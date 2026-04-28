Kdybychom byli na ostří nože, neusmívám se, říká Karolína Surý o rozvodu

Autor:
Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý před pár týdny přiznala, že její manželství s Radovanem Surým končí po třech letech. Jak upřesnila v oznámení, rozhodli se jít každý svou cestou. Na nedávné premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 pro iDNES.cz promluvila o rozvodu.

Váš život se nyní mění. Jste silná žena a zvládáte to?
Řekla bych, že jsem silná a zvládám to, ale je to tou situací, jaká je. Věřím, že kdyby to bylo nějak víc na ostří nože, tak bych tady dneska s úsměvem nestála. Ale na druhou stranu vím, jakého partnera jsem si tenkrát vybrala, takže věřím, že to zvládáme.

Slušní lidé se vždy domluví?
Je to tak.

Karolína Surý na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Radovan Surý a Karolína Kopíncová na Miss Czech Republic 2020 (23. července 2020)
Karolína Surý.
Manželé Karolína a Radovan Surý.
44 fotografií

Motivujete se do budoucna něčím hezkým, co vás teprve čeká? Třeba dětmi?
Určitě ano. Jsem rodinně založená, mám ráda děti. Pracuju s nimi už několik let a rozhodně jsou naše budoucnost.

Jsme na premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2. Co jste na tuto příležitost vynesla?
Mám šaty z dílny Anamé. Protože Ďábel nosí Pradu pro mě znamená právě vysokou krejčovinu, takže jsem sáhla po ní.

Karolína Surý a Radovan Surý

Udělala jste opatření před blýskajícími fotoaparáty? Máte na sobě krajku, která může být průhledná.
Opatření jsem nedělala. Ty šaty jsou ušité přesně tak, jak by být měly. A myslím, že lehký náznak něčeho někde vlastně vypadá dobře a přitažlivě. Ale kdyby to bylo transparentní, tak mě v tom neuvidíte.

Jak moc velký módní fanatik jste?
Rok od roku víc a víc. Ale musím říct, že ve svém stylu se pořád hledám. Mně se pokaždé líbí něco jiného. Mám ráda šaty, takovou tu skutečnou ženskou eleganci, ale zároveň se skvěle cítím v kostýmech, pánských věcech, kravatách. Takže se pořád hledám a pokaždé, když někam jdu, tak vždycky vypadám jinak. Možná to taky tak zůstane, těžko říct.

Kdo je vaší módní ikonou?
To je vlastně otázka, kterou jsem mohla očekávat a nepřipravila jsem se na ni. Ale asi nemám jednu módní ikonu. Mě nejvíce inspirují sociální sítě, Instagram, pak právě červené koberce. Nejvíc mě zajímají střihy, zpracování, korzety, jak to drží, konstrukce toho oblečení. Mám ráda, když je netradiční. Takže se inspiruju odevšad.

24. března 2026

