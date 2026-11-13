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Je nám spolu hezky, píše herec Hrabě k společným fotkám s modelkou Jitkou Boho

Autor:
  12:12
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Herec Miroslav Hrabě zveřejnil společné fotografie s Jitkou Boho a připojil k...

Herec Miroslav Hrabě zveřejnil společné fotografie s Jitkou Boho a připojil k nim osobní vyznání. „Viděli jsme pár krásných výhledů, zdolali několik vrcholů, ochutnali výborné jídlo i víno a… vlastně zjistili, že je nám takhle spolu hezky,“ napsal na Facebooku. | foto: Facebook @miroslav.hrabe.1

Jitka Boho a Miroslav Hrabě (2026)
Jitka Boho a Miroslav Hrabě (2026)
Jitka Boho
Miroslav Hrabě
64 fotografií
Herec Miroslav Hrabě a zpěvačka Jitka Boho mají k sobě zřejmě blíž než jen jako přátelé. Hrabě se na sociálních sítích pochlubil společnými zážitky z výletu, při němž si užívali krásné výhledy, dobré jídlo i víno. Nakonec přidal větu, která nenechala příliš prostoru pro pochybnosti.

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Herec Miroslav Hrabě zveřejnil společné fotografie s Jitkou Boho a připojil k nim osobní vyznání. „Viděli jsme pár krásných výhledů, zdolali několik vrcholů, ochutnali výborné jídlo i víno a… vlastně zjistili, že je nám takhle spolu hezky,“ napsal na Facebooku.

Jitka Boho, rozená Válková, oslavila 11. listopadu pětatřicáté narozeniny. Do povědomí veřejnosti se dostala především díky vítězství v soutěži Česká Miss 2010. Následně reprezentovala Česko na Miss Universe v Las Vegas, kde se probojovala mezi patnáct nejkrásnějších dívek. Kromě modelingu se věnuje zpěvu a herectví. Diváci ji znají také z televizní show Tvoje tvář má známý hlas, v níž předvedla řadu výrazných hudebních proměn.

Její soukromý život byl v posledních letech poměrně pestrý. Před lety tvořila pár s výživovým poradcem a trenérem Miroslavem Ciprou, se kterým byla dokonce zasnoubená. Po jejich rozchodu se krátce objevovala po boku Adama Klavíka, finalisty soutěže Muž roku.

Herec Miroslav Hrabě zveřejnil společné fotografie s Jitkou Boho a připojil k nim osobní vyznání. „Viděli jsme pár krásných výhledů, zdolali několik vrcholů, ochutnali výborné jídlo i víno a… vlastně zjistili, že je nám takhle spolu hezky,“ napsal na Facebooku.
Jitka Boho a Miroslav Hrabě (2026)
Jitka Boho a Miroslav Hrabě (2026)
Jitka Boho
64 fotografií

V roce 2015 se provdala za muzikanta Lukáše Boho. Jejich manželství ale nevydrželo a v roce 2020 se rozvedli. Společně mají dceru Rosalii, která se narodila v listopadu 2015. Boho později navázala vztah s Matějem Liškou, režisérem a otcem dvou dětí, a následně s ekonomem a politikem Tomášem Hřebíkem. S ním má syna Tadeáše, který přišel na svět v říjnu 2022.

V roce 2025 se její vztah s Hřebíkem rozpadl a zpěvačka se zamilovala do herce Lukáše Langmajera. Jejich romance však trvala jen několik měsíců. Rozchod potvrdila modelka na začátku února 2026. „Je to tak, už s Lukášem nejsme. Tohle je jediné prohlášení, co k tomu budu dělat,“ uvedla tehdy na Instagramu.

Zároveň vysvětlila, že se neshodli v představách o společném soužití. Po rozchodu se chtěla soustředit především na práci a děti. Langmajer se vrátil k manželce a dětem.

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Také Miroslav Hrabě má za sebou manželství, které skončilo rozvodem. S manželkou Terezou se rozešel po pěti letech společného života. V listopadu 2024 potvrdil, že je rozvedený a nový vážný vztah nemá. O bývalé partnerce přitom mluvil v dobrém. „Všechno je tak, jak má být. Už jsem zase svobodný mládenec. Nečekal jsem, že mě to někdy potká. Ale máme s manželkou hezký vztah, zůstali jsme přátelé,“ svěřil se.

Hrabě vystudoval činoherní herectví na pražské DAMU a před kamerou se objevuje už více než dvě desetiletí. Diváci si ho mohou pamatovat například z pohádky Nejkrásnější hádanka, seriálů Gympl s (r)učením omezeným, Expozitura nebo Zločiny Velké Prahy.

Věnuje se také dabingu a moderování, působí v divadle a na svých oficiálních stránkách se představuje rovněž jako milovník zvířat. Je patronem organizací pomáhajících opuštěným a týraným psům a o životě se svou psí smečkou napsal také knihu.

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