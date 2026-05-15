Modelka Barbara Palvinová zazářila na červeném koberci v jemně modrých šatech s výrazným střihem pod prsy, který nechal vyniknout její rostoucí bříško. Po jejím boku nechyběl pyšný manžel, herec a podnikatel Dylan Sprouse. Dvojice následně sdílela na Instagramu společný příspěvek, ve kterém oznámili těhotenství svým fanouškům a to třemi fotkami včetně snímku z ultrazvuku.
Pár se seznámil v roce 2017 na společenské akci, chodit spolu ale začali až o několik měsíců později. Barbara tehdy přiznala, že Dylanovi poměrně dlouho neodpověděla na jeho soukromou zprávu na Instagramu. Nakonec ale mezi nimi přeskočila jiskra a od roku 2018 tvoří jednu z nejoblíbenějších dvojic showbyznysu.
Zasnoubili se během roku 2022, svatbu měli v létě 2023 v Maďarsku, odkud Barbara pochází. Soukromý obřad spojil romantiku, módu i tradiční maďarské prvky.
|
Kristýna Leichtová je těhotná. Je to tak, napsala k vtipným fotkám
V minulosti byl Dylan Sprouse spojován například s modelkou Daynou Frazerovou nebo zpěvačkou a herečkou Miley Cyrusovou, se kterou krátce randil v teenagerských letech. Palvinová měla dříve blízko například ke zpěvákovi Justinovi Bieberovi, spekulovalo se také o jejím milostném románku s fotbalistou Neymarem. Ani jeden z nich ale o svých bývalých vztazích příliš veřejně nemluví.
Barbara i Dylan jsou známí tím, že si pečlivě chrání své soukromí. V rozhovorech prozradili, že velmi důležitou součástí jejich vztahu je stejný smysl pro humor a společné trávení času. „Snažíme se nebýt nikdy dlouho od sebe,“ uvedli v minulosti.
Modelka se prosadila ve světě vysoké módy i komerčních kampaní. Spolupracovala s luxusními značkami jako Chanel, Armani Beauty nebo Prada a objevila se na titulních stranách magazínů Vogue, Elle či Harper’s Bazaar. Velkou popularitu získala také jako jedna z modelek značky Victoria’s Secret, jejímž oficiálním „Andílkem“ se stala v roce 2019.
Herec se proslavil už jako dítě společně se svým dvojčetem Colem Sprousem. Největší popularitu mu přinesl disneyovský seriál The Suite Life of Zack & Cody (Sladký život Zacka a Codyho). Později se objevil i v dalších filmech a seriálech, zároveň se ale věnoval podnikání, spoluzaložil například brooklynský podnik All-Wise Meadery zaměřený na výrobu medoviny.