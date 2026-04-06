Monika Bagárová je zpátky a na crossover koncertě Varhana Orchestroviče Bauera předvedla i muzikálový song. „Byla to pro mě premiéra. Muzikálové melodie běžně nezpívám, takže jsem z toho měla respekt. Navíc v téhle tónině a se symfonickým orchestrem…,“ svěřila se v zákulisí paláce Lucerna.
„Ale snad to dopadlo dobře, ještě si to zpětně pustím z videozáznamu. Byla to pěkná zkušenost,“ říká o písničce z muzikálu Sněhová královna, ke kterému složil hudbu V. O. Bauer na libreto Ľubomíra Feldeka.
„Já se neumím moc pochválit, říct si, bylo to skvělý. Spíš hledám, kde jsem udělala chybu, kde jsem mohla být lepší,“ vypráví Monika, která se na videa ze svých koncertů dívá běžně.
Sněhová královna by se měla příští rok vrátit na jeviště, ale určitě bez Moniky. I když díky své vizáži by si mohla zahrát nejednu pohádkovou postavu, její žánr to není. „Já si ani nemyslím, že na to úplně mám, že jsem ten typ zpěvačky, který by to zvládl,“ říká pokorně. „To nacvičování, zkoušení v divadle vyžaduje navíc spoustu času a já se tak nějak upnula na svůj projekt RnB, soul a pop, což vyžaduje taky přípravu, ale je to hudba mého srdce a kombinuji to s mateřstvím, které je pro mě na prvním místě,“ dodává.
Ruminka, kterou má s MMA zápasníkem Machmudem Muradovem, už půjde v září do první třídy. „Bude to jízda, ale strašně se na to těším. Čeká nás vybírání aktovky, tak jí říkám, že jsem zvědavá, jestli ji vůbec unese, protože moc nevyrostla. Když tak jí ji budu nosit já. Těším na všechno, co nás spolu čeká,“ říká natěšeně.
Do školy bude Ruminka chodit v Brně, i když partnera podnikatele Leonarda Lekaje má Monika v Karlových Varech. „Strašně jsem chtěla, aby byla dcera v příjemném kolektivu s dobrými učiteli a cítila se mezi nimi fajn. A možná i proto jsem úplně neřešila a nehledala nějakou speciálně zaměřenou školu. Tím nechci říct, že by se tam děti nemohly cítit dobře, ale Ruminka měla možnost pokračovat dál s dětmi ze školky a to bylo podstatné,“ vypráví.
Nakonec dala na svůj instinkt a vybrala dceři státní školu. I proto, že preferuje klasický školní režim. „Když jsem tento typ výuky zvládla já, tak věřím, že to dá i Ruminka. Já takhle přistupovala i k výběru školky. Našla jsem jí obyčejnou s klasickým stravováním a vyhovuje nám nejvíc, i když jsme zkusili i jiné,“ vypráví. „A protože dcera je se vším tak nějak v pohodě, tak jsem chtěla, aby prošla stejným školním systémem, na kterém jsem vyrostla já. Takže jde do školy s klasickým známkováním. Ona si už teď doma hraje na žákyni a občas mi hlásí, že dostala pětku. Říkám jí, asi ses neučila, tak zítra to třeba bude lepší,“ dodává.
Přiznává, že původně chtěla pro své jediné dítě státní školu s rozšířenou výukou jazyků, ale bohužel, nedostala tam Ruminku. „To bychom se na ni musely hlásit s asi dvouletým předstihem, protože jsou opravdu hodně plné,“ vysvětluje. Ale angličtinu může studovat bokem,“ dodává.
Ruminka už chodí na hip hop a streat dance a začala i se zpěvem na základní umělecké škole. „Zatím trvá výuka třicet minut. Ale, až jí bude šest, určitě zvládne i pětačtyřicetiminutové lekce,“ věří Monika.
Hudební nadání má dcera v genech. Dědeček Josef hraje v doprovodné skupině její maminky na bicí. „Někdy nesdílíme úplně stejné názory, ale ne v kapele, spíš doma nebo co se týče producentských věcí, ale to je normální. Tátovi je padesát a mně třicet. Logicky jsme každý jinde. On rád poslouchá starší hudbu, Stevie Wondera, Al Jarreaua, Bensona… Já si je taky ráda pustím, protože jsem na nich vyrostla, ale umím už poslouchat i aktuální muziku,“ vypráví. V minulosti vystupovali i s jazzovým kvartetem a uvažují o jeho znovuobnovení.
Moniččina sestra Natálie má zpěv jako hobby a jejich matka Monika je sice pouze posluchačkou, ale jejího názoru si rodina cení. „Mamka má hodně dobrý hudební sluch a je pro nás důležité, co řekne,“ vypráví zpěvačka.
Monika byla jako studentka především snaživá. „Musím se přiznat, že matematika mi nešla, i chemie a fyzika pro mě byly velmi náročné předměty, ale vždycky jsem se snažila všechno nějak zvládnout. Nikdy jsem nepatřila mezi špatné studenty. Akorát z matematiky jsem měla na střední doučování a i díky tomu jsem se dostala až k maturitě,“ říká otevřeně.
Po neúspěšném pokusu o uspořádání koncertu v O2 areně se ocitla Monika ve slepé uličce. „Chvílemi jsem měla pocit, že už v té svojí kariéře nechci pokračovat. Nebylo to jednoduché. Ale díky rodině a Rumince jsem se tím dokázala prokousat. Důležité je, abyste kolem sebe měli tým lidí, který vám dá čas a prostor srovnat si myšlenky,“ vrací se k prvotním pocitům. „Myslím si, že jsem psychiky velmi odolný člověk. Nepatřím k těm, kteří by se z takových věcí zhroutili. Spíš jsem byla zklamaná a smutná, ale zvládla jsem to. Zaměřila jsem se v tu dobu na jiné věci a pomohlo mi to. Takže jsem se nevzdala a jsem zpátky,“ usmívá se.
Už v květnu ji čekají další koncerty s kapelou a tanečnicemi. „Celý projekt jsme oblékli do nového kabátu, tak se na to moc těším,“ říká.
Po rozchodu s Muradovem našla oporu v podnikateli Leonardu Lekajovi, se kterým je už čtyři roky. Zatím bydlí každý zvlášť, ale nebojí se, že by jim po sestěhování přestalo partnerství klapat. „My jsme tak podobné povahy a tak strašně jsme si blízcí, že žádné takové pochybnosti nemám,“ říká. „Každý máme rád svůj prostor a zároveň milujeme být spolu. Leo je velmi pracovitý a absolutně nekonfliktní, to máme stejné. Navzájem se respektujeme, milujeme Ruminku a ona má ráda jeho, což pro mě nejdůležitější,“ dodává zpěvačka.
Přemýšlí o tom, kde společně zakotví a pak by i rozšířili rodinu. „Musíme doladit některé věci, abychom spolu mohli bydlet, a až se posuneme do této fáze, tak bychom spolu rádi měli miminko,“ říká Monika. Pro jejího partnera by to byl první potomek, pro Bagárovou druhý.