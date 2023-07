Milan Peroutka uzavřel registrované partnerství, píše bulvár. Obřad tajil

Tajnou „svatbu“ a areál zámku hlídala najatá ochranka. Kolik hostů, kteří měli zakázáno používat mobily, dorazilo na veselku, není známo. Milan Peroutka na dotaz iDNES.cz zatím nereagoval.

Blesk napsal, že Peroutka chtěl nejprve počkat, až Sněmovna definitivně schválí manželství pro všechny. Nakonec se s partnerem rozhodli uzavřít registrované partnerství.

Zpěvák o svém milostném životě a soukromí moc veřejně nemluví. Nový vztah bez podrobností potvrdil v únoru.

„Já to fakt strašně nechci zakřiknout. Chci být otevřený ke svým fanouškům i ke všem, ale říkám si, že největší síla těchto věcí je, když o ní víš ty. Mám i příklady ve své branži kolem sebe, kdy mi přišlo, že ta média i trošku předběhla vztah těch dvou lidí. Takže nějak si to hlídám. Musím to vymyslet, jak to udělám. Jak to s vámi udělám!“ řekl pro primácký ShowTime.