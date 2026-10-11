Pražský klub Royal Theatre & Club Chic se proměnil v dějiště odvážného večírku, který předznamenal návrat nahé seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko.
Premiéra druhé série se nesla v extravagantním duchu. Zatímco v samotném pořadu jsou odhalené penisy či prsa běžnou záležitostí, byl večírek v divadle Royal ještě poměrně počestným slabým odvarem. Někteří hosté se však rozhodně nedrželi při zemi a snažili se dostát dress codu „napůl nahý, napůl kreativní“.
Na akci dorazila mimo jiné pornoherečka Nikola Lauberová, známá z první řady pořadu, či Sabina Pšádová, vítězka první řady reality show Bachelor Česko. Večer zahájili moderátoři Monika Timková a Vítek Zach. Program postupně přidával na odvážnosti: po předpremiéře speciálu VIP Naked vystoupila Zorya Blue se svou burleskní show a následovala projekce první epizody nové řady.
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Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá
Na místě se setkali účastníci první i připravované druhé sezony. Jeden z nich se na pódiu svěřil, že se do pořadu přihlásil jako jeho velký fanoušek. Sledoval všechny díly první řady a nakonec se rozhodl vyzkoušet seznamování před kamerami na vlastní kůži. Přiznal, že pro něj šlo o výrazné vystoupení z komfortní zóny, které mu však pomohlo získat větší sebevědomí a přijmout vlastní tělo. Své spojení s pořadem stvrdil na předpremiéře, kde si název pořadu nechal vytetovat na zadek.
Jeho gesto inspirovalo i další účastníky. Jakub, který se v první řadě seznámil s Tomášem a podle dostupných informací s ním tvoří pár dodnes, si nechal na břicho vytetovat „18+“. Další účastníci zvolili například hvězdičku, odkazující na označení pořadu, který je určen dospělým divákům.
Druhá sezona nabídne podle informací televize Óčko více ženských účastnic, zástupce mladší generace a také speciální díl se známými osobnostmi. Základní princip zůstává stejný: v každém díle si jeden člověk vybírá partnera či partnerku z pětice nahých protějšků, jejichž těla se postupně odhalují odspodu nahoru. Až po výběru následuje první oblečené rande, které ukáže, zda fyzická přitažlivost může přerůst v něco víc.
Ještě před startem klasických epizod nabídne Óčko benefiční speciál VIP Naked. V něm se představí Marie Rosecká, Anastasija Chomičová alias Satnady, Nathan Christian Dzaba, Sandro Jandejsek a Zorya Blue. Hlavním tématem bude duševní zdraví, bodyshaming a tlak na dokonalý vzhled. Podle pořadatelů se všichni účastníci vzdali honoráře a každý z nich vybral charitativní organizaci, které poputuje finanční pomoc.
Druhá řada nabídne také speciální epizodu vzniklou ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje. V ní se představí ženy s různými tělesnými zkušenostmi, například po mastektomii, s vitiligem, alopecií nebo nadváhou. Nepůjde o klasický výběr partnera a po boku Moniky Timkové se zde objeví psycholožka Hana Mezerová.
Pořad Naked Attraction se neosvědčil jen jako televizní formát, ale i jako skutečná seznamka. „Z dvaceti televizních rande první řady bylo úspěšných čtrnáct, polovina těchto dvojic navíc pokračovala v dalších schůzkách a budování vztahu, jedna z nich se dokonce zasnoubila,“ prozradil programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. „Když jsme tato čísla představili britské konzultantce licence, označila je za mimořádný úspěch i v mezinárodním srovnání,“ uvedl.
Premiéra prvního dílu proběhne na ÓČKU ve čtvrtek 15. října od 22:00. Předcházet jí bude speciál VIP Naked od 20:30. O dva dny dříve bude začátek druhé řady dostupný na Prima+. První řada zasáhla více než 1,3 milionu diváků a na sociálních sítích překročila videa hranici 105 milionů zhlédnutí.