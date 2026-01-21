Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Autor:
  9:00
V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný moment rozhodně není prvoplánový ani o sexu, ale především o symbolice.
Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026 | foto: koláž iDNES.cz

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026
Ze seriálu Sektor (Industry), 2026
Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026
Herečka Myha’la (New York, 8. ledna 2026)
19 fotografií

Americká herečka Myha’la Herroldová, známá jednoduše jako Myha’la, si získala pozornost diváků díky hlavní roli Harper Sternové v seriálu Sektor, jenž sleduje životy mladých bankéřů snažících se udržet si místo v extrémně konkurenčním a toxickém pracovním prostředí.

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V prvním díle nové, čtvrté řady, v epizodě nazvané The PayPal of Bukkake, se seriál opět pouští do provokativního vyprávění, které kombinuje svět vysokých financí s intenzivními mezilidskými vztahy a sexualitou.

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026
Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026
Ze seriálu Sektor (Industry), 2026
Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026
19 fotografií

Hlavní hrdinka se v epizodě setkává s Whitney Halberstramem (Max Minghella), výkonným představitelem finanční skupiny Tender, s nímž naváže jak profesní, tak milostný vztah.

Po sexu se Whitney obrací na Harper s nabídkou, která vede k jedné z dosud nejdiskutovanějších scén seriálu: předá jí strap-on (připínací penis), načež Harper v jednom ze záběrů stojí nahá před zrcadlem a drží jej v ruce.

„Tato scéna rozhodně není o samotném sexu, ale o tom, že postava poprvé doslova drží symbol moci v rukou. Má to odrážet její rostoucí vliv a sebedůvěru ve světě, kde je moc často spojována s dominancí a penězi,“ vysvětlila Herroldová v jednom z rozhovorů.

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Podle herečky tento obraz reprezentuje také ambice hlavní hrdinky i nebezpečí, které s sebou pocit kontroly přináší – Harper má možnost volby a může se rozhodnout, jak s touto nově nabytou mocí naloží.

Myha’lu Herroldovou mohli diváci vidět také v hororové komedii Bodies Bodies Bodies či v dramatickém snímku Leave the World Behind, kde se objevila po boku hollywoodské hvězdy Julie Robertsové. V roce 2023 si zahrála rovněž v jedné z epizod seriálu Black Mirror na Netflixu.

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Vedle profesních úspěchů se herečka nedávno podělila i o novinky ze soukromí. Na začátku ledna oznámila, že se už loni tajně provdala za svého partnera, herce Armanda Riveru.

Svatební fotografie z intimního obřadu, kterého se zúčastnili pouze nejbližší přátelé a rodina, sdílela s manželem na Instagramu při příležitosti jejich prvního výročí. Herroldová přiznala, že svatbu záměrně utajili, protože nechtěli, aby jejich vztah rozebíral bulvár.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hvězda z Harryho Pottera chce větší ňadra

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans

Sydney Sweeney ve třetí řadě seriálu Euforie.

Tvůrci seriálu Euforie zveřejnili trailer k třetí sérii a hned vzbudili rozruch. Sydney Sweeney (28) na posteli vrtí zadkem v sexy kostýmu psa. Tvůrce seriálu Sam Levinson potvrdil, že její postava...

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Transplantace nebyl rozmar, úbytek vlasů jsem roky zakrýval pudrem, říká Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o...

21. ledna 2026

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová na premiéře projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)

Ivana Gottová slaví 20. ledna padesátiny. Manželstvím s Karlem Gottem (†80) se stala jednou z nejznámějších žen Česka. Jak sama říkala, díky vztahu se zpěvákem se jí splnil životní sen. Co vlastně...

20. ledna 2026  10:10

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Brooklyn Peltz Beckham (26) se rozpovídal o svém vztahu s rodiči Davidem (50) a Victoriou (51). Nejstarší syn fotbalisty a návrhářky se s nimi nestýká, nemíní se ani usmířit a nyní prozradil některé...

20. ledna 2026  9:05

Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Adam Mišík se v nové sérii Metoda Markovič: Straka, která vznikla pro platformu Oneplay, vrací k roli vyšetřovatele. Tentokrát ale nebude bezvýznamným mladíkem, jakým byl v době, kdy s kolegy řešil...

20. ledna 2026

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

20. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zbav se toho auta, říkali mu. Ikonu Jamese Deana trpce zradil farář i milovaná žena

Premium
Dean v sobě nezapřel ani hudební talent, velmi si oblíbil hru na bonga. (1955)

Člověk by měl snít, jako by měl žít navěky, a žít, jako by měl dnes umřít. To říkal James Dean, který se objevil, oslnil a zase zmizel. Takové už komety bývají. Když měl hrát opilého, skutečně se...

19. ledna 2026

JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říkal Mojmír Maděrič

Premium
Mojmír Maděrič

Největší zásluhu na tom, že se Mojmír Maděrič vydal cestou herectví, má pravděpodobně jeho třídní učitel, který mu už na základní škole navrhl, že by své šaškování mohl později zúročit. Byla to dobrá...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.