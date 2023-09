Byl jsem zmatený, říká Peroutka. Žil s ženou, v novém klipu hraje s manželem

„Chtěl jsem, aby ve videoklipu bylo hledání lásky přes mužské i ženské tělo. Pojímáme to jako hru světla a stínu, myslím, že to je poměrně erotický prvek klipu. Oslovil jsem dva krásné kamarády Johnnyho Horynu a Aničku Šitnerovou,“ řekl Milan Peroutka během rozhovoru ve Víkendové Snídani na Nově.

V novém klipu si zahrál i životní partner muzikanta Dominik Roubínek, se kterým Peroutka na začátku léta uzavřel v pětihvězdičkovém historickém hotelu na Nymbursku registrované partnerství. Krátce poté přišel i veřejný coming out.

„Je mi 33 let a někoho může napadnout, proč jsem to o sobě nezjistil dřív, proč tak pozdě, ale já na to mám opačnou reakci. Někdo to v sobě potlačí třeba až do konce života,“ uvedl Peroutka pro pořad Showtime.

„Věděl jsem, jaká má být pointa klipu. Že chci po všech těch dotecích konečně chytnout tu správnou ruku. Domča tak absolvoval své první natáčení coby herec a já jsem šťastný, že ho mám zvěčněného i ve svém videoklipu,“ říká.

Dominik Roubínek (15. srpna 2023)

Syn bubeníka skupiny Olympic Milana Peroutky a spisovatelky Ivany Peroutkové byl mnohdy vídám po boku žen, v minulosti byl šest let partnerem herečky Michaely Tomešové, za svobodna Doubravové. Ta si v roce 2016 vzala herce a zpěváka Romana Tomeše, se kterým má dva syny.

„Klip je o mé cestě a hledání, neměl jsem to přímočaré, byl jsem zmatený, staly se různé věci, které mě zmátly. Ve videoklipu V bouři se vyzpívám z toho, co jsem si řešil nějakou dobu v soukromí. Myslím, že ač černobíle, o to silněji se povedlo ty potřebné emoce zachytit. Dominikovi jsem oznámil, že původní klip ruším, točím jiný a na jeho konci bude on,“ dodal Peroutka s tím, že Roubínek mu nově pomáhá i po manažerské stránce.

Dominik Roubínek pochází z bohaté rodiny. Jeho matce se přezdívá „Paní McDonald“, vlastní řadu franšíz známého řetězce rychlého občerstvení. Roubínek pracuje pro televizi Nova, s Peroutkou žijí nyní společně v centru Prahy.

Herec, zpěvák a moderátor Milan Peroutka je frontmanem kapely Perutě. Objevil se v televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Hrál například v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Horákovi, Ulice, Kriminálka Anděl, Vyprávěj, Gympl s (r)učením omezeným a Modrý kód.

VIDEO: Milan Peroutka & Perutě – V bouři: