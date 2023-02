Líbí se mi, když protějšek umí provokovat, říká Muž roku David Kremeň

Před třemi lety jste se stal Mužem roku. Dovedete zhodnotit, co vám soutěž přinesla a kam se posunul váš život od vítězství?

Soutěž mi přinesla nové zkušenosti a přátele. Hlavně ty přátele, za které jsem vděčný. Také nové obzory a hlavně mi umožnila zkusit cestu modelingu, kterému se věnuji i nadále. Vyhrál jsem Muže roku v době covidu, takže to bylo trošku obtížnější, ale i tak se udržuji a chodím velmi často módní přehlídky nebo fotím.

Nenechal jste se pobláznit slávou a stále jste věrný svému povolání policisty. Naplňuje vás ta práce?

Práce policisty mě samozřejmě baví, byl to můj sen už od dětství, takže se ho zatím držím. Ale pokud by se naskytla možnost třeba herectví, tak bych eventuálně možná i zvažoval změnu povolání.

Nacházíme se na akci magazínu Playboy, jaké bylo vaše první setkání s erotikou?

Už v útlém dětství jsem si potají kupoval přes starší kamarády Playboy a tak, takže jsem velmi dlouho věrný fanoušek.

Jste vy sám nakloněn nějakému odhalenějšímu focení?

S tím nemám vůbec problém. Samozřejmě jsem toho názoru, že intimnější věci patří domů do ložnice mezi partnery, ale trocha nahoty a lechtivosti občas neuškodí. Myslím, že jak ženy, tak muži se mají vzájemně provokovat.

Co říkáte na momentálně hodně slušně placený exkluzivní obsah? Spousta lidí teď jede na platformě OnlyFans, třeba i pod různými pseudonymy. Za jakých podmínek byste tomu byl nakloněn?

Nebudu lhát, zvažoval jsem tuto možnost. Ale jelikož nyní pracuji jako policista, OnlyFans a policie nejdou moc dohromady, tak se zatím držím stranou. Nedávám tomu červenou, ale zatím ani zelenou, takže u mě je to takové neutrální.

Jak velkým konzumentem pornografie osobně jste?

Docela velkým, erotiku mám rád. Já se jí nevyhýbám a myslím, že jsem muž v dobrém věku s plným testosteronem! (smích)

Co vlastně očekáváte od svého protějšku? Jste teď po třicítce náročnější, nebo naopak slevujete ze svých požadavků?

Já jsem celý život byl vždycky na starší. A najednou jsem překročil třicítku a začaly se o mě zajímat ty mladší ženy, takže je to takové velmi zajímavé a velmi lechtivé. Líbí se mi, když protějšek umí hezky provokovat, protože já jsem taky provokatér, mám to velmi rád.

Kolik času věnujete budování svého těla a svému vzhledu?

Každý den se věnuji když už ne fitness, tak běhu. Celkově se snažím i dobře jíst. Ne jen nárazově. Mělo by se to držet od rána do večera prostě každý den.

Za co utratíte nejvíc peněz? Za kvalitní jídlo, kvalitní kosmetiku nebo oblečení?

Já asi za všechno. Jak cvičím, tak za to kvalitní jídlo, do toho se chci nějak udržovat hlavně kvůli modelingu, takže i za tu kosmetiku. Na různé společenské akce člověk také nemůže přijít v nějakém roztrhaném oblečení, tak i to mě trochu stojí.

S tím, jak jste vidět v médiích, přišla velká vlna pracovních nabídek. Musel jste se naučit říkat ne?

Ano a je to velký problém. Furt to moc neumím říkat a většinou kývnu skoro na všechno. Ale už je to trochu lepší a už si umím určovat svoji hodnotu a svoji cenu.

Máte někoho ze světa slavných, kdo vás vyloženě inspiruje?

Je to legrace, ale i mě inspiruje vlastně Dominik Chabr, který skončil v Muži roku třetí, ale vyhrál světovou soutěž. Pro mě je to obrovská inspirace kvůli tomu, že je to můj kamarád. Ukázal, že i čeští muži jsou krásní a když je tvrdá odhodlanost a píle, tak se dokáže všechno.

Kam chcete svůj život ještě posunout, abyste byl opravdu spokojený?

Chtěl bych si zahrát alespoň v několika filmech, to by byl pro mě splněný sen. Pak bych si mohl asi říct, že jsem si splnil už fakt všechno.