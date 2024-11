Dívá se na život úplně jinak než já, říká o mladším příteli Miley Cyrusová

„Dívá se na život úplně jinak než já,“ uvedla Miley Cyrusová o svém příteli v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar.

Zpěvačka poukázala na to, že každý vyrůstali trochu jinak, což má vliv na jejich přístup k mnoha věcem v životě. „On vyrostl s notebookem. Já jsem mívala stolní počítač, který jsem sdílela se všemi svými sourozenci. Upřímně řečeno, vychoval našeho psa podle doporučení ze sociálních sítí. Ptala jsem se ho, zda si je jistý, že to máme dělat zrovna takhle? Odpověděl, že na Redditu se to tak píše,“ popsala.

I přes podobné rozdíly toho však mají mnoho společného. Spojuje je hlavně láska k hudbě a stejný smysl pro humor. „Je mi velmi podobný. Ani jeden z nás nebere život příliš vážně,“ dodala zpěvačka a herečka, která se kdysi proslavila v Disney seriálech.

Maxx Morando hraje na bicí v alternativní kapele Liily. Své současné partnerce pomáhal napsat například píseň Something Beautiful a produkoval řadu skladeb na jejím novém albu.

Pro Cyrusovou je spolupráce s nejbližšími přirozená. „Vždycky jsem pracovala se svým tátou. Díky práci jsme se vlastně poznali s mým bývalým manželem. Vždycky jsem pracovala s lidmi, které mám ráda. Pravda je, že Maxx mě ohromně inspiruje,“ říká.

O vztahu Cyrusové a Moranda začal bulvár spekulovat poprvé v roce 2021. Podle magazínu People se k sobě nastěhovali v únoru 2024. „Miley je s Maxxem neuvěřitelně šťastná. Její život s ním je velmi obyčejný a klidný. Opravdu se jí teď skvěle daří,“ řekl v létě zdroj časopisu.

Maxx Morando a Miley Cyrusová v New Yorku (15. května 2022)

„Miley se za posledních pár let hodně změnila. Působí teď mnohem klidněji. A Maxxe všichni milují. Je to skvělý kluk. Má velmi rád své soukromí a nerad se objevuje v tisku. To je pro ni dobré,“ dodal.

V letech 2018-2020 byla zpěvačka vdaná za australského herce Liama Hemswortha (34). Po rozchodu s ním chodila deset měsíců se zpěvákem Codym Simpsonem (27), kterého zná už od dětství.