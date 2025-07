Nebyla jsem žádná pitomá nána, říká Lewinská o aféře s prezidentem Clintonem

„Byla to láska dvaadvacetileté ženy, která trvala dva roky. Myslím, že tam z mé strany byla hodně velká poblázněnost, takhle jsem to tehdy vnímala. Myslím ale, že tam šlo také hodně o zneužití moci,“ prohlásila Monica Lewinská v podcastu Elizabeth Day s názvem How To Fail.

Monika Lewinská, rodným jménem Monica Samille Lewinsky je Američanka, která proslula díky svému milostnému vztahu s americkým prezidentem Billem Clintonem. (1997)

Práci stážistky v Bílém domě získala na základě vlastních zásluh ještě předtím, než začal její poměr s bývalým prezidentem, a šlo o její první zaměstnání po vysoké škole.

„Nemyslím si, že by si někdo tehdy pomyslel, že za deset nebo dvanáct let už takový člověk nebude schopný najít zaměstnání. Pracovala jsem poté i na ministerstvu obrany a cestovala po světě se svým šéfem, mluvčím Pentagonu. Doprovázeli jsme ministra obrany,“ popsala.

„Nejsem žádný génius. Rozhodně nepatřím ke špičce, ale zároveň jsem rozhodně nebyla žádná pitomá nána,“ řekla s tím, že právě takto ji média po celém světě opakovaně vykreslovala a bylo pro ni velice těžké se s tím vyrovnat.

Aféra s tehdejším prezidentem nakonec vedla k jeho obžalobě z úředního zneužití. Clinton 17. srpna 1998 po opakovaném popírání románku vystoupil v televizi a přiznal, že za vztah nese plnou a výhradní odpovědnost.

Lewinská se poté stáhla z očí veřejnosti. Přiznala, že ji neustálý tlak novinářů a zesměšňování dohnaly až k sebevražedným myšlenkám.

„Kdybys mohla vymazat tuhle část svého života, kdy jsi přišla o anonymitu a nemohla získat práci, kterou sis zasloužila kvůli tomu, co se stalo, vzala bys to zpět?“ ptala se jí autorka podcastu. „Rozhodně ano,“ odpověděla Lewinská. „Miluju a vážím si toho, kým jsem dnes, ale myslím, že z mnoha různých důvodů bych raději žila normálnější život,“ dodala.

V nedávném podcastu Call Her Daddy Lewinská prohlásila, že kvůli aféře s Clintonem přišla o budoucnost. „Myslím, že ženám mé generace to mohlo způsobit mnoho vedlejších škod, když sledovaly, jak je mladá žena před celým světem pranýřována. Byla jsem velmi mladá a skončila jsem za své chyby roztrhána na kusy,“ řekla. „Vykreslili mě jako naprostou stíhačku, psychicky labilní a neatraktivní ženu,“ dodala Lewinská.