Říkám si, jak jsem to všechno mohla zvládnout, ohlíží se Monika Absolonová

„Vendula říkala, že jsem se zbláznila, a že do toho se mnou nejde. A to jsem se ještě den předtím vydrápala na obrovský kopec. Moji kluci taky běželi, ale mimo soutěž,“ vypráví zpěvačka, která hodlá ve fyzických aktivitách pokračovat.
„Občas jdu na lekci jógy ke Kačence Strykové, která tancovala Hada v Kleopatře a Krvinku v Draculovi. Měla bych tam chodit pravidelně, ale já musím vždycky všechno dělat z nějakého důvodů. A teď to dělám proto, že mě čeká narozeninový koncert a chci být v kondici,“ říká Absolonová. „Proto taky budu běhat venku nebo jezdit doma na rotopedu a zpívat si u toho, abych si natrénovala dech,“ poodhaluje svoji přípravu.
Některé její aktivity zaznamenává štáb České televize, protože připravuje dokument k jejím padesátým narozeninám. „Poslední natáčení bude probíhat 3. října během mého koncertu v O2 Universum, ale do té doby už by to mělo být sestříhané,“ prozrazuje zpěvačka. „Původně chtěli, aby se to v televizi odvysílalo už 26. září, ale to jsem kategoricky zamítla. Narozeniny mám až ten další den, a co kdybych se jich třeba nedožila? Já tohle nemám ráda, jsem pověrčivá, nic neslavím dopředu,“ prozrazuje.
Natáčení probíhá už od loňského podzimu, kdy se Monika coby zpěvačka zúčastnila StarDance Tour. „Říkala jsem, v tomhle roce mě nic velkého nečeká, tak nevím, co budeme točit a najednou jsem dostala Cenu Thálie za Judy Garland, kterou hraji ve Studiu DVA,“ vypráví.
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V dokumentu se nevyhýbá žádnému tématu. „Určitě jsem řekla na kameru víc, než jsem toho o sobě dosud navyprávěla komukoliv jinému, ale jinak by to nemělo smysl. Na druhou stranu jsem ale chtěla, aby o mně mluvili spíš jiní lidé, ti co mě znají. Tak jsem na to zvědavá,“ říká. Kamera zachytila její maminku, bratra, spolupracovníky, kamarády, kolegyně...
Citlivým tématem, ke kterému se vracela, je její vztah s otcem. „Pro mě to nebylo těžké, protože to mám v sobě zpracované a vyřešené. Ale i tak je člověku nepříjemné vzpomínat na věci, které nebyly hezké,“ říká. „Mluvila jsem ale i o spoustě jiných soukromých a pracovních situacích a po skončení natáčení jsem si řekla: ‚Ty vado, jak jsem to vůbec tenkrát dokázala ustát?‘ Sama to zpětně nechápu,“ kroutí hlavou.
Její synové ale o dědu ochuzeni nejsou. Nahrazuje jim ho partner její maminky. „Zbyňa je děda snů. Naučil kluky plavat, jezdit na kole, všechny věci, které jsou pro ně důležité. Pomáhá mi je vyzvedávat ze školy, vodit na kroužky a chodí je podporovat na fotbalové západy. Je neuvěřitelný, moc hodný. S kluky je od jejich narození a navzájem se moc milují,“ vypráví.
„Když se Tadeáš s Matoušem vracejí od svého táty (Tomáš Horna, bývalý hokejista, pozn.red.) tak první, po kom se ptají, je děda. Máma říká dotčeně: ‚A co já?‘ Jemu jdou sdělovat svoje zážitky, s ním řeší sport, jemu ukazují, jak se umí potápět,“ pokračuje. „Vysvědčení mají zatím dobrý, tak to ukazují nám všem. A od všech za něj taky dostávají dárek,“ směje se.
Žije pod jednou střechou s bratrem a jeho rodinou i maminkou a jejím druhým manželem. Každý má jedno parto. „Funguje nám to, protože mamka mi pomáhá s kluky. A když doma nejsou, tak zavřu dveře,“ popisuje, jak řeší potřebu soukromí. „Ona má klíč i od mého bytu a klidně si ho otevře, když chce, ale jakmile do něj vstoupí, řeknu: ‚Tak co je mami, co zase chceš?‘“, směje se Monika. „Mým únikem je chalupa, kde jsem sama a ráda,“ dodává.
V pravidelném kontaktu je stále s Ivanou, vdovou po Karlu Gottovi. „Naposledy jsem se viděly na jaře, to není tak dávno. Probíráme život,“ říká, co bývá nejčastějším tématem jejich hovorů. Sleduje i pěveckou kariéru její starší dcery Charlotte.
,„Já ji znám od miminka, vlastně ještě když byla u maminky v bříšku. Nevybrala si úplně jednoduchou cestu. Určitě by bylo snazší nahrát českou píseň a narvat ji tady do médií, i když by ji lidi asi kamenovali, že když je Gottová, má to jednodušší. Ale ona chce zpívat venku, tak jí držím pěsti. Je krásná, mladá, talentovaná a cestu má otevřenou,“ říká.
Kdysi spolu hrávaly v muzikálu Antoinetta. To byla Charlotte ještě malá holčička. „Pamatuji se, jak jednou přišli do divadla novináři a Karel s Ivankou ji požádali, aby sešla dolů do foyer, ale ona nechtěla. Vzala jsem ji za ruku a řekla: ‚Charlottko, pojď se mnou, pak šla a nechala se vyfotit‘,“ vzpomíná Monika.
Občas se ženou do světel reflektorů i její Tadeáš s Matoušem. „Umožnila jsem jim to na jednom vánočním koncertě, protože o to hodně stáli. Šli tam až v závěru a lidi řvali nadšením. Tak jim zamávali… A pak Táda v jednom rozhovoru na dotaz redaktora, co chce jednou dělat, jestli zpěv po mámě, nebo sport po tátovi, řekl, že zpívání ne, že je to volnočasová aktivita. Takže tak se u nás doma přistupuje k mojí práci, kterou nás všechny živím,“ směje se Monika Absolonová.
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27. března 2025