Nouze nebyla o dojemné chvíle, při nichž ukáply slzy nevěstě i ženichovi. Oba přitom za ruce drželi jejich dva kluci. Na svých slibech pracovali Míša a Roman rozdílně dlouho.
„Míša svůj slib sepisovala a pilovala dva měsíce, já ho měl hotový u pivka za dvě hodiny,“ usmíval se Roman Tomeš.
V Úžicích nedaleko Prahy se sešla rodina, přátelé i kolegové z divadel, v nichž manželé účinkují. Nechyběli manželé Jan a Marie Křížovi, Přemysl Pálek s Charlotte Doubravovou, manželé Gránští, Janis Sidovský a Pavel Vítek, Denisa Nesvačilová, Monika Timková, Eva Burešová s Přemkem Forejtem, Felicita Prokešová a další.
„Svatba před deseti lety byla plná starostí a stresu. Nyní jsme si teprve oslavu náležitě vychutnali. Dělali jsme to i kvůli přátelům a hlavně kvůli dětem,“ shodli se manželé.
Na obnovení slibu proto nechyběly děti Tomešových ani Davida Gránského. Petr Ryšavý přivedl svého syna a miminky se pochlubily Ivana Korolová a Eliška Mrázová.