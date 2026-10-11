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Nahá těla, odvážné outfity i tetování na zadku. Seznamka Naked Attraction je zpět

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  10:10
Odhalená těla, burleska, tetování (nejen) na pozadí i první ukázky z nové řady. Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction přilákala do pražského klubu na Vinohradech účastníky obou sezon i známé tváře. Večerem provázeli Monika Timková a Vítek Zach. Nová řada odstartuje na Óčku 15. října, ještě před ní diváci uvidí benefiční speciál VIP Naked.
Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction 2, Divadlo Royal, Praha, říjen 2026)
Eva Toulová (Slavnostní předpremiéra 2. řady seznamovací show Naked Attraction, Divadlo Royal, Praha, říjen 2026)
Performerka a lektorka burlesky Zorya Blue (Slavnostní předpremiéra seznamovací show Naked Attraction 2, Divadlo Royal, Praha, říjen 2026)
Nikola Laubnerová (Slavnostní předpremiéra 2. řady seznamovací show Naked Attraction, Divadlo Royal, Praha, říjen 2026)
130 fotografií

Pražský klub Royal Theatre & Club Chic se proměnil v dějiště odvážného večírku, který předznamenal návrat nahé seznamovací show Naked Attraction Česko & Slovensko.

Premiéra druhé série se nesla v extravagantním duchu. Zatímco v samotném pořadu jsou odhalené penisy či prsa běžnou záležitostí, byl večírek v divadle Royal ještě poměrně počestným slabým odvarem. Někteří hosté se však rozhodně nedrželi při zemi a snažili se dostát dress codu „napůl nahý, napůl kreativní“.

Na akci dorazila mimo jiné pornoherečka Nikola Lauberová, známá z první řady pořadu, či Sabina Pšádová, vítězka první řady reality show Bachelor Česko. Večer zahájili moderátoři Monika Timková a Vítek Zach. Program postupně přidával na odvážnosti: po předpremiéře speciálu VIP Naked vystoupila Zorya Blue se svou burleskní show a následovala projekce první epizody nové řady.

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Na místě se setkali účastníci první i připravované druhé sezony. Jeden z nich se na pódiu svěřil, že se do pořadu přihlásil jako jeho velký fanoušek. Sledoval všechny díly první řady a nakonec se rozhodl vyzkoušet seznamování před kamerami na vlastní kůži. Přiznal, že pro něj šlo o výrazné vystoupení z komfortní zóny, které mu však pomohlo získat větší sebevědomí a přijmout vlastní tělo. Své spojení s pořadem stvrdil na předpremiéře, kde si název pořadu nechal vytetovat na zadek.

Jeho gesto inspirovalo i další účastníky. Jakub, který se v první řadě seznámil s Tomášem a podle dostupných informací s ním tvoří pár dodnes, si nechal na břicho vytetovat „18+“. Další účastníci zvolili například hvězdičku, odkazující na označení pořadu, který je určen dospělým divákům.

Druhá sezona nabídne podle informací televize Óčko více ženských účastnic, zástupce mladší generace a také speciální díl se známými osobnostmi. Základní princip zůstává stejný: v každém díle si jeden člověk vybírá partnera či partnerku z pětice nahých protějšků, jejichž těla se postupně odhalují odspodu nahoru. Až po výběru následuje první oblečené rande, které ukáže, zda fyzická přitažlivost může přerůst v něco víc.

Nikola Laubnerová (Slavnostní předpremiéra 2. řady seznamovací show Naked Attraction, Divadlo Royal, Praha, říjen 2026)

Ještě před startem klasických epizod nabídne Óčko benefiční speciál VIP Naked. V něm se představí Marie Rosecká, Anastasija Chomičová alias Satnady, Nathan Christian Dzaba, Sandro Jandejsek a Zorya Blue. Hlavním tématem bude duševní zdraví, bodyshaming a tlak na dokonalý vzhled. Podle pořadatelů se všichni účastníci vzdali honoráře a každý z nich vybral charitativní organizaci, které poputuje finanční pomoc.

Druhá řada nabídne také speciální epizodu vzniklou ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje. V ní se představí ženy s různými tělesnými zkušenostmi, například po mastektomii, s vitiligem, alopecií nebo nadváhou. Nepůjde o klasický výběr partnera a po boku Moniky Timkové se zde objeví psycholožka Hana Mezerová.

Pořad Naked Attraction se neosvědčil jen jako televizní formát, ale i jako skutečná seznamka. „Z dvaceti televizních rande první řady bylo úspěšných čtrnáct, polovina těchto dvojic navíc pokračovala v dalších schůzkách a budování vztahu, jedna z nich se dokonce zasnoubila,“ prozradil programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. „Když jsme tato čísla představili britské konzultantce licence, označila je za mimořádný úspěch i v mezinárodním srovnání,“ uvedl.

Premiéra prvního dílu proběhne na ÓČKU ve čtvrtek 15. října od 22:00. Předcházet jí bude speciál VIP Naked od 20:30. O dva dny dříve bude začátek druhé řady dostupný na Prima+. První řada zasáhla více než 1,3 milionu diváků a na sociálních sítích překročila videa hranici 105 milionů zhlédnutí.

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