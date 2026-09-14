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Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction

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  9:00
Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího prostoru pro ženy a mladší generaci nabídne také dva speciální charitativní díly, v nichž se představí známé osobnosti. Jednou z nich bude influencerka a DJka Maru Rosecká, která se do povědomí veřejnosti dostala mimo jiné jako bývalá partnerka Kazmy, tedy Kamila Bartoška.
Maru Rosecká vstupuje do vily Are You The One.
Barevné boxy, které skrývají seznamující se naháče, jsou nezaměnitelným znakem pořadu.
Moderátorka Monika Timková
Marie Rosecká
92 fotografií

Druhá série Naked Attraction ponese podtitul „Holky to chtěj taky!“ a podle tvůrců nabídne oproti první řadě dvojnásobný počet žen. Výrazněji zastoupena bude také mladší generace. Pořad se i tentokrát zaměří na lidi různých věkových kategorií, tělesných proporcí a sexuálních orientací a součástí budou také LGBTQ+ epizody.

Princip seznamovací show zůstává stejný. Jeden účastník si vybírá partnera či partnerku z pětice zcela nahých těl, která se postupně odhalují, a to odspodu nahoru. Rozhodovat o atraktivitě mohou detaily, jako jsou tetování, piercingy, jizvy nebo úprava ochlupení. Teprve poté, co účastník projde celým výběrem, následuje rozhovor a případné rande.

„Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Kromě nových boxů jsme letos vytvořili i reálný pop-up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ uvedl producent a režisér projektu Matěj Pichler.

Svazování, úklid i koňaková špička. Úkoly v Naked Attraction jsou sexy i zábavné

Nahou seznamkou znovu provede herečka a moderátorka Monika Timková. Ta v něm zastává roli průvodkyně a zároveň „poučené kámošky“, která účastníkům pomáhá s rozhodováním a přináší také témata spojená se sexualitou, vztahy, lidským tělem a sebepřijetím.

„Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti. Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ uvedla Timková.

Jednou z nejvýraznějších tváří chystaného VIP speciálu bude Maru Rosecká. DJka a influencerka, která byla v minulosti partnerkou Kamila Bartoška alias Kazmy, se před kamerami Naked Attraction skutečně odhalí. Rosecká účast v pořadu přijala mimo jiné kvůli charitativnímu přesahu a honorář chce věnovat na dobročinný účel.

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

VIP epizoda Naked Attraction bude zároveň odlišná od běžných dílů. Objeví se v ní pět známých osobností, které se představí v boxech. Nepůjde o klasické hledání partnera, úkolem Moniky Timkové bude podle zveřejněných informací hádat, která známá osobnost se v jednotlivých boxech nachází.

Vedle Maru Rosecké se mají ve speciálu objevit také Nathan Dzaba, Sandro Jandejsek, influencerka a zápasnice Anastasija Chomičová a burleskní umělkyně Zorya Blue.

Druhá řada má podle tvůrců nabídnout také speciální epizodu vzniklou ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje. V ní se představí ženy s různými tělesnými zkušenostmi, například po mastektomii, s vitiligem, alopecií nebo nadváhou. Tento díl se bude od běžného formátu lišit také tím, že nepůjde o klasický výběr partnera a po boku Moniky Timkové se zde objeví psycholožka Hana Mezerová.

Pořad Naked Attraction se neosvědčil jen jako televizní formát, ale i jako skutečná seznamka. „Z dvaceti televizních rande bylo úspěšných čtrnáct, polovina těchto dvojic navíc pokračovala v dalších schůzkách a budování vztahu, jedna z nich se dokonce zasnoubila,“ prozradil programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. „Když jsme tato čísla představili britské konzultantce licence, označila je za mimořádný úspěch i v mezinárodním srovnání,“ dodal.

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