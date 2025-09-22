Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Ve společném prohlášení oznámili, že se rozhodli jít každý svou cestou. „S velikým respektem a úctou jednoho k druhému jsme se rozhodli odloučit,“ sdělil slavný pár ve společném prohlášení po dvou letech vztahu a jednom společném snímku z roku 2024, pokračování Burtonova kultovního hororově komediálního filmu Beetlejuice (1988).
Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton byli společně poprvé vyfoceni v říjnu 2023 na filmovém festivalu Lumière ve východní Francii, kde Tim Burton přebíral prestižní cenu za celoživotní dílo, kterou mu předávala právě Monica Bellucci. Vztah oficiálně potvrdili krátce poté, kdy se ruku v ruce objevili na filmovém festivalu v Římě.
Dnes již bývalí partneři se znají už přes osmnáct let, poprvé byli vzájemně představeni na filmovém festivalu v Cannes.
Před vztahem s Burtonem žila Belluci s o osmnáct let mladším partnerem, sochařem a bývalým modelem, Nicolasem Lefebvrem. Rozešli se v roce 2020. V roce 2013 se herečka po čtrnáctiletém manželství rozvedla s hercem Vincentem Casselem, se kterým má jednu dceru.
Tim Burton tvořil dlouhá léta slavný pár s britskou herečkou Helenou Bonham Carterovou. Rozešli se v roce 2013, mají spolu dva syny.
Italská herečka Monica Bellucci, která oslavila loni v září 60. narozeniny, začala svoji kariéru jako modelka. Pracovala pro firmy Dolce & Gabbana nebo Dior a stala se tváří několika světových kampaní. Ve filmu prorazila kráska zejména titulní rolí ve válečném dramatu Malena (2000), která jí zajistila popularitu.
|
Bond girl Monica Bellucci slaví 60. Exmanželka herce Cassela září i v modelingu
Herečka se objevila například i v bondovce Spectre (2015), a to jako vůbec nejstarší herečka, která si kdy zahrála Bond Girl.
K dalším slavným filmům, v nichž si Bellucci zahrála, patří například snímky Podezření, Zvrácený, Asterix a Obelix: Mise Kleopatra, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Umučení Krista (role Máří Magdalény), Sejmi je všechny či Kletba bratří Grimmů. Zatím naposledy zazářila v komedii Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice.
V roce 2016 obdržela Monica Bellucci francouzský rytířský řád Čestné legie. Je členkou Akademie filmového umění a věd, mluví italsky, francouzsky, anglicky, persky a španělsky. Jejími vzory jsou italské herecké legendy Sophia Lorenová a Claudia Cardinalová.