspodu nahoru. Rozhodovat o atraktivitě mohou detaily, jako jsou tetování, piercingy, jizvy nebo úprava ochlupení. Teprve poté, co účastník projde celým výběrem, následuje rozhovor a případné rande.
„Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Kromě nových boxů jsme letos vytvořili i reálný pop-up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ uvedl producent a režisér projektu Matěj Pichler.
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Svazování, úklid i koňaková špička. Úkoly v Naked Attraction jsou sexy i zábavné
Nahou seznamkou znovu provede herečka a moderátorka Monika Timková. Ta v něm zastává roli průvodkyně a zároveň „poučené kámošky“, která účastníkům pomáhá s rozhodováním a přináší také témata spojená se sexualitou, vztahy, lidským tělem a sebepřijetím.
„Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti. Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ uvedla Timková.
Jednou z nejvýraznějších tváří chystaného VIP speciálu bude Maru Rosecká. DJka a influencerka, která byla v minulosti partnerkou Kamila Bartoška alias Kazmy, se před kamerami Naked Attraction skutečně odhalí. Rosecká účast v pořadu přijala mimo jiné kvůli charitativnímu přesahu a honorář chce věnovat na dobročinný účel.
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VIP epizoda Naked Attraction bude zároveň odlišná od běžných dílů. Objeví se v ní pět známých osobností, které se představí v boxech. Nepůjde o klasické hledání partnera, úkolem Moniky Timkové bude podle zveřejněných informací hádat, která známá osobnost se v jednotlivých boxech nachází.
Vedle Maru Rosecké se mají ve speciálu objevit také Nathan Dzaba, Sandro Jandejsek, influencerka a zápasnice Anastasija Chomičová a burleskní umělkyně Zorya Blue.
Druhá řada má podle tvůrců nabídnout také speciální epizodu vzniklou ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje. V ní se představí ženy s různými tělesnými zkušenostmi, například po mastektomii, s vitiligem, alopecií nebo nadváhou. Tento díl se bude od běžného formátu lišit také tím, že nepůjde o klasický výběr partnera a po boku Moniky Timkové se zde objeví psycholožka Hana Mezerová.
Pořad Naked Attraction se neosvědčil jen jako televizní formát, ale i jako skutečná seznamka. „Z dvaceti televizních rande bylo úspěšných čtrnáct, polovina těchto dvojic navíc pokračovala v dalších schůzkách a budování vztahu, jedna z nich se dokonce zasnoubila,“ prozradil programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. „Když jsme tato čísla představili britské konzultantce licence, označila je za mimořádný úspěch i v mezinárodním srovnání,“ dodal.