Chráním si, co sdílím, říká Cyrusová o utajení vztahu s mladším hudebníkem

„Věc, kterou chci sdílet, je to, že jsme to udrželi v okruhu nejbližších, což je něco, čím jsem ohromena, že jsem si to vůbec mohla dopřát. Myslím, že je to i tím, že jsem starší a víc si chráním, co jsem ochotná sdílet s veřejností,“ přiznala Miley Cyrus magazínu People.
Spekulace o zásnubách se začaly šířit, když se zpěvačka ukázala v Los Angeles s prstenem na levém prsteníčku na červeném koberci při premiéře filmu Avatar: Oheň a popel. Jak se později potvrdilo, šlo o zásnubní prsten, který pro ni navrhla klenotnice Jacquie Aiche. Diamant je zasazen do čtrnáctikarátového žlutého zlata a jeho cena se pohybuje kolem 150 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes tři miliony korun.
Cyrusová prsten poprvé ukázala na Instagramu u příležitosti svých 33. narozenin, přičemž veřejnost o zasnoubení v té době ještě nevěděla. Nakonec zásnuby potvrdil Morandův otec, který sdílel fotografie z narozeninové oslavy s titulkem „Gratulujeme!“, na nichž zpěvačka prsten předváděla.
Miley Cyrusová a Maxx Morando se spolu většinou na veřejnosti a společenských akcích neukazují. Letos ale společně vyrazili například na 97. ročník předávání Oscarů.
Zpěvačka již v minulosti prozradila, že jí na věkovém rozdílu mezi nimi nezáleží a neřeší ho. Stejně to má i její snoubenec. „On na život kouká jinak než já. Je velmi podobný mně, prostě život příliš nebereme vážně,“ dodala.