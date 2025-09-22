Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Autor:
  9:35
Jedna z nejkrásnějších italských hereček Monica Bellucci (60) a slavný americký režisér Tim Burton (67) oznámili, že se po dvouletém vztahu rozcházejí.

Ve společném prohlášení oznámili, že se rozhodli jít každý svou cestou. „S velikým respektem a úctou jednoho k druhému jsme se rozhodli odloučit,“ sdělil slavný pár ve společném prohlášení po dvou letech vztahu a jednom společném snímku z roku 2024, pokračování Burtonova kultovního hororově komediálního filmu Beetlejuice (1988).

Bellucci je jednou z nejvíc sexy hereček už pěknou řadu let.

Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton byli společně poprvé vyfoceni v říjnu 2023 na filmovém festivalu Lumière ve východní Francii, kde Tim Burton přebíral prestižní cenu za celoživotní dílo, kterou mu předávala právě Monica Bellucci. Vztah oficiálně potvrdili krátce poté, kdy se ruku v ruce objevili na filmovém festivalu v Římě.

Dnes již bývalí partneři se znají už přes osmnáct let, poprvé byli vzájemně představeni na filmovém festivalu v Cannes.

Tim Burton a Monica Bellucci na londýnské premiéře filmu Beetlejuice Beetlejuice (29. srpna 2024)
Monica Bellucci a Tim Burton přicházejí na svatbu Gigiho Buffona s Ilarií D’Amico (28. září 2024)
Tim Burton a Monica Bellucci na filmovém festivalu v Benátkách (28. srpna 2024)
Monica Bellucci ve filmu Dracula
64 fotografií

Před vztahem s Burtonem žila Belluci s o osmnáct let mladším partnerem, sochařem a bývalým modelem, Nicolasem Lefebvrem. Rozešli se v roce 2020. V roce 2013 se herečka po čtrnáctiletém manželství rozvedla s hercem Vincentem Casselem, se kterým má jednu dceru.

Tim Burton tvořil dlouhá léta slavný pár s britskou herečkou Helenou Bonham Carterovou. Rozešli se v roce 2013, mají spolu dva syny.

Italská herečka Monica Bellucci, která oslavila loni v září 60. narozeniny, začala svoji kariéru jako modelka. Pracovala pro firmy Dolce & Gabbana nebo Dior a stala se tváří několika světových kampaní. Ve filmu prorazila kráska zejména titulní rolí ve válečném dramatu Malena (2000), která jí zajistila popularitu.

Bond girl Monica Bellucci slaví 60. Exmanželka herce Cassela září i v modelingu

Herečka se objevila například i v bondovce Spectre (2015), a to jako vůbec nejstarší herečka, která si kdy zahrála Bond Girl.

K dalším slavným filmům, v nichž si Bellucci zahrála, patří například snímky Podezření, Zvrácený, Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Umučení Krista (role Máří Magdalény), Sejmi je všechny či Kletba bratří Grimmů. Zatím naposledy zazářila v komedii Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice.

V roce 2016 obdržela Monica Bellucci francouzský rytířský řád Čestné legie. Je členkou Akademie filmového umění a věd, mluví italsky, francouzsky, anglicky, persky a španělsky. Jejími vzory jsou italské herecké legendy Sophia Lorenová a Claudia Cardinalová.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

Představitelka kuchařky a majitelky hospody Martiny z oblíbeného seriálu Ulice je maminkou. Herečka Natálie Holíková (34) se s radostnou novinou pochlubila na Instagramu. Své první dítě přivítala na...

22. září 2025  12:20

Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila,...

22. září 2025  10:26

Malá prsa mi nevadí, říká po druhé mastektomii Summer z Pobřežní hlídky

Herečka Nicole Eggertová (53), známá rolí plavčice Summer Quinnové v seriálu Pobřežní hlídka, sdílela aktuální informace o svém zdravotním stavu po druhé mastektomii. Nedávno prodělala rekonstrukční...

22. září 2025  10:10

Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Jedna z nejkrásnějších italských hereček Monica Bellucci (60) a slavný americký režisér Tim Burton (67) oznámili, že se po dvouletém vztahu rozcházejí.

22. září 2025  9:35

„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

Koho bude tentokrát porota nejvíc grilovat? Pokud účastníci, kteří kývli na tančení ve StarDance Tour, doufali, že hodnocení poroty ujdou, mýlili se. Součástí tanečních vystoupení bude totiž opět...

22. září 2025  9:30

Sochař David Černý o dětství s ADHD: Matikářka mě chtěla dostat do polepšovny

Ze jeho dětství se tomu říkalo „neklidné dítě“. Dnes má tento syndrom název ADHD, čemuž se samotný sochař a výtvarník David Černý směje. V pořadu 13. komnata prozradil, že ho víc než rodiče umělci...

22. září 2025

Infrastruktura kámošů a hospod mi v Brně naprosto vyhovuje, říká Jan Kolařík

Na výsluní popularity se Jan Kolařík dostal především díky satirickému seriálu Dobré ráno, Brno!. Sám v moravské metropoli od dětství žije, ale v Praze často natáčí, takže může objektivně zhodnotit...

22. září 2025

StarDance? Tančit mě baví, jenže u toho vypadám zvláštně, říká Vojtěch Vondráček

Premium

Psychopaty, zvrhlíky a jinak vyšinuté jedince hraje Vojtěch Vondráček excelentně. A píšu-li „hraje“, myslím skutečně „hraje“. Když se totiž zahledíte do jeho modrých očí, vmžiku pochopíte, že...

21. září 2025

Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Americký spisovatel Dan Brown (61), který proslul románem Da Vinciho kód, se chystá oženit s Judith Pietersenovou (34), nizozemskou trenérkou koní, která je o sedmadvacet let mladší než on. Podle...

21. září 2025  11:29

Bella Hadidová je v nemocnici, topmodelku trápí chronická lymeská borelióza

Bella Hadidová byla hospitalizována. Na sociálních sítích sdílela fotografie, na nichž leží na nemocničním lůžku napojená na infuze. Topmodelku trápí od roku 2012 chronická lymeská borelióza, kvůli...

21. září 2025  9:40

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Tanec je kontaktní, manžel by žárlil, říká Kristýna Badinková Nováková

Vypadá pořád velmi mladě, přesto jí svěřili roli matky dospělého syna. „Věkově to sedí, klidně bych ho mít mohla,“ říká herečka Kristýna Badinková Nováková. Pro jistotu ale její postava Zuzany v...

21. září 2025

Mateřství ženu promění. Jsem víc úzkostlivá a citlivá, říká modelka Sokolová

Královna krásy z roku 2007 Kateřina Sokolová (36) představila svůj nový projekt, charitativní náramky, jejichž výtěžek půjde na podporu rodin pečujících o děti s autismem. Modelka v rozhovoru pro...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.