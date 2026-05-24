Synové se začínají přít o to, kdo povede firmu, říká modelka Miranda Kerrová

  14:39
Australská topmodelka Miranda Kerrová (43) v roce 2009 založila kosmetickou společnost Kora Organics. Její čtyři synové se podle modelčiných slov pomalu začínají přít o to, který z nich by měl v budoucnu převzít roli ředitele.
Evan Spiegel a Miranda Kerrová (Los Angeles, 12. listopadu 2022) | foto: ČTK

Nejstaršího syna Flynna počala Miranda ještě s tehdejším manželem Orlandem Bloomem, s nímž byla sezdaná v letech 2010 až 2013. V roce 2017 se znovu provdala, tentokrát za amerického podnikatele Evana Spiegela. S ním má další tři syny, kterými jsou Hart, Myles a Pierre.

„Moji kluci se teď dohadují, kdo bude příštím CEO firmy Kora,“ prohlásila modelka během panelové diskuze v losangeleském kulturním centru Skirball, kde se konala slavnostní večeře u příležitosti šestnáctého výročí americké aktivistické skupiny EWG.

Vzhledem k tomu, že Hartovi je teprve sedm, Mylesovi šest let a Pierrovi dva roky, však toto téma zřejmě ještě nebude tak horké. „Můj patnáctiletý syn je uměleckého ražení, takže toho funkce ředitele firmy Kora moc nezajímá,“ dodává pak Miranda Kerrová na adresu nejstaršího Flynna.

Ten se prý zajímá spíše o jiné věci, jako je například meditace. „Pořád se toho drží, pomáhá mu uzemnit se,“ uvedla v dřívějším rozhovoru pro magazín People. „Děti pozorují své rodiče a možná je ne vždy poslouchají, ale napodobují je. Když mě Flynn vidí věnovat se meditaci a pozoruje, jak mi prospívá, zajímá se také. Dokonce měl i skupinku, kde se pak dalších šest jeho kamarádů učilo od něj.“

Společnost Kora Organics se zabývá výrobou a distribucí biokosmetiky a modelce se v tomto oboru prokazatelně daří. V roce 2017 se jí například povedlo zahájit spolupráci s kosmetickým gigantem Sephora. V panelové diskuzi pak Kerrová hovořila hlavně o tom, proč jí zrovna tento obor podnikání dává smysl.

„Těhotným ženám lékaři doporučují dávat si pozor, jakou kosmetikou se líčí, ale v tomto by přeci člověk neměl čekat až na těhotenství. Měli bychom v tomto směru jednat vědomě a vzdělávat se, abychom neškodili vlastnímu zdraví a zároveň měli skvělé výsledky. A právě to se snažím dokázat,“ říká. „Už dvacet let se věnuji výzkumu na toto téma. Na webu uvidíte všechny naše studie i fotografie před a po. Lidé někdy pochybují, zda je biokosmetika dostatečně účinná. V certifikované biokosmetice je však ve skutečnosti až o 60 procent více antioxidantů, a Kora Organics má na biokosmetiku certifikaci od samého počátku.“

