„Eliášek je úžasný, začíná povídat. První slovo bylo máma, pak mi začal říkat táta, následovalo bábo a teď je to samé mamí, mamí, mamí,“ říká rozzářeně Sára. I když je napůl Arabka, mluví doma na syna výhradně česky. „Můj tatínek je ze Sýrie, ale já sama už ten jazyk tolik neovládám, abych ho mohla předávat synovi. Takže nevyrůstá v bilingvním prostředí,“ prozrazuje.
Do divadla se vrátila zatím na poloviční úvazek. „Koncem listopadu budeme mít v Divadle ABC premiéru Snu noci svatojánské, ve kterém mám krásnou roli Titánie,“ vypráví. Jde o její první zkoušení po narození vytouženého dítěte. „Neměla jsem od toho velká očekávání, protože jsem s malým byla doma ráda, ale říkala jsem si, že skoro po dvou letech je už možná čas něco si zkusit. Nabíjí mě to, je to fajn, ale zároveň se vždycky strašně těším domů za ním,“ prozrazuje. O prvního syna přišli manželé Donutilovi před čtyřmi lety. Narodil se bez známek života. O to víc si užívají Eliáše.
„Text mi jde do hlavy dobře. Tím, že je napsaný v blankversu, tak je melodický a člověku to naskakuje, aniž by věděl jak. Nijak zvlášť jsem se ho drtit nemusela,“ popisuje Sára zkoušení. O syna se tou dobou staral doma manžel. „Myslím, že jenom jednou jsme využili v uplynulém roce chůvu a bylo to ve chvíli, kdy moje ani Martinova maminka hlídat nemohly. Jinak se to snažíme zvládnout vlastními silami, aby byl spíš v rodinné kruhu než s cizími,“ říká.
Její matka je už zkušenou babičkou. Od syna z prvního manželství, Sářina nevlastního bratra, má vnučky. Manželé Zuzana a Miroslav Donutilovi jsou v tomto směru nováčky.
„Do budoucna chceme ještě další dítě, ale netlačíme na nic, užíváme si toho, co máme a uvidíme, jak to bude dál,“ říká Sára, která se vrátila i před kameru. Diváci ji uvidí na Nově v pokračování Záhadných případů a předtím ještě v šestidílné sérii Muži v letu.
Hlavní postavy tvoří trojice hereckých bardů Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka. Tři neustále se hašteřící chlapi – piloti jsou zasaženi nenadálou událostí, která jim dává příležitost, aby na staré spory zapomněli. „Měla jsem tam jenom dva obrazy, čistě abych povzbudila a podpořila tým mužů. Hrála jsem paničku, která se přijde podívat do hangáru a chce si objednat vyhlídkový let,“ vzpomíná Sára.
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Tři tenoři mezi vrtulemi. Jak se Donutil, Polívka a Zedníček poprvé sešli před kamerou
Její manžel hraje sourozence jedné z vedlejších postav. „Je to trochu drsnější kluk, motorkář. Mají s bráchou neurovnané vztahy, trápí je i finanční tíseň,“ popisuje svoji roli Martin Donutil. Nad letiště Buranos Aires se ale nevznesl. „Jenom jsme dělali, že letíme,“ přiznává.
Stejně jako Pavel Zedníček, jehož manželka Hanka Kousalová je autorkou námětu k seriálu Muži v letu, i on si chtěl kdysi udělat pilotní průkaz. Čmaňovi to nevyšlo, protože neměl dost nalítaných hodin. „S tím divadlem to časově nešlo dohromady,“ prozradil Zedníček na slavnostní premiéře seriálu.
Martin Donutil to vzdal dřív, než začal. „Mám z lítání respekt, stát se může cokoliv. Lidský faktor v tom vždycky může sehrát negativní roli a jak jsou ta letadla lehoučká…,“ vyjádřil své obavy.
V seriálu si ale mohl vyzkoušet jízdu na motorce. „Dali mi Triumph a při rozjíždění mě dost překvapilo, jakou má sílu. Trochu jsem se toho bál, ale vždycky jsem nějak dojel. Pak jsem to měl ale rozpálit po prašné cestě a na to jsem si netroufl, protože jsem na motorce seděl po dost dlouhé době. Takže tuhle jízdu jsem raději přenechal kaskadérovi,“ prozrazuje. Motorku si kupovat nebude. „Žena mi to zakázala. Říkala, že už se bojí o syna, tak se nechce bát ještě o mě. A já to respektuji,“ usmívá se Martin.
„Teď si odpremiéruji Sen noci svatojánské, pak budu dotáčet několik dílů Záhadných případů, na ně by měla navázat další série a uvidíme, jak se všechno vyvrbí,“ naznačuje Sára, že si terén pracující matky teprve osahává a zatím není rozhodnuta, kterou cestou se vydá.
Určitě ale neplánuje dát syna ve třech letech do školky. „Hlídání Eliáše je zábava. Otcovství je pro mě neustále překvapující, ale zatím jenom příjemně,“ nemá s péčí o syna Martin Donutil problém.
Vánoce prožijí všichni společně. „Bude to velké setkání naší i Martinovy rodiny. Těším se, že Eliášek z toho tentokrát už bude něco mít,“ říká Donutilová.
Setkáním Zedníčka, Polívky a Donutila před kamerou se uskutečnil sen prvního z nich. „Bylo to stejné jako kdysi na škole, akorát jsme zestárli,“ říká herec o natáčení. „Ne, třenice a nevraživost mezi námi nebyla. Nebylo proč,“ vrací se ke studiu na JAMU.
„Oni na sebe slyší, pomáhají si, je pro ně důležitý výsledek,“ vypráví režisér seriálu Petr Nikolaev. „Mirek je už v první klapce výborný, Bolek se pořád zlepšuje a Čmaňa zase dokáže překvapit,“ zhodnotil dokonce jejich výkony.
Natáčelo se na Karlštejnsku v blízkosti Zedníčkova domova, takže herec mohl chodit na natáčení doslova v papučích. „Beatles se rozpadli a my jsme se sešli,“ pojmenoval Polívka trefně situaci.
Pavel Zedníček (Béda) hraje instruktora, který má dvě lásky: svoji ženu a létání. Miroslav Donutil (Sláva) je kapitánem na airbasech, nikdy se neoženil a tajně miluje Bédovu ženu Lidku (Milena Steinmasslová). Bolek Polívka (Josef) je restituent, statkář, milovník žen, který své dva kamarády neustále usmiřuje. „Držte nám alfa starcům palce!“ vyzývá Bolek diváky.
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10. listopadu 2025