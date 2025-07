Bude rozvod? Manželé Obamovi se poprvé vyjádřili ke spekulacím o krizi

A co na to „tradiční ruské hodnoty“? Duo Tatu se vrátilo po 12 letech, hrálo na Krymu

Ruské popové duo Tatu, známé svou lesbickou image a hity jako All the Things She Said a Not Gonna Get Us, odehrálo svůj první veřejný koncert po dvanácti letech. Julie Olegovna Volkovová (40) a...