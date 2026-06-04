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Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu

Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili manželský slib za přítomnosti rodiny a přátel, z nichž mnozí dorazili už i se svými potomky.
Michaela Tomešová a Roman Tomeš měli po deseti letech druhou „svatbu“ 1. června...

Michaela Tomešová a Roman Tomeš měli po deseti letech druhou „svatbu“ 1. června 2026. | foto: Herminapress

Michaela Tomešová při obnově manželského slibu (1. června 2026)
Michaela Tomešová, Roman Tomeš a jejich synové Kristián a Jonáš při obnově...
Roman Tomeš, Michaela Tomešová a jejich synové Jonáš a Kristián
Herci Michaela Doubravová a Roman Tomeš se vzali 1. června 2016.
61 fotografií

Nouze nebyla o dojemné chvíle, při nichž ukáply slzy nevěstě i ženichovi. Oba přitom za ruce drželi jejich dva kluci. Na svých slibech pracovali Míša a Roman rozdílně dlouho.

„Míša svůj slib sepisovala a pilovala dva měsíce, já ho měl hotový u pivka za dvě hodiny,“ usmíval se Roman Tomeš.

Herci Michaela Doubravová a Roman Tomeš se vzali 1. června 2016.

V Úžicích nedaleko Prahy se sešla rodina, přátelé i kolegové z divadel, v nichž manželé účinkují. Nechyběli manželé Jan a Marie Křížovi, Přemysl Pálek s Charlotte Doubravovou, manželé Gránští, Janis Sidovský a Pavel Vítek, Denisa Nesvačilová, Monika Timková, Eva Burešová s Přemkem Forejtem, Felicita Prokešová a další.

„Svatba před deseti lety byla plná starostí a stresu. Nyní jsme si teprve oslavu náležitě vychutnali. Dělali jsme to i kvůli přátelům a hlavně kvůli dětem,“ shodli se manželé.

Na obnovení slibu proto nechyběly děti Tomešových ani Davida Gránského. Petr Ryšavý přivedl svého syna a miminky se pochlubily Ivana Korolová a Eliška Mrázová.

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