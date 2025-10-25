Příbuzným jsem ukazoval, že moje nevěsta bude mít vousy, směje se Milan Peroutka

MOMENT Z NAŠICH SPOLEČNÝCH ZAČÁTKŮ, NA KTERÝ NIKDY NEZAPOMENU
Milan: Pamatuju si úplně každý. Když už jsme si to opatrně přestávali nechávat jen pro sebe a postupně se to dozvídalo i nejbližší okolí, všichni se nás na ty okolnosti samozřejmě ptali. Někdy se naše verze rozcházely, a tak jsem Domčovi dal knížku, která obsahuje první měsíc naší online konverzace. Tam je to všechno černé na bílém. Mimochodem, myslím, že to byl skvělý dárek.
Dominik: My toho spolu zažili tolik a tak intenzivně, že si pamatuju snad úplně všechno. Kdybych měl něco vypíchnout, bylo by to pozvání na procházku parkem v Průhonicích. Milan mi chtěl ukázat chaloupku, kde se natáčela černobílá Popelka, a já trnul, co má doopravdy za lubem. K mému překvapení šlo opravdu jen o tu pohádku.
V DEN NAŠÍ SVATBY JSEM…
Milan: ...se rozhodl, že si ji na každý pád užiju! Pořád ve vzduchu viselo to nepříjemno, jestli nám to nezkazí média. Přišel scénář, se kterým jsme nepočítali. Oddali nás ještě den před naším termínem. Řekl jsem si: fajn, tak to máte, vypínám telefon a budu jen teď a tady. Ten zákaz telefonů bych doporučil na takové události všem. Bylo to krásné a vůbec se mi po pár dnech nechtělo vypnout letadlový režim.
Dominik: ...byl ten nejšťastnější kluk pod sluncem.
JAK VNÍMÁME PRÁVA GAYŮ
Milan: Je to všechno cesta. Mluví se o věcech, které byly dřív tabu, a lidi se změn a nových věcí bojí. Učí se to vnímat a jednou si podle mě uvědomí, že je vlastně úplně putna, jestli se tomu říká registrované partnerství, partnerství nebo manželství. A co se týče dětí, nejdůležitější je pro ně vyrůstat v láskyplném prostředí, což jim žádná sexuální orientace negarantuje. To, že dítě právně nemůže mít homosexuální pár, ale jednotlivec ano, je pokrytectví.
Dominik: Myslím si, že jsme ušli dlouhou cestu za rovnoprávností a ještě nám tam nějaký ten kilometr zbývá. Vždy může být lépe a vždy může být hůře. Samozřejmě si přeji, abychom měli všichni stejná práva a byli na stejné lodi, to by bylo ideální.
ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME
Milan: Mixujeme a masterujeme nové album Barikády a postupně vydávám nové singly. Ten první s videoklipem se jmenuje Bubble tea. Je to taková úletová love song kravinka, kterou jsme s mým producentem Jirkou Burianem dali dohromady po jedné hudební session. Říkali jsme si, že jestli máme první vypálit nějaký song, který může strhnout různorodé emoce, je to právě tenhle. Léto už jsem nestihl, ale ten song je tak queer, že s humorem říkám, že se díky němu přece jen ještě oteplí. Beru to s humorem a nadsázkou, abych taky ukázal, že si ze sebe umím udělat srandu. Je zajímavé sledovat, jak to vnímají diváci na různých platformách. Další písničky na desce jsou ale jiné, sázeli jsme hlavně na zpěvné refrény.
Dominik: Já ke klipu i k focení bookletu dělal styling. Byla to taková moje malá premiéra, protože nám odpadla kostýmní výtvarnice. Hodláme teď natáčet jeden videoklip i v Londýně, což je moje srdcovka. Jinak se připravujeme průběžně na všechno, co nás čeká. Já do toho klasicky ještě řeším práci na Nově, kde vedu agendu influencer marketingu.
KDY JSEM O TEBE MĚL OPRAVDU STRACH
Milan: Když neodpovídáš hned, protože to mám na tobě asi nejradši. Že jseš tu pro mě vždycky, moje životní opora. Když mám tebe, tak mám všechno.
Dominik: Kdykoliv se ti vybije telefon.
JAKÁ BYLA REAKCE MÝCH NEJBLIŽŠÍCH, KDYŽ JSEM TĚ PŘEDSTAVIL JAKO SVÉHO PARTNERA
Milan: Víte, co je zajímavé? Já jsem doma vlastně nikdy žádný coming out neudělal! Tak nějak to všechno vyplynulo. Já se hlavně léta snažil i nesnažil porozumět sám sobě. Tím coming outem byla pro mě vlastně svatba. Pamatuju si, že jsem s Domčou navštěvoval příbuzné, abych je na ni pozval, a zároveň jim ukázal, že nevěsta bude mít vousy. Každý, komu na vás záleží, je rád především za to, když vidí, že jste spokojený.
Dominik: Šlo to následovně – zděšení, smíření a pak velké nadšení. Teď trošku vtipkuji, ale opravdu to nějak takhle vypadalo.
Milan: Švagrová je teď nezadaná a tchyně vždycky říká: Chtělo by to někoho, jako jseš ty. To je pro mě po tom těžkopádnějším startu krásná satisfakce. Máme v rodině výborné vztahy.
NAŠE POSLEDNÍ HÁDKA A PROČ
Milan: Vždycky jsem pyšně říkal, že se díky našim povahám nehádáme. Občas něco říkám důrazně a zarazím se - nedá se tohle už považovat za hádku? A pak si oba vysvětlíme, že ne, a rázem jsme v klidu.
Dominik: My se nehádáme! My diskutujeme.
CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE
Milan: Že na tom druhém obdivujeme to, k čemu sami nemáme vlohy. Vzájemně se v tom doplňujeme. Láska, domov, práce. Úplně nejradši jsme sami dva třeba v Londýně, když se procházíme, povídáme si, objevujeme. Dominik by nejradši lítal pořád, ale já neustále cestuju někde po Česku a ač cestování miluju, docela rád pak zůstanu aspoň na chvíli doma.
Dominik: Láska, práce a dobré srdce.
NÁŠ KAŽDODENNÍ RITUÁL
Milan: Vstávání a usínání! Připravujeme si střídavě snídani, miluju doma zapnout jazz, otevřít dveře na terasu a udělat takovou tu příjemnou atmosféru do dalšího dne.
Dominik: Snažíme se vedle sebe vždy usínat i vstávat, pokud Milan není pracovně na pár dní pryč, tak se nám to povedlo zatím vždy.
MŮJ OBDIV SKLÍZÍŠ PRAVIDELNĚ ZA…
Milan: Za to, že vyřešíš všechno a hned. Za tvůj přehled a sečtělost. Za to, jak umíš nad věcmi bez zbytečných emocí konstruktivně uvažovat. Jak si umíš udělat pohotově srandu a vtipně věci glosovat. Že je na tebe spolehnutí a do čehokoliv se pustíš, v tom funguješ na 200 procent.
Dominik: Tvoji práci a nasazení, já bych to v životě nezvládl.
DROBNÝ DETAIL/ZLOZVYK, KTERÝ TAKTNĚ PŘEHLÍŽÍM
Milan: No to já je většinou komentuju nahlas a rád. Začíná to rozházenými botami v předsíni a končí nevypláchnutou vanou, protože Dominik se miluje koupat a používá takové ty barevné bomby. Říkám to ale jen pro zlehčení, jsou to prkotiny.
Dominik: To ani nestojí za řeč! Ne fakt, já si teď nic nevybavím. Za to si představím ty detaily, co taktně přehlíží Milan u mě.
NÁŠ ZATÍM NESPLNĚNÝ SPOLEČNÝ SEN
Milan: Založení vlastní rodiny.
Dominik: Řekl bych rekonstrukce historického domku.
CO ŘÍKÁM NA TVŮJ ŠATNÍK
Milan: Že ti ten plis ve všech barvách a střizích moc sluší a miluju, když přiletíme do Londýna, mě si nikdo ani nevšimne a tebe neustále zastavují na ulici a chválí. Jsem rád za tebe, ale i za tu naturu tamních lidí. U nás neradi říkáme hezké věci, víc frajerská je negativita. Škoda. Ale pevně věřím, že se jednou naučíme, že se toho nemusíme bát a před nikým se tím neponížíme. Myslím, že to neděláme z nějakého zvláštního strachu.
Dominik: Že jsi udělal velký pokrok a je radost na tebe pohledět.
Milan: Jinak bych to ani nečekal, když ho máš většinou na svědomí ty.
JAK MĚ OBOHATILA TVOJE PROFESE
Milan: Díky za to, že mi jakožto influencer markeťák někdy vysvětluješ, že musím být víc online. Ale buď rád, že je mi pořád líp v tom nevirtuálním životě. Máš na to v práci ještě dokázat spoustu věcí. Já vlastně předpokládám, že co budeš chtít, to dokážeš. A já tě v tom budu vždycky podporovat, stejně jako ty podporuješ mě.
Dominik: Pohybovat se v uměleckém prostředí mi dalo opravdu mnoho, učím se být víc sociální a extrovertní. Zároveň mě to naučilo mnoho o lidech a různých povahách.
KDE NÁS VIDÍM ZA 10 LET
Milan: Spolu a kdekoliv.
Dominik: Šťastně a hlavně spolu.
VZKAZ PRO TEBE
Milan: Gratuluju k jednomu z prvních rozhovorů. Vím, že se nechceš moc ukazovat, ale příště se neboj mluvit klidně víc. Seš moje bambelinka!
Dominik: Budu teď citovat část našeho svatebního slibu: Miluju tě a chci s tebou žít.
2. září 2023