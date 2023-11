Škvarky mi vyměnila za ovesné vločky, říká o Kláře Doležalové manžel

Miodrag Maksimović o Jugoslávii i seznámení

MŮJ ŽIVOT V JUGOSLÁVII

Byl skoro až snový. Vystudoval jsem krajinnou architekturu, čemuž jsem se nikdy nevěnoval. Zkusil jsem si herectví a pak jsem pracoval jako hudební producent. Bylo mi čtyřiatřicet a stál jsem na pověstném vrcholu. Zažíval jsem velký úspěch, snad všichni mě znali a najednou přišla válka. Všechno se změnilo a já musel začít od nuly v nové zemi, která byla jako jediná svolná otevřít mi svou náruč.

Miodrag Maksimović Miodrag Maksimović s manželkou Pracuje jako vysoce postavený manažer v rámci Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského. S Klárou tvoří pár už čtvrtstoletí, z toho 22 let jako manželé. Mají dvě dcery, jednadvacetiletou Natalii a čtrnáctiletou Miu. Taky společně podnikají. V Chorvatsku, které označují za svůj druhý domov, vlastní plantáže s olivovníky a vyrábějí olivový olej.

PRVNÍ SETKÁNÍ S KLÁROU

Na casting přišla krásná holka, co na sobě měla svetr asi tak šestkrát větší, než by potřebovala. Sedla si naproti a přišel šok, protože spustila srbsky.

(Klára: Babička z maminčiny strany pocházela ze Srbska. Byly jsme spolu ve velmi úzkém kontaktu, takže jazyk i kulturu jsem vstřebávala od dětství.)

Okamžitě jsem se zamiloval.

V ČEM MĚ ZMĚNILA

Před naším seznámením jsem žil, řekněme, dost nezodpovědně. Když přišla Klára, jako kdybych dostal do ruky diamant, který musím opatrovat. Celou dobu cítím obrovskou zamilovanost a odpovědnost. Neměl bych opomenout, že mě taky naučila dochvilnosti.

(Klára: Dřív to byla úplná katastrofa. Hodinu byl schopný opakovat do telefonu, že už je za rohem.)

JAK MĚ ODNAUČILA KOUŘIT

Klára do vás dokáže tak dlouho rýpat, až raději souhlasíte a podvolíte se. Spoustu let jsem byl opravdu hodně silný kuřák, ona do mě vandrovala, až jsem ze dne na den přestal a už sedmnáct let se cigarety nedotkl. Teď mě zase nutí do zdravého jídla. Škvarky mi vyměnila za ovesné vločky. A nově do mě hustí, že bych měl začít jíst proso.

JAK MLUVÍME DOMA

S jazyky je to sranda. Dcery navštěvují bilingvní školy a dost často i mezi sebou mluví anglicky. Umějí samozřejmě srbsky. Takže doma všichni různě mixujeme tři jazyky.

(Klára: Když se Maksa naštve, přechází do mateřštiny. My, Češi, si myslíme, že máme jadrné výrazy, ale na srbštinu nemáme.)

JAK SE CÍTÍM V DOMĚ PLNÉM ŽEN

Nejsem v něm sám, máme psa Bentleyho. Klára tak nějak usoudila, že je potřeba babinec trochu vyvážit.

CO DĚLÁM VE VOLNU

V Jugoslávii jsem hrál házenou, než mě zastavilo zranění. Ale sport je pořád moje vášeň.

(Klára: Má neskutečnou spotřebu tenisek.)

Jen času by mohlo být víc, kvůli práci jsem hodně na cestách. Když ale jedu do Bělehradu, večer se sejdeme s kamarády a místo do hospody jdeme do jedenácti hrát tenis. Teprve pak přijde na řadu pivo.

Klára Doležalová o věku i věkovém rozdílu

JAK JSME SE POZNALI

Když Maksa přišel z Jugoslávie do Česka, pracoval jako filmový producent. Chystal jeden velký evropský projekt, přičemž já, už vystudovaná herečka, jsem přišla na casting. Maksa se mnou vedl rozhovor, který se trochu protáhl. Trvá už pětadvacet let.

Klára Doležalová S Karlem Voříškem moderuje Hlavní zprávy na CNN Prima NEWS. Mnozí si ji pamatují jako „asistentku“ Marka Ebena v pořadu O poklad Anežky České. Svého času byla v České televizi i programovou hlasatelkou. Na Nově provázela třeba Snídaní s Novou. Je absolventkou Vyšší odborné školy herecké. V minulosti si zkusila modeling a účinkovala v reklamách.

ČÍM NA MĚ ZAPŮSOBIL

Byl a pořád je nesmírně charismatický. Fascinoval mě jeho medový, hluboký hlas. Často jsme si volali, milovala jsem ho poslouchat. Zároveň jsem se s ním cítila v bezpečí. Bylo mi jasné, že jsem našla muže, který splnil moji představu o protějšku.

V ČEM JE INSPIRUJÍCÍ

Nezná slovo nejde. Je houževnatý. Naučil mě, že člověk se nikdy nesmí vzdát. A jeho život je důkazem, že nejde o fráze.

KDE PĚSTUJEME OLIVOVNÍKY

Na ostrově Šolta, kam jsme léta jezdili a kde jsme si postavili dům, se naskytla možnost koupit malý olivový háječek. Časem se naše plantáže poněkud rozrostly a dneska obhospodařujeme přes pět hektarů na místech, kde olivovníky pěstoval už císař Dioklecián. Výsledkem je luxusní extra panenský olivový olej. Letos jsme získali stříbrnou medaili na soutěži v Londýně.

JAK VNÍMÁM PADESÁTKU

Nechci o ní mluvit jako o zlomu, ale určitě je to chvíle, kdy se člověk trochu ohlédne. Možná i mírně přehodnocuje přístup k sobě i životu. Znám spoustu lidí, kteří by padesátku neslavili, protože podle nich už není co. Jsem opačného názoru. Proč neoslavit už jen to, že se jí člověk ve zdraví dožil?

NÁŠ VĚKOVÝ ROZDÍL

Nikdy jsme ho neřešili, což je asi dané i tím, že Maksa má pořád energii na rozdávání. I v největších vedrech tráví hodiny na tenisu, což nechápu.

(Miodrag: Nesmíte si sednout a říct, jsem starý. V ten okamžik to totiž bude pravda. Líbí se mi, co říká jeden kamarád. Není důležité, kolik mi je. Důležité je, kolik let mi ještě zbývá.)

KOLIK JSEM NATOČILA REKLAM

Těsně po revoluci desítky a většinu z nich jsem neviděla, protože se vysílaly v zahraničí. Třeba na indickou whisky. Pro mužskou roli si indický štáb vybral Tomáše Hanáka. Točili jsme v lednu na zámku a já stála v plavkách bosá na kamenné podlaze.

CO OPAKUJI PŘED VYSÍLÁNÍM

Každý něco má, my s Karlem třeba přeučilovské lodyha, děloha, pic. Od covidu využívám tehdy omílané léky, takže si opakuju remdesivir, favipiravir, isoprinosine, koronavirová krize. Schválně, dejte si to rychle třikrát za sebou.