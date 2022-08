Po škole si místo šperků či dovolené nechte zmrazit vajíčka, nabádá herečka

„Přála bych si, aby každá devatenáctiletá slečna po škole místo šperků či dovolené dostala od rodičů možnost nechat si zamrazit vajíčka. Stačí to udělat jednou a do budoucna je mají,“ rozdávala herečka rady v rozhovoru pro magazín Marie Claire.

Ženy kolem dvaceti až třiceti let by se podle ní měly soustředit zejména na kariéru. „A také na lásku. Ale na děti až tehdy, kdy jste na to emočně připravené, ať máte partnera nebo ne,“ prohlásila a v souvislosti s tím si pochvalovala rozhodnutí stát se matkou až po třicítce.

Mindy Kalingová a B.J. Novak (Los Angeles, 27. března 2022)

V té době si už podle vlastních slov připadala finančně stabilní a jistá v roli svobodné matky. „Prostě jsem počkala, až na to budu mít veškeré potřebné prostředky, a to bylo to nejdůležitější. Doufám, že ženy si začnou věřit a dělat to taky tak. Ta možnost mít dítě, podle sebe a za takových okolností, které jsem chtěla, je to nejlepší, co mě v životě potkalo,“ dodala.

Mindy Kalingová má dceru Katherine Swati, kterou porodila v roce 2017 a o tři roky později se jí narodil syn Spencer. Herečka se rozhodla neprozradit identitu biologického otce svých dětí, a to ani blízkým přátelům.

Na oficiální akce chodí s kolegou B. J. Novakem, kterého poznala díky seriálu Kancl a se kterým jistou dobu chodila. Označuje ho za nejdůležitějšího člověka ve svém životě a Novak je také kmotrem jejích dětí.