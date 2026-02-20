Chlap musí být inteligentní, aby s ním byl dobrý sex, říká Monika Timková

Všichni ji zastavují a něco po ní chtějí. Monika Timková se přes noc stala známou osobou. Mnohem známější, než byla před moderováním seznamovací show Naked Attraction, kterou odvysílala Prima plus a Óčko.
Monika Timková

Monika Timková | foto: Instagram / Monika Timková / se souhlasem autorky

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction...
Monika Timková na premiéře filmu Bouřlivé výšiny v IMAX na Flóře.
Monika Timková
Braňo z Bratislavy a moderátorka Naked Attraction Monika Timková
„Vyptávají se mě hlavně na to, jaké to je moderovat pořad s nahými lidmi. Ale já se vždycky trošku zastydím, protože mně to vůbec žádný problém nedělá. Přijde mi to fajn, protože tím, že jsem na natáčení pracovně, tak mám v hlavě tolik myšlenek na všechny úkony, které mám udělat, že ty nahé lidi vůbec nevnímám,“ říká herečka, která už je v přípravách na novou sérii.

„Ano, kola nahoty se znovu roztáčejí,“ potvrzuje. „V mém osobním životě to mám tak, že svléknutí je až ta poslední fáze, kdy zjišťuji, jestli je muž pro mě atraktivní. Před tím, než se obnaží, potřebuji přinejmenším, aby byl velmi inteligentní, zábavný a aby mi imponoval. Možná aby mě svým způsobem i něčím převyšoval, abych věděla, že se o něj můžu opřít. A zároveň to musí být parťák. Teprve, když projde tímhle vyřazovacím kolem, dovolím mu svléknout se,“ popisuje svůj postup při výběru partnera.

Moderátorka Óčko TV Monika Timková

Ovšem, když se ukáže nahý a není všechno, jak má být, je zle. „No, to by mohl ztratit body. Nezáleží ani na tom, jak ‚to‘ vypadá, ale důležité je pro mě určité propojení mezi námi,“ říká Timková na rovinu. Ale kdyby jim to neklapalo v sexu… „To by byl problém. Musí to být prostě komplexní balíček, není to jednoduché,“ přiznává.

Nabízí se tedy otázka, jestli to nevzít od konce. Zkusit to nejdřív v posteli a teprve, když tam adept obstojí, začít zkoumat jeho inteligenci. Monika tuto variantu ale zavrhuje. „Ne, protože podle mě, když má muž intelekt, tak to znamená, že i v té posteli to bude chytřejší a zábavnější než nějaká prostá ‚dupanda‘,“ vysvětluje odzbrojujícím způsobem.

A dokonce už jednoho takového poznala. Muže, jenž na základě svých intelektuálních schopností předvedl uspokojivý výkon i v posteli. „Ano, potkala jsem komplexní balíček a je to super,“ směje se.

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction...

Na premiéře filmu Bouřlivé výšiny se s ním ale veřejně nechlubila. „Ještě není ten správný čas. Po sedmi a půl letech, co jsem byla v předchozím vztahu, jsem teď velmi opatrná. Ale je to moc hezký,“ říká.

Seznámili se ještě před natáčením Naked Attraction. Když dostala nabídku seznamku moderovat, podpořil ji. „Řekl mi, běž do toho, je to velká příležitost, budeš v tom skvělá,“ vypráví Monika.

Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců

Specifická moderátorská práce jí kupodivu neobrala ani o jiné zajímavé nabídky, především herecké. „Docela dost teď točím a jsem za to šťastná, protože jsem se bála, že si trošku zavřu dveře. Ale budu zrovna točit epizodní roli v Kriminálce Anděl a za sebou mám celovečerní film Říkají mi Lars v hlavních rolích s Martinem Hofmannem, Davidem Švehlíkem.... A čekají mě další seriály, ale já jsem jako ta rybička Dory, takže si je všechny nepamatuji. Tento rok byl krásný a jsem za něj vděčná – nejen za Naked ale i ostatní příležitostí,“ vypráví.

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction...

V žádném projektu se ale před kamerou zatím nesvlékla. „Tohle je pro mě těžké téma, určitě bych o tom s režisérem hodně polemizovala. Já lidi, kteří se svlékli v našem pořadu, obdivuji, ale zároveň se můj postoj k nahotě nezměnil. Hodně se stydím. I na terapiích často řeším vztah ke svému tělu (trpěla anorexií - pozn. red.), ale zároveň jsem i hodně cudná, takže i kdybych měla tělo bohyně, tak bych ho nevystavovala. Asi si to schovávám jen pro své nejbližší,“ vysvětluje.

Na otázku, jestli by odmítla i focení do prestižního Playboye, říká: „To by musela přijít hodně zajímavá nabídka a stejně bych na těch snímcích nechtěla být úplně nahá.“

Na film Bouřlivé výšiny, který byl uvedený u příležitosti svátku zamilovaných, se ale velmi těšila, když zjistila, že má být plný vášnivé lásky. K Valentýnovi dostala od přítele zážitkové překvapení. Miluje výlety všeho druhu, po Česku i do zahraničí. Sama mu dala hmotný dárek.

13. ledna 2026
