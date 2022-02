Miliardářka Kylie Jennerová je podruhé maminkou, dítě má s raperem

„2/2/22“,“ oznámila Kylie Jennerová narození druhého potomka stručně na Instagramu u černobílé fotografie dětské ručky. Jméno ani pohlaví dítěte miliardářka neprozradila, modré srdíčko však naznačuje, že po dceři by to tentokrát mohl být chlapeček.

Těhotenství oznámila hvězdička reality show Keeping Up with the Kardashians v září. Modelka, která vydělala také na vlastní řadě kosmetiky, se vrátila k bývalému partnerovi, raperovi Travisu Scottovi, se kterým už má čtyřletou dceru Stormi. Chodí spolu s přestávkami od roku 2017.

Jennerová zveřejnila na sociálních sítích video, ve kterém ukázala pozitivní těhotenský test, pochlubila se ultrazvukem i rostoucím těhotenským bříškem.

Matkou Kylie je Kris Jennerová a otcem bývalý olympionik Bruce Jenner, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová. Starší sestra Kylie, modelka Kendall Jennerová, zatím nemá děti. Jejich starší nevlastní sestry Kardashianovy potomky už mají.