Občas bouchnu a na děti zařvu, přiznává šestinásobná matka Michaela Salák

„Děti jsou děti, někdy to chce asi se vybodnout na to, co se v tu chvíli děje, nechat je se vyzlobit a jedeme dál. Často mám v některých situacích na krajíčku, ale většinou se zastavím, nadechnu se, na chvíli odejdu a když se vrátím, je zas všechno v pohodě,“ řekla Michaela Salák během rozhovoru v pořadu Mama Star na ÓČKO STAR.

S manželem a dětmi už žili ve Finsku, USA, Rusku, Lotyšsku a naposledy ve Švédsku. Pro bývalého hokejistu Alexandera Saláka je nedávno narozený syn Marvin prvním potomkem, o kterého se stará už od jeho narození.

„Saša je doma víc na pohodu než já, protože nemá ty nejdůležitější úkoly. Vykoupat, obléct, uklidit a další stresující věci, které člověk dělá pořád dokola. Já jsem taková ta, co chce, aby děti doma dodržovaly pravidla, chodily spát včas, měly ty hranice a tak. On je ten, co to všechno bourá. Ale asi to tak má být,“ popisuje šestinásobná maminka.

Když Salákovi cestují, objednávají většinou tři hotelové pokoje a musí jezdit dvěma auty. Chůvu na plný úvazek však nezaměstnávají. „Nemáme nikoho, kdo by u nás byl například od pondělí do soboty. Máme ale hlídačku, která chodí dvakrát týdně s jedním ze synů cvičit a také paní, která nám pomáhá doma s úklidem a vařením. Je to výborná kuchařka,“ pochvaluje si Michaela Salák.

Přiznává, že se šesti dětmi je nutné občas úplně vypnout hlavu a věnovat se i něčemu jinému, než jen rodině. „Čtu si, skočím si na masáž, nebo na kafe s kamarádkou. Čas na sebe si vždycky udělám. Člověk musí někde brát tu energii na děti. Kdybych se jen vyčerpávala, nemohla bych s nimi fungovat, byla bych nešťastná,“ vysvětluje.

I když je rodičovství někdy náročné, fyzické tresty nejsou u Salákových na pořadu dne. „Při šesti dětech nemám čas každému něco hodinu vysvětlovat. Ale určitě si nemyslím, že je dobré děti bít. To dělat nechci a nebudu. Na druhou stranu chápu, že jsme jen lidé a člověk někdy vybouchne. Já na děti třeba někdy křičím. Bouchnu a zařvu. Ale rozhodně je nemlátím,“ dodává.

Michaela a Alexander Salákovi se vzali v roce 2010. Jejich syn Frederick se narodil v Chicagu, kde tehdy hokejový brankář chytal. Syn Sebastian a dcera Beatrice Anna se narodili v Petrohradě. V Praze přišla na svět dcera Charlotte Mia a synové Benjamin Hugo a Marvin.

Když byla Michaela Salák těhotná popáté, v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že si nikdy nepředstavovala tak velkou rodinu. „Vždycky jsem si říkala, že by bylo ideální mít tři děti. Já byla jedináček, to sice nebylo vždy špatné, mít rodiče a hračky jen pro sebe, ale chtěla jsem svým dětem dopřát něco jiného. Uvažovali jsme o třech dětech, až jsme se dostali na pět,“ svěřila se v roce 2021.

Pořad Mama Star sledujte na ÓČKO STAR každý lichý čtvrtek od 14 hodin, nebo v repríze následující sobotu v 10 hodin. Moderátorka Ivana Kulhánková si do něj zve známé tváře z řad maminek i tatínků, probírají se tu nejen témata jako rodičovství, výchova a soukromý života, ale i to, jak narození potomka ovlivnilo kariéru hvězdných hostů.

