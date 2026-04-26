Nohy si předtím Agáta natřela samoopalovacím krémem, i ten je prý už ve výrobě. Aby působila ještě svůdněji, vzala si tenisky na platformě. Nejvýraznější jsou na ní snad zuby, které má bez jakékoliv speciální péče zářivě bílé. Ale ona je nejpyšnější na svůj mozek a líbí se jí i její nohy. „Mám je po tátovi,“ říká Hanychová, jejímž otcem je reklamní režisér Jiří Hanych. „Po mámě mám výdrž a obličej, myslím, že jí začínám být dost podobná,“ dodává.
I povahově nejsou s Veronikou Žilkovou od sebe daleko. „Mám po ní i workoholismus a umění milovat děti. Moje láska k nim je bezpodmínečná, a to si myslím, že není automatické,“ vypráví Agáta, která má za sebou velký pracovní karambol.
Spor Agáty s Ornellou? Jako holky ve čtvrté třídě, říká Žilková. Dceři chce teď pomoct
Ornella Koktová, s níž měla podcast, který je obě velmi slušně živil, ukončila jejich spolupráci. A vzhledem k tomu, že se Agáta zdráhá, byť jenom vyslovit jméno své bývalé kamarádky, na usmíření to zatím nevypadá. Nakonec „jede“ v podcastu dál, jiným způsobem. „Zvu si různé osobnosti, nejenom vipky, ale lidi se zajímavým životním příběhem a každou neděli tam mám mámu,“ vysvětluje.
I s mámou se umí pohádat. „Umíme se pohádat, ale rozumně, zdravě a vždycky s láskou, což si myslím, že je podstatné. Bývá to brutální, ale zhruba za tři minuty si pošleme esemeskou ‚mír‘ a už se v tom nepatláme. Tím je to vyřešeno, nikdy se k tomu nevracíme,“ popisuje neshody s Veronikou Žilkovou. Ta svoji dceru nenechá nikdy ve štychu. Obecně se za všechny svoje děti bije hlava nehlava. A teď, aby Agátě vypomohla, s ní točí pravidelně podcast.
Jiné bývají Agátiny hádky s manželem Miroslavem Dopitou, s nímž má čtrnáctiletého syna Kryšpína. „Vy to musíte udělat tak, aby k tomu vůbec nedošlo,“ říká Dopita, který dohadování, křik a vulgarity nesnáší.
„Nemusíte přitom ustupovat. Když u toho druhého vylítne adrenalin, stačí couvnout, nejít do konfliktu, který stejně nic nevyřeší a třeba po hodině se k tomu, co vás proti sobě postavilo, vrátit. Sám si to mezitím nechávám projít hlavou, abych neobhajoval něco, co nedává smysl a pokud vidím, že je to neobhajitelné, uznám její názor, i když je to proti mému egu. A když je na omylu Agáta, tak ji přesvědčím o své pravdě, ale jasnými důkazy a v klidu,“ říká.
Agáta Hanychová se provdala za otce svého syna Miroslava Dopitu
Zatím se prý jejich názorové střety týkaly většinou práce. Na výchově dětí se shodnou bez problémů, byť Dopita vychovává také Miu, kterou má Hanychová s Jakubem Prachařem a Rozárku, jejímž otcem je Jaromír Soukup. „Já je beru jako svoje, o mně je známé, že děti miluju. A netrestám je, jsem diplomat. Když se mi něco nelíbí, ani nezvyšuji hlas, ale naopak se snažím vysvětlovat. Ale je pravda, že čím je dítě menší, tím je to jednodušší,“ říká.
Firmu s kosmetickými produkty založili společně, když se k sobě před třemi lety vrátili. „Říkal jsem Agátě, že musí dělat něco, co bude mít dlouhodobý potenciál, aby se na tom dalo výhledově pracovat, zdokonalovat to... Agáta měla tu myšlenku v hlavě dlouhá léta, ale potřebovala podpořit, dostat impuls, aby ji dotáhla. Samozřejmě bez známého jména se nová značka prosazuje těžce. Těm, co v tomhle oboru začínají, nezávidím. Agáta dokáže přes noc zpropagovat, co potřebuje, a na tom se už dá stavět,“ říká.
Po tři roky se už objevuje v jejím stánku na pražském veletrhu kosmetiky For Beauty. „Já všechny naše výrobky znám, takže jsem zorientovaný. Rád zákaznicím poradím, jsem kontaktní typ,“ směje se. Agáta prý žárlit nemusí. „Myslím, že má ve mně důvěru stejně jako já v ní. Mladistvá léta jsou dávno za námi, je nám už oběma docela dost a máme jiné životní hodnoty a priority. Nevěra a podobné věci, to je už kapitola pro mladší.“
|
Peníze pro mě nikdy nebyly všechno, Ornella dostane odstupné, říká Hanychová
Oba se časem prý trošku změnili. „Uvnitř je Agáta pořád stejný člověk. Je citlivá, miluje rodinu a dokáže dávat. Rozdíl je oproti minulosti v tom, že je rozvážnější a řekl bych i zkušenější ve svém oboru. Ale to je přirozené, to člověk posbírá životem, když si natluče a podobně. Určitě se mi s ní žije líp teď než kdysi. Nasloucháme si a můžeme si leccos otevřeně říct,“ říká Dopita.
„Důležité je držet se v mantinelech slušnosti. Každý vztah, ať pracovní, rodinný nebo mezi dětmi, má svoje hranice. A když je narušíte, tak už je jenom překračujete. Pokud někomu řeknete, že je vůl, pak při každé další vyostřenější situaci je to jenom horší, což je cesta do pekel,“ vysvětluje.
Co se týče toho, jak Agáta „spravuje“ svoje jméno v mediálním světě, tam k ní chová velký respekt a stěží by jí mohl dávat rady. Neshodnou se ale občas, jak prezentovat jejich kosmetické výrobky. On se stará o firmu marketingově, do toho se příležitostně zabývá realitami.
Za pár týdnů čekají děti letní prázdniny, ale z pohledu Agáty je to ještě hodně daleko. „Já moc neplánuju. Uvidím, jaká bude situace ve světě a podle toho se rozhodneme. Minulé léto jsme bydleli se třemi dětmi v obytňáku, a to už určitě neudělám. Jeli jsme z Prahy do Itálie, Rakouska… a už stačilo. Se třemi dětmi je to blbost. Jsou to prázdniny, na které určitě nezapomeneme, ale myslím, že letos pojedeme do hotelu,“ říká Agáta.
Přiznává, že spali i na zakázaných místech, což jim na klidu nepřidalo. Otevřenost je pro Agátu typická. Ale proto ji její sledující „holčičky“ neopustily. „Já jim nelžu a ony to vědí. Vidí mě, když brečím, směju se, a to je myslím nejdůležitější,“ dodává.
24. září 2025