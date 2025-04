Absence na akcích rozvířily spekulace, že se někdejší prezidentský pár rozešel. Obamovi oslavili 32. výročí svatby loni v říjnu.

Obamová se v podcastu Work in Progress moderovaném herečkou Sophií Bushovou přímo nevyjádřila ke své absenci na zmíněných akcích. Poznamenala však, že je nyní v pozici, kdy má jakožto „dospělá žena“ kontrolu nad svým kalendářem.

Uvedla rovněž, že lidé nechtěli uvěřit tomu, že nyní rozhoduje sama za sebe a místo toho „museli začít spekulovat, že se s manželem rozvádíme“.

„Rozhodla jsem se udělat to, co je pro mě nejlepší. Ne to, co jsem musela udělat. Ne to, co jsem si myslela, že ostatní lidé chtějí, abych udělala,“ uvedla v podcastu, v němž poznamenala, že cítí určitou vinu za to, že se vzdala některých povinností. Zároveň ale řekla, že ženy obecně často bojují s pocitem, že někoho zklamaly.

Přestože si bývalá první dáma vyhradila více času pro sebe, ráda si stále najde čas na pronášení projevů a práci na svých projektech. V této souvislosti uvedla, že jí záleží na vzdělávání dívek.

Obamová se již dříve ve svých pamětech Becoming (Můj příběh), které se staly bestsellerem, otevřeně zmínila o strastech, s nimiž se v manželství potýkala kvůli Obamovým politickým ambicím a působení v Bílém domě.