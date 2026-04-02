Dítě má právo na oba rodiče, říká Nosková. O dceru se „dělí“ s obžalovaným exmanželem

„Péči o Jasněnku už máme vyřešenou, teď je exmanžel státní zástupkyní obžalován z domácího násilí, týrání svěřené osoby a vydírání,“ upřesňuje zpěvačka, která v kauze figuruje jako svědek a poškozená zároveň. Týrání se však týkalo i její dnes už patnáctileté dcery Elišky, kterou si do manželství přivedla.
„Mám z toho trauma, ale nedokážu si představit, že bych k soudům nechodila. Ty věci se děly mně, takže chci být u toho, až padne rozsudek, což bude dvanáctého května,“ říká zpěvačka.
I když má o morálních kvalitách svého ex pochybnosti, přesto mu ve styku s jejich společnou dcerou bránit nechce. „Každé dítě má nárok na oba rodiče. Bez ohledu na to, jak to spolu bývalí partneři mají. To znamená, že ponechávám Jasněnce její vlastní názor na tatínka, a taky prostor s ním být. Až přijde s tím, že se k ní choval nevhodně, budu to řešit, ale dokud se nic neděje, nevidím důvod, proč do toho zasahovat,“ říká.
|
„Na druhé straně si myslím, že primárně by všem mělo jít o to, aby bylo dítě v bezpečí. Takže pokud je někdo obžalovaný z domácího násilí a týrání svěřené osoby, tak by jeho styk s dítětem měl být podle mého upravený. Ať ho vídá, ale v bezpečném prostředí, pod dozorem. V minulosti se mi už stalo, že mi Jasněnku nepředal a naháněli jsme ho s policií. Nerada bych, aby se stalo něco horšího. Ale zatím je to v naší zemi nastavené takto,“ vypráví Michaela, která se do prosazení změny zákonů začala sama aktivně zapojovat.
„Vytvářím pro Ministerstvo práce a sociálních věcí podcasty, ve kterých se snažíme s odborníky tato témata otevírat. Zrovna včera jsem dělala rozhovor s ředitelem Ústavu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Náš systém zatím není na takové situace připravený a neumí ochránit ani oběti domácího násilí, ani ty děti, které jsou třeba sekundárně viktimizovány tím, že v takovém prostředí žijí,“ dodává.
„Řada soudů zastává postoj, že dokud člověk není pravomocně odsouzen, je třeba ctít presumpci neviny. Ale už se to postupně mění. Začínají si uvědomovat, že i obžaloba je natolik zásadní věc, že by k tomu soud měl přihlížet. Ale je to běh na dlouhou trať,“ říká.
Aby zabránila nechtěným konfrontacím, dceru exmanželovi předává její maminka. „Nechci, aby Jasněnka byla vystavena negativním emocím mezi námi dvěma. To je pro mě primární. A taky jsem začala pracovat na rádiu Relax, mám tam dopolední show, tak bych u toho občas ani být nemohla,“ vysvětluje.
I když se dál věnuje i podcastu Mezi tóny, který sama založila, je z ní v jejich třiačtyřiceti letech spíš moderátorka. Zároveň je znovu provdaná a zdá se, že tentokrát šťastně. „Já ty varovné signály u předchozího manžela nechtěla vidět, i když se mi hlásily. Protože, jak ty moje partnerské vztahy v životě postupně troskotaly, chtěla jsem všem i sobě dokázat, že tenhle vztah si udržím i za cenu toho, že nebudu poslouchat svůj vnitřní hlas,“ přiznává.
A říká, že se především sama musela změnit, přenastavit nahlížení na samu sebe, aby konečně mohla najít muže, se kterým bude šťastná. Tím je v současné době Jan Kolman. „Honza je člověk, který si nikdy na nic nehraje a vždycky řekne pravdu, i když ví, že se mi nebude líbit, čehož si velmi cením. A hlavně je tady pro mě,“ vypočítává klady svého druhého manžela.
Na křtu knížky Anička, věnované Anně Julii Slováčkové, která ve svých devětadvaceti letech podlehla rakovině, zavzpomínala i na jejich kamarádství.
„Znala jsem ji od dětství. První muzikál, ve kterém jsme se potkaly, byla Kapka medu pro Verunku, asi před třinácti lety. Pak jsme spolu hrály ve Sněhové královně, v Královně Kapesce a taky v Alence v říši divů. Takže jsme spolu trávily dost času a byly snad i kamarádky. Ale teprve když odešla, uvědomila jsem si, jak hluboce se mě jako člověk dotkla a jak moc mi byla blízká. V době, kdy jsem vedle ní stála na jevišti, jsem si to tak neuvědomovala. Její smrt mě strašně zasáhla,“ říká Nosková.
Zároveň vypráví, jaká Anička, která studovala na konzervatoři zpěv, byla. „Vždycky na sebe kladla hrozně velké nároky a měla i vysoké cíle, což bylo dáno tím, z jaké byla rodiny. Chtěla být v tom, co dělá, dobrá a oceněná. Ale ne kvůli tomu, že je Slováčková, ale sama za sebe. A myslím, že to dokázala. Našla si svoji cestu, napsala a nazpívala nádherné písničky, které teď přebírají její kolegové. Pro mě to byla neskutečně čistá duše, která tady možná měla zanechat ten odkaz, který zanechala, i tím, že odešla tak brzy,“ říká.
|
Sama má nejraději písničku Čas zatavit čas, kterou Anna Julie Slováčková nazpívala s Milanem Peroutkou. Sama ale žádnou z jejích písniček nezpívá. „Anička měla jiný typ hlasu než já, takže v mém podání by její písničky tak nevyzněly, nebylo by to prostě dobré,“ uzavírá.
|
19. února 2026