„Ta hra je moje srdeční záležitost. Protože je v ní humor, lidskost, laskavost a spousta moudrých myšlenek. Viděla jsem ji kdysi s vynikající Vlastu Fialovou a říkala si, že bych si v ní taky ráda jednou zahrála. A že si počkám, až do té role dozraju,“ vypráví.
Na jevišti bude mít i svoji skutečnou babičku, paní Stašovou, kterou namaloval bratr jejího zesnulého otce Břetislava Staši. „Když vznikala scéna, tak jsem si pomyslela, a co kdyby tady visel ten obraz? Výtvarník řekl: Jé, to se sem ohromně hodí. Tak jsme ho vzali do hry a děláme, že je to moje maminka,“ vysvětluje.
Když se narodila, vypadala prý přesně jako ona. Měla rezavé vlásky a malou pusu. „Babička byla švadlenou, dělala krásná saka a mému tátovi pletla kravaty. Pamatuji si ji jako láskyplného tichého a strašně mírného člověka. Tak to po ní nemám,“ naráží herečka na svůj temperament. Když z tohoto světa odešla, bylo Simoně dvacet jedna let. „Vyptávám se na ni mámy, ona si ji pamatuje víc. Měly spolu skvělý vztah, protože babička byla ta, co tmelila všechno do hromady. A Jiřinku měla ráda,“ vzpomíná.
Přesto se Jiřina Bohdalová musela trošku poprat s tím, že na jevišti nebude její portrét, ale tchyně Stašové. „Nejásala, ale chápe to. Ona by tam viset nemohla, to by nešlo. Ta babička je tam hlavně proto, že jsme si podobné,“ vypráví Simona Stašová.
Divadlo je pro ni už řadu let prioritou. Osmnáct a půl roku hraje Shirley Valentine, zanedlouho oslaví tisící reprízu. „Stále mě to baví hrát, protože to baví i ty lidi. Chodí na ni pořád dokola. Je to tím, že v té hře zaznívají velké myšlenky. Na mě to působí jako psychoterapie,“ říká.
Měsíčně odehraje pětadvacet představení. „Tím, že mám na repertoáru devět inscenací a tudíž nedělám pořád to samé, tak je to příjemné. A dopoledne mám vždycky volno. Ale samozřejmě, je to život na kolečkách,“ popisuje.
Drží se hesla těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Díky tomu nemá před představením trému. „Na zkouškách sice dřeme, ale vyplácí se to. Dokud nesednu do auta a nejedu do divadla, nemyslím na to, co mě večer čeká. Jedině, když hraji Shirley Valentine, od rána nějak podvědomě sbírám energii. Takže se nevykecávám do telefonu a udělám si pohůdku, abych šla do divadla odpočatá,“ říká.
Babička, kterou hraje v inscenaci Stromy umírají vstoje, je v tomto směru opakem Shirley Valentine. Dokonce se na jevišti opírá o hůl. „Ono je jedno, jak moc je ta role fyzicky náročná. Protože nejdůležitější a nejtěžší je vždycky předat do hlediště ten správný význam. Aby mi lidi rozuměli, věděli, co chci říct, a byli tak říkajíc uhranuti,“ popisuje svoji práci.
Její babičce ve hře Stromy umírají vstoje je osmdesát. Je to žena, která má pořád radost ze života, vidí svět lepším, než je a už dvacet let s láskou čeká na návrat svého vnuka. Její manžel, kterého hraje Otakar Brousek ml. tají, že zahynul a vytváří kolem ní jakousi milosrdnou iluzi, protože pravda by pro ni byla příliš bolestivá.
„Musím říct, že pokud by to měla být špatně snesitelná pravda, se kterou nemůžu nijak hnout, tak bych ji taky radši slyšet nechtěla. Ne, že by mi mělo okolí lhát, stačí, když o tom pomlčí. Nikdo nechceme být zraňován,“ říká Simona Stašová.
„Stačí i takové to doporučení, abyste si něco nechala udělat se svými vráskami. Přitom vy sama jste s nimi srovnaná. V tom případě radím, nechte si svůj názor pro sebe a mě žít v dobrém pocitu. Protože tím, jak nevidím tak dobře na blízko, mám svůj obraz v mlze a ty vrásky nevnímám,“ uvádí příklad.
Invazivním zákrokům se ale skutečně brání. „Nemám nic a ani mít nebudu. Zkoušela jsem si před zrcadlem natahovat kůži a viděla, že bych vypadala jako blbec. Ale taky už netočím. A až všechno v tom obličeji nadobro popadá, tak si možná řeknu, teď jo, dejte mi zahrát nějakou starou bábu,“ říká.
„Já už si všechno, co jsem chtěla v tom soukromém životě odžít, odžila a lidé, kteří jsou okolo mě - i ten můj mužský - tu změnu ani nevidí. A v jedenasedmdesáti letech je to už úplně o něčem jiném,“ říká ke své vizáží a potvrzuje, že není sama, jak by se mohlo na první pohled zdát. O svém partnerovi veřejně nemluví, ale nikdy si nepřestala být blízká s otcem svého staršího syna Marka, Italem Eusebiem Ciccottim, a naznačila, že si dovede představit, jak spolu zestárnou.
I ona se brání sdělovat nepopulární pravdy lidem do očí. „Pokud řeknete kamarádce, že jste viděla jejího partnera s jinou ženou, tak na to jenom doplatíte. Protože kdo má potom hořko v puse? Ten, který to vyslovil. A kamarádka vás už nikdy nebude mít ráda jako předtím, ten vztah se tím naruší. Lepší je, když si později vyslechnete: Tys to věděla, tak proč jsi mi to neřekla? Pak bych jí odpověděla: Protože na to nemám právo, na některé věci si musíš přijít sama. Já před krutými pravdami skoro až utíkám,“ přiznává.
Stejně jako Jiřina Bohdalová, která ve svých pětadevadesáti letech neustále ohromuje elánem a výdrží, má i ona hodně energie. „Máma je inspirativní člověk, protože ukazuje lidem, že se můžou dožít vyššího věku v dobré náladě i kondici. Miluje lidi, publikum ji nabíjí. Já jsem spíš sysel, který si někam zaleze… Ale když vidím, jak je šťastná, tak jdu a řvu taky,“ popisuje. Naposledy se odvázala na vernisáži výstavy mapující kariéru její matky v Tančícím domě, kam ji doprovodila.
Jiřina Bohdalová si zase nenechá ujít premiéru své dcery v Divadle Lucie Bílé. Vedle Stašové se na jevišti objeví Otakar Brousek ml., Filip Cíl, Kamila Trnková, Kamila Špráchalová, Jaromír Nosek a další. V publiku by měl sedět i Oldřich Kaiser. „Do toho jsem byla zamilovaná,“ přiznala Stašová, když zasněně vzpomínala na studentská léta a inscenace, které v prostoru bývalého DISKu, kdysi odehráli.
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15. června 2023