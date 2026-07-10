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Monika Timková konečně ukázala partnera. Je workoholik, říká

Autor:
Monika Timková (19. června 2026)

Monika Timková (19. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Monika Timková v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)
Přítel Moniky Timkové na party Progresus v Karlových Varech (7. července 2026)
Monika Timková a Alexandra v Naked Attraction
Monika Timková a Alexandra v Naked Attraction
32 fotografií
Přišla a okamžitě odložila krásné černé psaníčko, které měla v ruce. A co bylo překvapivější, i svého přítele. Poprvé se společně objevili na Progresus party v karlovarském hotelu Imperial. Ale než je stihli novináři zaregistrovat, on se od Moniky Timkové odpoutal a pokračoval do útrob zahrady.

„Ono se to prý nemá. I návrhářka Martina Pipková Loudová, která mi půjčovala šaty, říkala, že si vůbec s sebou psaníčko brát nemám, že se to nedělá,“ prozradila Monika Timková, která se začala řídit radami fashion odborníků. „Já jsem si ho nakonec vzala, ale říkala jsem, že ho pak odložím, když to má být takhle.“

Monika Timková (19. června 2026)
Monika Timková v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)
Přítel Moniky Timkové na party Progresus v Karlových Varech (7. července 2026)
Monika Timková a Alexandra v Naked Attraction
32 fotografií

Tím spíš potřebovala po svém boku partnera, do jehož kapes od saka by si mohla dát aspoň mobil a lesk na rty. Ten s ní skutečně přišel a bylo to tudíž jejich první společné vystoupení na veřejnosti. Ale před fotostěnou se od ní odpoutal, jako by k sobě vůbec nepatřili.

Přítel Moniky Timkové na party Progresus v Karlových Varech (7. července 2026)

Pár dní před tím byla v Bokovce, kde se zapovídala s Petrem Kolečkem, což se údajně zajídalo Anetě Vignerové. „S tou jsme kamarádky,“ nechápavě kroutila hlavou nad fámou, že by na ni mohla Aneta žárlit. Pravdou ovšem je, že je podobný typ jako bývalá Miss. „To je možné a velmi mi to lichotí, protože je krásná, ale to je všechno,“ dodala Timková.

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

„S Petrem Kolečkem jsem zatím nic netočila, ale byli jsme v kontaktu, když jsem ještě chodila s Jakubem Štáfkem, protože spolu úzce spolupracovali. A ani v Bokovce na žádné role nepřišla řeč,“ říká na adresu scenáristy a režiséra. „Mně už to splývá, jak dlouho tady jsem. Ale je to moc fajn, pracuji, koukám na filmy, jsem tady moc šťastná. Byla jsem na BMV party, Equos party, je toho dost,“ rekapitulovala herečka a influencerka, kterou zviditelnilo moderování seznamovací show Naked Attraction.

Monika Timková v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)

Další sérii začne točit v září. „Lidi to řešili na sítích, jaká jsem jako moderátorka byla, ale to mě nějak neovliňuje. Kdybych zaslechla konstruktivní kritiku, tak si ji třeba vezmu k srdci, ale jinak… Já sama nejlíp vím, v čem jsem si věřila a kde bych mohla být lepší a na tom budu pracovat,“ říká.

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Na party do hotelu Imperial přišla jako doprovod svého partnera, kterého dosud nikam s sebou nebrala. „Jsem tady díky němu. On je tu pracovně a já jeho plus jednička,“ usmívala se. „My jsme se neschovávali, to nebyl promyšlený tah, že bych ho nechtěla ukazovat. Spíš respektuji, že to má trošku jinak a netlačím ho do ničeho, v čem by se necítil dobře. A když se tady před fotostěnou rozhodl, že půjde dál a pózovat nebude, plně to akceptuji,“ říká.

Česko-slovenskou verzi nahé seznamovací reality show Naked Attraction moderuje Monika Timková.

Léto má volnější, ale zase se musí připravovat na Naked, takže velká dovolená je nečeká. Tu už mají za sebou. „Byli jsme spolu skoro tři týdny na Kostarice. Myslím, že to bylo hezké… On je velký workoholik, ale jinak super člověk a dobrý parťák,“ prozradila. Dovolená vztahy prověří a tady to prý dopadlo na výbornou. „Shodli jsme se úplně ve všem, respektujeme se a je to fajn, jinak bych s ním už nebyla.“

Pomalu už uvažuje i o založení rodiny. „Nerada se k tomuto tématu vyjadřuji, ale je to tak, do budoucna bych moc ráda měla děti,“ prozradila Monika Timková.

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