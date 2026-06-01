Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Autor:
Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák. Průvodkyni jim bude dělat Dominikova sestra, která v zemi vycházejícího slunce byla už třikrát.
Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Milan Peroutka a Dominik Peroutka
Milan Peroutka a Dominik Peroutka
Milan Peroutka a Dominik Peroutka
Dominik Peroutka a Milan Peroutka
61 fotografií

Přesto se nyní Peroutka „drtí“ prostřednictvím mobilní aplikace Duolingo jazyk, který v Japonsku nepoužije. „Vrátil jsem se ke španělštině. Kdysi jsem byl na stáži ve Španělsku, kde jsem se ji učil tři a půl měsíce každý den a docela mi to šlo. Tak jsem si řekl, že zkusím, co jsem si z ní po těch letech zapamatoval,“ vypráví.

Aplikaci propadla celá rodina. „Maminka se už dva roky takhle věnuje francouzštině, učí se jí v angličtině. Přitom válí jak rodilá Francouzka. Coby syn jsem jí teď dopřál prémiovou verzi,“ prozradil zpěvák.

„Pro mě je to ta nejlepší cesta, jak se učit jazyk. Protože ta aplikace člověka honí, připomíná mu, že ještě neprobral lekci, nutí ho sbírat body... Někdo ten tlak nevydrží, tak si ji nakonec odinstaluje. Ale mně to vyhovuje. Ukazuje se moje premiantská povaha, zatím si vedu dobře.“

Milan Peroutka a Dominik Peroutka

Zapojili se do ní i jeho kamarádi a další příbuzní. „Tchyně se učí anglicky, švagrová německy… Navzájem se motivujeme. Až zvládnu španělštinu, vrhnu se na němčinu,“ dodává.

Ve Španělsku přitom neplánuje kupovat nemovitost, nebo tam trávit víc času. „Já proti moři nic nemám, ale nepotřebuji ho ke svému životu. Ale možná je to tím, že když jsem byl kdysi na té pracovní stáži v Malaze, tak jsem se ho přejedl. V jednu chvíli mi už nedávalo smysl soutěžit, kdo má opálenější pruh od plavek. A jiná možnost než zavřít okenice a pustit si větrák nebyla. Tak možná proto si na přímořská letoviska tolik nepotrpím,“ vypráví.

Španělštinu ale využije v Argentině, kam by se měl vydat příští rok s organizací Smiling Crocodile Charity, pro niž složil hymnu a která podporuje sluchově postižené děti.

Dominik Roubínek a Milan Peroutka na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)

S partnerem jezdí nejraději do Londýna. „Máme to tam moc rádi. Jazyk, kulturu… Jsme tam opravdu často, ale že bychom tam koupili nemovitost, o tom se zatím nebavíme. Když pak někam jezdíte jako ‚na chatu‘, ztratí to svoje kouzlo,“ říká.

V současné době začíná zkoušet s režisérem Lukášem Pečenkou hudební komedii Dáma na kolejích v Divadle Na Fidlovačce. „Těším se a doufám, že na premiéru přijde i paní Bohdalová, protože ji moc obdivuji,“ říká Peroutka. Herečka si zahrála ve stejnojmenném filmu řidičku tramvaje, zatímco Radoslav Brzobohatý jejího manžela.

Peroutka, který bude v divadelní verzi hrát revizora, ale snímek dosud neviděl. „Režisér mi radil, ať se na něj nedívám, protože ten film byl sice natočený podle divadelní hry, ale spousta věcí v něm není. Takže si ho pustím a porovnám s inscenací až po premiéře. Teď se tím nechci nechat ovlivňovat. Vím ale, že paní Bohdalová v něm zářila,“ říká Peroutka.

Milan Peroutka a Karolína Bínová v muzikálu Rebelové

Zatím poslední premiéru si odbyl v Městském divadle Kladno. „Hraji tam v Rebelech. Mám ten muzikál moc rád,“ říká. Baví ho střídat divadelní scény. „Noví lidé, nové jeviště… Zatím mám jenom pozitivní zkušenosti. S každou inscenací a divadelní scénou je ta práce trošku jiná, a to je pro mě inspirativní.“

Začátkem příštího roku nastoupí do muzikálu Kleopatra, která bude v Divadle Broadway slavit pětadvacáté výročí. „Kleopatra je první muzikál, kvůli kterému Dominik vážil kdysi cestu z Brna, kde bydlel, do Prahy. Má ho strašně rád. Takže jsem v jeho očích stoupl, když jsem do něj byl obsazen. Vrchol by byl, kdyby mi nabídli titulní roli, ale to se nestalo, což je s podivem v dnešní genderové době,“ směje se Peroutka.

Před rokem se vrátil na jeviště Divadla Broadway i Mýdlový princ, ve kterém má komickou roli. „Dominik mě v tom viděl už osmkrát a určitě půjde znovu. To je muzikál, ve kterém mě má nejraději,“ vysvětluje Peroutka a prozrazuje, jak si ho partner se švagrovou dobírají.

„Před představením mi řeknou tři slova, která pak do něj musím někam zakomponovat. Naštěstí v ‚Mýdláku‘ to zvládám hravě, protože tam je dost velká sranda, někdy i improvizujeme. Ale kdyby to po mně chtěli v muzikálu Troja, nebo kdekoliv jinde, tak to bude fuška,“ přiznává.

Milan Peroutka a Dominik Peroutka

Do divadla chodí Dominik pravidelně, ale umělcem nikdy být nechtěl. „On je ve všem perfektní, ale co se týká zpěvu a tance... To jsou disciplíny, kde mám navrch,“ usmívá se Peroutka.

Rádi by se i znovu vzali, aby byli partnery podle nové upgradované verze. „Na svatbu mám krásné vzpomínky, byla to hezká událost, kdy se sešla rodina. Takže si ji klidně zopakujeme, ale netlačíme na to,“ prozradil zpěvák.

„Šaty“ by nejspíš měl od Taťány Kovaříkové nebo Zuzany Kubíčkové, se kterými spolupracuje. „Ale já se nebráním ani konfekci nebo věcem z druhé ruky. On je to koníček hlavně Dominika, který ty nápadité kousky vyhledává. Zatím jsem nenarazil na žádné hranice, nikdy jsem si neřekl, tohle bych na sebe nevzal,“ vypráví.

Dominik miluje japonskou módu, speciálně návrháře Isseye Miyakeho. „Jeho modely stojí v Japonsku třetinu ceny, takže tam pojede s prázdným kufrem a domů se bude vracet s plným,“ prozrazuje Peroutka na partnera s tím, že on sám se těší na jídlo, přírodu a památky. Z cesty chce natočit video.

5. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opět se svlékla pro Playboy. Hrušínského dcera je hvězdou výročního čísla

Kristýna Hrušínská na obálce magazínu Playboy (červen 2026)

Poprvé pro Playboy fotila před čtyřmi lety, nyní se do magazínu vrací jako hlavní tvář výročního vydání. Herečka Kristýna Hrušínská (41) zapózovala pro číslo připomínající 35 let českého Playboye.

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

Babičce řeknu, že jsem Playmate, chlubí se vítězka titulu pánského magazínu

Kristýna Anna Škodová v zákulisí focení pro Playboy

Novou Playmate se stala osmnáctiletá Kristýna Anna z České Třebové. Studentka, která miluje sport, především fitness a běh, ale věnuje se i snowboardu a lyžování, se na povinnosti spojené se ziskem...

Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Dominik Roubínek a Milan Peroutka (Praha, 18. srpna 2023)

Už to budou tři roky, co si Milan Peroutka se svým partnerem Dominikem Roubínkem řekli ano. Výročí letos oslaví originálně – v Japonsku. „Pojedeme tam na delší dobu, tak se moc těším,“ říká zpěvák....

1. června 2026

Přišla na můj koncert a převyšovala ty děti, říká Pokáč o seznámení s manželkou

Pokáč v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Jan Pokorný alias Pokáč (35) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak se seznámil se svou manželkou Eliškou, jak ji požádal o ruku i co říkají jejich děti na jeho tvorbu. Objasnil také to,...

1. června 2026

Sirotčinec, marné vztahy a závislost mezi leskem slávy. (Ne)známá Marilyn Monroe

Premium
Nejslavnější roli sehrála Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959).

Sexsymbol století, hysterická blondýna nebo citlivá a chytrá dívka? Nejde vybrat jen jednu tvář Marilyn Monroe, na každé z těchto charakteristik je kus pravdy. I když od narození bohyně filmu...

31. května 2026

S manželem je díky hudbě. Spolupráci se mnou si zařídil, líčí Markéta Poulíčková

Premium
Markéta Poulíčková

Markéta Poulíčková je vyhledávanou studiovou zpěvačkou, také se věnuje psaní autorských písní a na svém kontě má několik sólových alb. V soukromí je vdaná paní, na svatbě s bubeníkem kapely O5 a...

31. května 2026

Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Adriana Sklenaříková v Cannes (20. května 2026)

Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková slaví ve Francii nečekaný úspěch. V populární reality show Les Traîtres, francouzské verzi Zrádců, dokázala utajit svou roli až do samotného finále a...

31. května 2026  13:38

Děti jsem neměla kvůli rakovině, říká Kylie Minogue. Podruhé nemoc zatajila

Kylie Minogue, únor 2026

Zpěvačka Kylie Minogue je oficiálně nejprodávanější australskou umělkyní všech dob. V novém dokumentu na Netflixu hovoří o svém soukromí včetně toho, proč před lety veřejnosti zatajila svou diagnózu.

31. května 2026  11:01

Lubomír Brabec se v 73 letech opět oženil. Své ano řekl během koncertu v kostele

Ivana Urválková a Lubomír Brabec se vzali 30. května 2026 v kostele Nanebevzetí...

Kytarový virtuos Lubomír Brabec (73) se oženil se svou dlouholetou partnerkou Ivanou Urválkovou (60). O radostnou událost se muzikant podělil s fanoušky, svou lásku si vzal přímo během svého...

31. května 2026

Po otravě jídlem jsem zkolabovala v poušti, popsala herečka Petra Nesvačilová

V poslední době dostává role rázných, trošku hlučných žen. Hodí se k ní....

Natáčení filmu v americkém Utahu se pro Petru Nesvačilovou (40) proměnilo v nepříjemný boj o zdraví. Herečka popsala chvíle, kdy ji během pobytu v poušti skolila otrava jídlem. Její stav byl natolik...

31. května 2026  8:49

Ztratila jsem argumenty, proč neříct ano, říká o třetí svatbě zpěvačka Lucie Bílá

Lucie Bílá

Lucie Bílá (60) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o životním štěstí, manželství i lidech, které si dnes pouští do života. Přiznala, proč po letech kývla na svatbu s o sedmnáct let mladším...

31. května 2026

Nestydím se za to, že podstupuji neinvazivní zákroky, přiznává Petra Svoboda

Petra Svoboda ve fotokolekci Esence

Moderátorka Petra Svoboda (43) pro iDNES.cz otevřeně promluvila o ženské kráse, estetických úpravách i návratu do společnosti po těžkém životním období, kdy přišla o manžela. Přiznala také, že nemá...

31. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Mám ráda výbuchy smíchu a spokojenost ze zjištění, že lidi bavím, říká Iva Janžurová

Premium
Iva Janžurová

Filmová a divadelní legenda Iva Janžurová rozhovory právě nemiluje. Pro Týdeník Televize však udělala výjimku a ještě před tím, než ji nedávno postihla zdravotní indispozice, s nadhledem, humorem a...

30. května 2026

Prčice a cinkot pivních lahví. Halina Pawlowská popsala seznámení s manželem

Spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská se s manželem Zdeňkem...

Spisovatelka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlowská se na sociálních sítích podělila o romantickou vzpomínku na seznámení se svým zesnulým manželem Zdeňkem. Přesně padesát let od jejich prvního...

30. května 2026  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.