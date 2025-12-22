Chráním si, co sdílím, říká Cyrusová o utajení vztahu s mladším hudebníkem

Miley Cyrusová (33) potvrdila, že se po čtyřech letech randění s Maxxem Morandem (27) zasnoubili. Zpěvačka začala s hudebníkem, který je o šest let mladší, randit na konci roku 2021, krátce po rozvodu s australským hercem Liamem Hemsworthem (35).
Maxx Morando a Miley Cyrusová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2....

Maxx Morando a Miley Cyrusová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025) | foto: AP

Maxx Morando a Miley Cyrusová v Los Angeles (9. března 2023)
Maxx Morando a Miley Cyrusová v New Yorku (15. května 2022)
Miley Cyrusová a Maxx Morando v Los Angeles (2. listopadu 2021)
Miley Cyrus a Maxx Morando na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)
„Věc, kterou chci sdílet, je to, že jsme to udrželi v okruhu nejbližších, což je něco, čím jsem ohromena, že jsem si to vůbec mohla dopřát. Myslím, že je to i tím, že jsem starší a víc si chráním, co jsem ochotná sdílet s veřejností,“ přiznala Miley Cyrus magazínu People.

Spekulace o zásnubách se začaly šířit, když se zpěvačka ukázala v Los Angeles s prstenem na levém prsteníčku na červeném koberci při premiéře filmu Avatar: Oheň a popel. Jak se později potvrdilo, šlo o zásnubní prsten, který pro ni navrhla klenotnice Jacquie Aiche. Diamant je zasazen do čtrnáctikarátového žlutého zlata a jeho cena se pohybuje kolem 150 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes tři miliony korun.

Miley Cyrusová a Maxx Morando v Los Angeles (2. listopadu 2021)

Cyrusová prsten poprvé ukázala na Instagramu u příležitosti svých 33. narozenin, přičemž veřejnost o zasnoubení v té době ještě nevěděla. Nakonec zásnuby potvrdil Morandův otec, který sdílel fotografie z narozeninové oslavy s titulkem „Gratulujeme!“, na nichž zpěvačka prsten předváděla.

Miley Cyrusová a Maxx Morando se spolu většinou na veřejnosti a společenských akcích neukazují. Letos ale společně vyrazili například na 97. ročník předávání Oscarů.

Zpěvačka již v minulosti prozradila, že jí na věkovém rozdílu mezi nimi nezáleží a neřeší ho. Stejně to má i její snoubenec. „On na život kouká jinak než já. Je velmi podobný mně, prostě život příliš nebereme vážně,“ dodala.

