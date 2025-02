Clinton měl odstoupit z úřadu, vrací se Lewinská k aféře s prezidentem

Monica Lewinská byla hostem podcastu Call Her Daddy, který je zaměřený na sex, vztahy a popkulturu. Moderátorka Alex Cooperová se jí zeptala, jak podle ní měla média, ale také Bílý dům řešit zprávy ohledně poměru stážistky a prezidenta.

„Myslím, že správným způsobem, jak zvládnout takovou situaci, by bylo pravděpodobně říci, že do toho nikomu nic není a rezignovat,“ řekla Lewinská. „Nebo najít způsob, jak zůstat ve funkci, ale nelhat a neobětovat mladého člověka, který právě začíná ve světě.“

Podle bývalé stážistky také další mladé ženy trpěly kvůli zacházení, které se jí dostalo v době politického skandálu. „Myslím, že ženám mé generace to mohlo způsobit mnoho vedlejších škod, když sledovaly, jak je mladá žena pranýřována na světové scéně - být roztrhána na kusy za mou sexualitu, za mé chyby, za všechno,“ prohlásila.

Monika Lewinská, rodným jménem Monica Samille Lewinsky je Američanka, která proslula díky svému milostnému vztahu s americkým prezidentem Billem Clintonem. (1997)

Lewinská v posledních letech o poměru s exprezidentem USA mluvila už několikrát. Prý si neuvědomovala, že byla zneužita. „Bylo to naprosto nevhodné, on jako nejmocnější muž, můj šéf, 49 let. Mně bylo 22 let a vlastně jsem jen končila vysokou školu. Myslím, že mocenské rozdíly jsem ve 22 nikdy nemohla dokázat pochopit tak, jak je teď ve 48 letech chápu očividně odlišně,“ řekla v roce 2021 pro CNN.

Bill Clinton v dokumentu o své manželce s názvem Hillary z roku 2020 prohlásil, že se cítil hrozně kvůli tomu, že život Moniky Lewinské byl nespravedlivě definován jejich aférou. „Během let jsem ji sledoval, jak se snaží vrátit zpět k normálnímu životu,“ řekl tehdy exprezident.

Clinton kvůli poměru s Lewinskou čelil impeachmentu, tedy ústavní žalobě podané na prezidenta či jiného představitele státní moci, který se dopustil závažného deliktu. Již dříve ale uvedl, že nesouhlasil s názorem, že by měl kvůli aféře odstoupit.