Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Americká herečka Myha’la Herroldová, známá jednoduše jako Myha’la, si získala pozornost diváků díky hlavní roli Harper Sternové v seriálu Sektor, jenž sleduje životy mladých bankéřů snažících se udržet si místo v extrémně konkurenčním a toxickém pracovním prostředí.
V prvním díle nové, čtvrté řady, v epizodě nazvané The PayPal of Bukkake, se seriál opět pouští do provokativního vyprávění, které kombinuje svět vysokých financí s intenzivními mezilidskými vztahy a sexualitou.
Hlavní hrdinka se v epizodě setkává s Whitney Halberstramem (Max Minghella), výkonným představitelem finanční skupiny Tender, s nímž naváže jak profesní, tak milostný vztah.
Po sexu se Whitney obrací na Harper s nabídkou, která vede k jedné z dosud nejdiskutovanějších scén seriálu: předá jí strap-on (připínací penis), načež Harper v jednom ze záběrů stojí nahá před zrcadlem a drží jej v ruce.
„Tato scéna rozhodně není o samotném sexu, ale o tom, že postava poprvé doslova drží symbol moci v rukou. Má to odrážet její rostoucí vliv a sebedůvěru ve světě, kde je moc často spojována s dominancí a penězi,“ vysvětlila Herroldová v jednom z rozhovorů.
|
Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha
Podle herečky tento obraz reprezentuje také ambice hlavní hrdinky i nebezpečí, které s sebou pocit kontroly přináší – Harper má možnost volby a může se rozhodnout, jak s touto nově nabytou mocí naloží.
Myha’lu Herroldovou mohli diváci vidět také v hororové komedii Bodies Bodies Bodies či v dramatickém snímku Leave the World Behind, kde se objevila po boku hollywoodské hvězdy Julie Robertsové. V roce 2023 si zahrála rovněž v jedné z epizod seriálu Black Mirror na Netflixu.
|
Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí
Vedle profesních úspěchů se herečka nedávno podělila i o novinky ze soukromí. Na začátku ledna oznámila, že se už loni tajně provdala za svého partnera, herce Armanda Riveru.
Svatební fotografie z intimního obřadu, kterého se zúčastnili pouze nejbližší přátelé a rodina, sdílela s manželem na Instagramu při příležitosti jejich prvního výročí. Herroldová přiznala, že svatbu záměrně utajili, protože nechtěli, aby jejich vztah rozebíral bulvár.