Manžel a švagrová se baví, zatímco Milan Peroutka plní jejich úkoly

Přesto se nyní Peroutka „drtí“ prostřednictvím mobilní aplikace Duolingo jazyk, který v Japonsku nepoužije. „Vrátil jsem se ke španělštině. Kdysi jsem byl na stáži ve Španělsku, kde jsem se ji učil tři a půl měsíce každý den a docela mi to šlo. Tak jsem si řekl, že zkusím, co jsem si z ní po těch letech zapamatoval,“ vypráví.
Aplikaci propadla celá rodina. „Maminka se už dva roky takhle věnuje francouzštině, učí se jí v angličtině. Přitom válí jak rodilá Francouzka. Coby syn jsem jí teď dopřál prémiovou verzi,“ prozradil zpěvák.
„Pro mě je to ta nejlepší cesta, jak se učit jazyk. Protože ta aplikace člověka honí, připomíná mu, že ještě neprobral lekci, nutí ho sbírat body... Někdo ten tlak nevydrží, tak si ji nakonec odinstaluje. Ale mně to vyhovuje. Ukazuje se moje premiantská povaha, zatím si vedu dobře.“
Zapojili se do ní i jeho kamarádi a další příbuzní. „Tchyně se učí anglicky, švagrová německy… Navzájem se motivujeme. Až zvládnu španělštinu, vrhnu se na němčinu,“ dodává.
Ve Španělsku přitom neplánuje kupovat nemovitost, nebo tam trávit víc času. „Já proti moři nic nemám, ale nepotřebuji ho ke svému životu. Ale možná je to tím, že když jsem byl kdysi na té pracovní stáži v Malaze, tak jsem se ho přejedl. V jednu chvíli mi už nedávalo smysl soutěžit, kdo má opálenější pruh od plavek. A jiná možnost než zavřít okenice a pustit si větrák nebyla. Tak možná proto si na přímořská letoviska tolik nepotrpím,“ vypráví.
Španělštinu ale využije v Argentině, kam by se měl vydat příští rok s organizací Smiling Crocodile Charity, pro niž složil hymnu a která podporuje sluchově postižené děti.
S partnerem jezdí nejraději do Londýna. „Máme to tam moc rádi. Jazyk, kulturu… Jsme tam opravdu často, ale že bychom tam koupili nemovitost, o tom se zatím nebavíme. Když pak někam jezdíte jako ‚na chatu‘, ztratí to svoje kouzlo,“ říká.
V současné době začíná zkoušet s režisérem Lukášem Pečenkou hudební komedii Dáma na kolejích v Divadle Na Fidlovačce. „Těším se a doufám, že na premiéru přijde i paní Bohdalová, protože ji moc obdivuji,“ říká Peroutka. Herečka si zahrála ve stejnojmenném filmu řidičku tramvaje, zatímco Radoslav Brzobohatý jejího manžela.
Peroutka, který bude v divadelní verzi hrát revizora, ale snímek dosud neviděl. „Režisér mi radil, ať se na něj nedívám, protože ten film byl sice natočený podle divadelní hry, ale spousta věcí v něm není. Takže si ho pustím a porovnám s inscenací až po premiéře. Teď se tím nechci nechat ovlivňovat. Vím ale, že paní Bohdalová v něm zářila,“ říká Peroutka.
Zatím poslední premiéru si odbyl v Městském divadle Kladno. „Hraji tam v Rebelech. Mám ten muzikál moc rád,“ říká. Baví ho střídat divadelní scény. „Noví lidé, nové jeviště… Zatím mám jenom pozitivní zkušenosti. S každou inscenací a divadelní scénou je ta práce trošku jiná, a to je pro mě inspirativní.“
Začátkem příštího roku nastoupí do muzikálu Kleopatra, která bude v Divadle Broadway slavit pětadvacáté výročí. „Kleopatra je první muzikál, kvůli kterému Dominik vážil kdysi cestu z Brna, kde bydlel, do Prahy. Má ho strašně rád. Takže jsem v jeho očích stoupl, když jsem do něj byl obsazen. Vrchol by byl, kdyby mi nabídli titulní roli, ale to se nestalo, což je s podivem v dnešní genderové době,“ směje se Peroutka.
Před rokem se vrátil na jeviště Divadla Broadway i Mýdlový princ, ve kterém má komickou roli. „Dominik mě v tom viděl už osmkrát a určitě půjde znovu. To je muzikál, ve kterém mě má nejraději,“ vysvětluje Peroutka a prozrazuje, jak si ho partner se švagrovou dobírají.
„Před představením mi řeknou tři slova, která pak do něj musím někam zakomponovat. Naštěstí v ‚Mýdláku‘ to zvládám hravě, protože tam je dost velká sranda, někdy i improvizujeme. Ale kdyby to po mně chtěli v muzikálu Troja, nebo kdekoliv jinde, tak to bude fuška,“ přiznává.
Do divadla chodí Dominik pravidelně, ale umělcem nikdy být nechtěl. „On je ve všem perfektní, ale co se týká zpěvu a tance... To jsou disciplíny, kde mám navrch,“ usmívá se Peroutka.
Rádi by se i znovu vzali, aby byli partnery podle nové upgradované verze. „Na svatbu mám krásné vzpomínky, byla to hezká událost, kdy se sešla rodina. Takže si ji klidně zopakujeme, ale netlačíme na to,“ prozradil zpěvák.
„Šaty“ by nejspíš měl od Taťány Kovaříkové nebo Zuzany Kubíčkové, se kterými spolupracuje. „Ale já se nebráním ani konfekci nebo věcem z druhé ruky. On je to koníček hlavně Dominika, který ty nápadité kousky vyhledává. Zatím jsem nenarazil na žádné hranice, nikdy jsem si neřekl, tohle bych na sebe nevzal,“ vypráví.
Dominik miluje japonskou módu, speciálně návrháře Isseye Miyakeho. „Jeho modely stojí v Japonsku třetinu ceny, takže tam pojede s prázdným kufrem a domů se bude vracet s plným,“ prozrazuje Peroutka na partnera s tím, že on sám se těší na jídlo, přírodu a památky. Z cesty chce natočit video.
|
5. srpna 2025