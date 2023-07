Nejtěžší bylo přiznat to sám sobě, říká Peroutka po svatbě s mužem o sexualitě

„Kdybych tu měl po skoro dvou týdnech zanechat jediné slovo, bylo by to DĚKUJU. Přečetl jsem všechny vaše zprávy i komentáře, chtěl jsem bez okolků znát, jak na tom v Čechách jsme,“ začal svůj příspěvek na Instagramu Milan Peroutka.

„Gratulujete mi k odvaze sdílení mého soukromí s vámi, ale víte, co bylo zdaleka nejtěžší? Přiznat to sám sobě. Nechtěl jsem najednou být pro holky spíš kámoška, pořád se jim chci líbit. Chtěl jsem, aby moji klučičí kamarádi neztratili pocit, že se mnou můžou řešit cokoliv. Všichni jsme zvyklí pro lepší orientaci v lidech na určité kategorie, a já se bál těch klišé a definování. Chci tu být pro všechny,“ vysvětluje herec a zpěvák s tím, že mu sledující po jeho coming outu posílají mnoho vlastních osobních příběhů.

„I když na rovinu, teď nejvíc řeším ten svůj příběh. Děkuji vám za důvěru a nechci ji zklamat. Kdyby měl můj příspěvek pomoci a dodat odvahu jedinému člověku, stálo to za to. A nebo také přispět tomu, aby se tohle stalo zase o kousek normálnějším. Protože jednou takový příspěvek právě díky dalším podobným prolomením tabu nevyvolá zdaleka tolik emocí, jednoduše díky tomu, že na tom přestane být cokoliv tak zvláštního. A já budu na houpacím křesle vyprávět, jak to pro mě bylo kdysi náročné. To bych si / nám / vám přál,“ zakončil svůj vzkaz fanouškům.

Peroutka si koncem června na zámku Mcely vzal svého partnera Dominika Roubínka, uzavřeli registrované partnerství. Herec a zpěvák o svém milostném životě a soukromí nikdy moc veřejně nemluvil, v minulosti chodil s herečkou Míšou Tomešovou, spekulovalo se také například o jeho vztahu s influencerkou Nikolou Čechovou známou jako Shopaholic Nicol. Novou lásku potvrdil bez podrobností letos v únoru.

Dominik Roubínek pochází z bohaté rodiny. Jeho mamince se přezdívá „Paní McDonald“, vlastní řadu franšíz známého řetězce rychlého občerstvení. Roubínek pracuje pro televizi Nova, s Peroutkou žijí nyní společně v centru Prahy.