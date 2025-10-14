Kluci nemají tak „husté“ dětství, jako jsem měla já, říká Monika Absolonová

Vánoční koncert v Lucerně vyprodala během třiceti minut a teď už myslí na show ke svým padesátinám v pražském O2 universu. „V černu jsem prohlásila, že začnu cvičit a budu mít břišáky jako Dara. Už je říjen a ještě jsem nezačala,“ přiznává realitu.
„Za rok mě čeká koncert, který by měl být retrospektivou všeho, co jsem kdy udělala a chtěla bych, aby se můj stylista Filip Vaněk nemusel žinýrovat. Aby to nebylo o tom, že uděláme kostým, kterým zakryjeme nedostatky, ale aby si mohl tvořit podle svého gusta. Protože já věřím v jeho absolutní talent. A taky Zuzky Strakové. Takže bych konečně chtěla začít cvičit,“ vypráví.
Zatím to vypadá tak, že si občas vyjede na kole, se syny jezdí v zimě na lyžích a chodí na jógu ke Kateřině Strykové, která tančila v Draculovi Krvinku a v Kleopatře Hada. „A když jsem právě vyčerpaná a unavená, tak se od ní nechám namasírovat, protože i to umí,“ říká zpěvačka.
Devítiletý Tadeáš a o tři roky mladší Matouš jsou na tom daleko líp. „Hrají fotbal a tenis a když jsou u svého táty, tak ten je ještě dovzdělává v hokeji. Netroufnu si tvrdit, že se něčím z toho budou jednou živit, a ani to není můj cíl, jenom chci, aby dělali něco, co je těší a naplňuje a co nejméně času hráli počítačové hry, kterým se dneska nedá vyhnout. Aby se potkávali s dětmi face to face a ne on-line,“ vypráví.
Znamená to pro ni nejen, že je vozí na kroužky, ale že doma s nimi sleduje fotbal. „Naštěstí to v hlavě úspěšně vypínám. Ale na druhou stranu jsem matka, která je bere i na zápasy. Oni koukají na hřiště a já si tam v zázemí povídám s lidmi z cateringu, které znám osobně,“ vypráví.
Hokej a tenis jí problém nedělají, ale fotbal není jejím šálkem kávy. „Na ledě se pořád něco děje, ale v tom fotbalu než přeběhnou hřiště... Ano, někdy se na trávníku odehrají zajímavé akce, které zaujmou i mě, dokonce tam někteří hráči podávají velké ‚herecké‘ výkony, ale stejně...,“ usmívá se.
Místo, aby si užívala chalupy, kterou už má z větší části zrenovovanou, o víkendech buď pracuje, nebo vozí kluky na jejich zápasy. Plánuje si ale, že jednou bude jezdit na vystoupení přímo odtamtud. Má ji pětaosmdesát kilometrů od Prahy. „Až budou kluci soběstační a samostatní a obejdou se bez maminčina servisu, i když já doufám, že ho budou chtít ještě dlouho, tak si myslím, že se tam odstěhuji,“ říká.
Letos budou synové o Vánocích u svého otce, pak budou oslavovat vánoční svátky s maminkou. „Dvacátého sedmého prosince odjíždíme na chalupu a budeme tam až do čtvrtého ledna. Moc se na to těším,“ říká.
Přemýšlí už i nad dárky. „Zajímá mě, co si kdo přeje, ale snažím se nebýt nadproduktivní. Děti většinou dostanou i to, s čím nesouhlasím, ale je to od Ježíška, tak to musím přijmout. Ale jinak nejsou zvyklí dostávat dárky jen tak. Jenom když mají narozeniny, svátek, o Velikonocích, na Den dětí a za vysvědčení,“ odhaluje Absolonová.
Mimo jiné je vede k plnění svých povinností. „Musí chodit se psem, občas vynést koš a uklízet si svoje věci. Ale není to tak husté, jako jsem to měla v dětství já. Snažím se ale, aby kluci věděli, že nic nepřichází automaticky,“ vypráví. „Mně ta současná doba, když všechno, co člověk chce, může mít lusknutím prstů, když si na to vezme půjčku, není sympatická. Chci, aby věděli, že když po něčem touží, tak se musí snažit. To se jim snažím vštěpovat.“
Letos se už podruhé umístila na třetím místě v anketě Český slavík. „Určitě jsem si přála mít Slavíka, ale spíš ve dvaceti. To je takový věk, kdy je z toho člověk poprděný. Tenkrát nepřišel. S přibývajícím věkem jsem si pak začala říkat, že je to vlastně hezké, že už jsem patnáct let pořád někde kolem šestého místa navzdory tomu, že mě nehrají v rádiích. A když jsem byla poprvé třetí, vůbec jsem to nečekala. Brala jsem to jako černý humor, když mě moderátoři jmenovali. Byl to pro mě naprostý šok,“ vzpomíná.
„A loni jsem už šla na vyhlášení s nervozitou. Najednou jsem tu cenu chtěla, přišlo to na mě asi v šest večer a já měla pocit, že o ni začínám závodit,“ směje se při vzpomínce. „A bylo to super. Kvůli svým klukům potřebují vždycky všechno dvakrát, takže děkuji moc, limit pro rodinu jsem už splnila.“
Příští rok bude také hostem koncertu operního pěvce Štefana Margity k jeho sedmdesátinám. Zazpívá s ním duet Čistý svet, který napsal a měl ve svém repertoáru Miro Žbirka.
Monika Absolonová byla vedle Dagmar Havlové jednou z kmoter Margitovy nové desky Andělé strážní, kterou až na jednu výjimku tvoří duety se známými osobnostmi.
|
7. ledna 2025