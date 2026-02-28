Zpěvačka Tereza Černochová překvapila fanoušky, žije s kolegou z Monkey Business

Tereza Černochová (42) se před dvěma lety přestěhovala na Šumavu a dlouho mlžila o tom, kdo je jejím současným partnerem. Podle nejnovějších informací, které překvapily i řadu dlouholetých fanoušků skupiny Monkey Business, žije zpěvačka už delší dobu po boku kolegy z kapely, muzikanta a producenta Romana Holého (60).
Podle informací Blesku bydlí zpěvačka Tereza Černochová už přes rok na Šumavě ve vilce v Sušici společně s kolegou z kapely Monkey Business, muzikantem Romanem Holým.

Oba se ve čtvrtek společně objevili také na slavnostní premiéře hudební show Human Zoo – Gospelová Anarchie v Nové Spirále na pražském Výstavišti, kde vystoupil mimo jiné i Matěj Ruppert a dalších čtyřicet umělců a kam přišla Tereza podpořit svého partnera Romana, který k nové show skládal hudbu.

Romanovi Holému se v roce 2021 po dvaceti letech rozpadl vztah s partnerkou, s níž má dvě děti. Tři roky poté se k němu nastěhovala Tereza Černochová. Zpěvačka se loni na podzim svěřila, že už více než rok žije na Šumavě v Sušici, odkud pochází Holý a kde chodí nyní do školy i její dcera.

Pár o svém soukromí mlčí, podle zjištění Blesku však muzikant ráno pravidelně rozváží děti do školy a zpěvačka dochází na nedalekou farmu, kde mimo jiné jezdí na koních.

„Přítelkyně má slepice, koně a chce na našem pozemku pěstovat brambory, pořídíme si traktor,“ prozradil Roman Holý v rozhovoru pro Reflex.

Na dotaz iDNES.cz muzikant ani zpěvačka ohledně potvrzení svého vztahu do vydání článku nereagovali.

Tereza Černochová je česká zpěvačka a hudebnice, dcera známého českého zpěváka Karla Černocha. Proslavila se ve skupině Black Milk, kterou tvořila spolu s Terezou Kerndlovou a Helenou Zeťovou. Skupina vznikla kolem roku 2001, vydala úspěšné album Modrej dým a získala ocenění Český slavík v kategorii Objev roku. V roce 2005 se projekt rozpadl.

Sagvan Tofi je blb, ale nekopejme do chudáka, říká Tereza Černochová

Černochová se poté věnovala sólové tvorbě a spolupráci na různých projektech, mimo jiné právě s producentem Romanem Holým. Vydala několik sólových alb a dlouhodobě zpívá s kapelou Monkey Business.

Tereza vyrostla v Praze, kde také začala své hudební vzdělání na gymnáziu s hudebním zaměřením. Později vystudovala reprodukční biotechnologii na České zemědělské univerzitě a získala titul inženýrky. Jak prozradila v několika rozhovorech, hudba je pro ni vášní, kterou považuje za způsob osobního i uměleckého vyjádření.

V osobním životě je Tereza také matkou, v roce 2014 se jí narodila dcera Laura, kterou občas ukazuje i na sociálních sítích. Identita otce jejího dítěte nebyla nikdy veřejně potvrzena. On si to nepřeje a já jeho přání respektuji. Těhotenství nebylo plánované, jelikož jsme ani spolu nechodili. Já jsem se sama rozhodla, že si dítě nechám,“ prozradila zpěvačka v roce 2015 v rozhovoru pro iDNES.cz.

Roman Holý je významný český hudebník, skladatel, zpěvák a hudební producent, který se narodil v Sušici. Je považován za jednu z klíčových postav české funkové a alternativní scény a je známý hlavně díky svému působení ve skupinách J.A.R., Monkey Business či Sexy Dancers, které spoluzakládal a u kterých se podílel na tvorbě unikátního hudebního stylu.

Co se týká soukromí a vztahů, kromě bývalé dlouholeté partnerky byl Roman Holý v minulosti spojován v bulváru s herečkou Aňou Geislerovou.

