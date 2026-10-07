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Milan Peroutka se zakoukal do japonského mladíka. Manžel přihlížel

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„Byl jsem pyšný, jak to dávám, jak mi ten jetlag nevadí. Z nás tří jsem na tom byl nejlíp. Ráno jsem byl ve fitku, pak si zašel na snídaní, ale v půlce pobytu mě to doběhlo,“ vypráví Milan Peroutka, který se vrátil z vysněné dovolené v Japonsku.

Sedmihodinový časový posun mu dal zabrat při cestě tam i zpátky. Přesto krátce po návratu zavítal na opuletní oslavu společnosti Dermacol u příležitosti šedesátého výročí jejího založení, která se konala na zbraslavkém zámku a následující ráno už měl namířeno do Hamburku. Odtamtud se lodí vydal se svým manželem Dominikem a jejich rodinami do Kodaně a dalších míst. „Je to dárek k maminčiným narozeninám,“ svěřil se zpěvák.

Milan Peroutka
Milan Peroutka s partnerem Dominikem Roubínkem se barev rozhodně nebáli. Dominik trefil růžové zadání večera výrazným fuchsiovým kompletem, zatímco Milan zvolil extravagantní oblek, na kterém se míchaly vínové, modré, stříbrné i duhové tóny. S obřími kyticemi v rukou patřili k nejvýraznějším dvojicím večera.
Ředitelka strategie a spolumajitelka kosmetické značky Dermacol Věra Komárová s dcerami na oslavě 60 let Dermacolu (28. září 2026)
Milan Peroutka a jeho maminka Ivana Peroutková během společného pózování.
45 fotografií

Z Japonska si přivezl spoustu zážitků ale hlavně videoklip k písničce Spolu, která je třetím singlem z jeho připravovaného alba Barikády. „Chtěli jsme zkusit, co to udělá, když budeme pracovat s lokálními tvůrci. Oslovili jsme tamní produkci a našli jsme mezinárodní tým, ve kterém byla Ruska, Španěl, Japonec... a byli skvělí,“ vypráví.

Před kamerou se pak objevil s mladým japonským hercem a modelem. „Hraje moji známost a je otázka jakou, to ať si zjistí posluchači sami. O tom ta písnička je,“ říká Peroutka.

Produkci měl na starosti jeho manžel Dominik Roubínek, který je zároveň zpěvákovým manažerem. „Začali jsme v šest večer a točili až do rána do dvou, protože jsme chtěli mít Tokio pěkně nasvícené. Dominik to ale zabalil o půlnoci, že jde spát,“ usmívá se Milan.

„I v mém případě platí, že kdo jednou navštíví Japonsko, chce se tam vrátit. Ale ten jetlag vám to ovlivní. Najednou jsem byl úplně ztuhlý, hlava mimo, prožíval jsem něco jako kocovinu. Musel jsem si zajít na masáž. Takže ty první dny byly moje pocity smíšené, ale čím déle jsem tam byl, tím víc jsem se do té země zamilovával,“ říká.

Dominik Roubínek a Milan Peroutka

S manželem Dominikem a jeho sestrou navštívili Kjóto, Tokio, Ósaku a Hirošimu, na kterou byla během druhé světové války svržena atomová bomba. „V epicentru výbuchu přečkala jediná budova, která byla dokonce navržena českým architektem, což jsem nevěděl. Stojí uprostřed města společně s muzeem, ve kterém jsou zaznamenány příběhy dětí i dospělých. To pro mě byl hodně silný zážitek,“ vzpomíná Peroutka. „Je to osmdesát let zpět, ale to město vypadá velmi soudobě, jako všechna ostatní.“

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„V Japonsku jsou v každé ulici automaty s drinky. Všude se prodávají čaje, ale žádné pití není slazené, ani to, které si koupíte v mekáči. O Japonsku se říká, že bývalo na vrcholu ohledně elektroniky, tak jsem čekal, že budu ohromen jejími technologiemi, ale nakonec to pro mě byl mix toho, co už znám ze zemí, jako je Indie, a supermoderny. Pro mě to bylo tak na půl cesty,“ vypráví.

Milan Peroutka v Karlových Varech (30. června 2024)

Partneři přitom bydleli výhradně v hotelích Four Seasons, protože je s Dominikem milují. „Ty hotely byly různé, měly svůj standard, ale jeden byl s výhledem na nádraží. Z pokoje jsme koukali přímo na koleje, po kterých pořád jezdily vlaky. Upozornili nás, že nás to bude možná rušit, ale nerušilo,“ vrací se myšlenkami k dovolené.

Přivezli si z nich tři nové velké kufry, do kterých Milan dal pleťové masky a matchu – dárky, které koupil pro rodinu. A zbytek vyplnil jeho manžel. „Pro mě je nejdůležitější, že jsem si odtamtud přivezl ten videoklip a zážitky,“ říká zpěvák.

Pochutnal si i na sushi, které má moc rád, ale místní chuťové variace ho neoslovily. „Zkusil jsem sushi s mořským ježkem. Děkuji, nemusím,“ říká. Wagyu, které je považováno za nejdražší a nejchutnější hovězí maso na světě, na něj dojem taky neudělalo. „Bylo moc mastné a aromatické, příště bych si ho už nedal. Ale miluju čaje, těch jsem tam vypil dost,“ prozradil.

Milan Peroutka a Dominik Peroutka

Nabízela se jim možnost nechat se vyfotit v tradičním japonském kimonu, které nakonec kvůli špatnému počasí nevyužili. Dominik ale obdivuje japonského návrháře Isseye Miyakeho, jehož modely si přivezl jak on, tak Milan.

„Na Japonsku je úžasné, jak se tam lidé navzájem k sobě chovají. Jsou slušní a pokorní. Koupíte si něco v obchodě a klaní se vám, dokud jim nezmizíte z očí. A to je na tom to nejkrásnější a zároveň unikátní, protože globalizací se rozdíly mezi zeměmi stírají,“ vypráví Peroutka.

Japonsky se učit prý nebude, ale hodlá kontaktovat mladého japonského herce, se kterými si zahrál ve videoklipu. „Byl hezký i zajímavý. Vypadal trošku nebezpečně,“ usmívá se. „Určitě mu napíšu, jsem zvědavý, co na ten videoklip řekne.“

25. října 2024
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