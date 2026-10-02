Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zlepšuje se to, říká Michaela Maurerová o vztahu s dvojčaty, která šla k otci

Autor:
Herečka Michaela Maurerová

Herečka Michaela Maurerová | foto: Monika Navrátilová

Michaela Maurerová
Michaela Maurerová
Michaela Maurerová
Michaela Maurerová
34 fotografií
Starší dvojčata Josef a Magdalena budou zanedlouho plnoletá, těm už dávno Michaela Maurerová dětské knihy nečte. Ale ani skoro osmiletá Emma o to nestojí. „Chodí do druhé třídy, ale už je z ní náruživá čtenářka, takže si nejraději čte sama, což je paráda,“ říká herečka.

Vzhledem k tomu, že hodně dětských titulů namluvila jako audioknihy, může si mámu pouštět ze záznamu. „To se stává často, když jsem unavená a coby herečka už večer čtení hlasově nezvládám,“ potvrzuje.

Emmu má se svým současným partnerem, zatímco dvojčata z manželství, které se před deseti lety rozpadlo. Děti zůstaly u Michaely, ale v době covidu se rozhodly natrvalo odstěhovat k otci. Přispěla k tomu souhra okolností. Pozornost, kterou její nový partner věnoval vlastnímu dítěti na úkor těch nevlastních a také požadavky, které Maurerová na své potomky měla v době on-line výuky. Šok, který jí dvojčata ve svých dvanácti letech připravila, ji málem zlomil nebýt Emmy, o kterou se musela postarat.

Michaela Maurerová

„Psaly mi maminky, které mají podobnou zkušenost nebo i daleko náročnější a složitější životní příběhy. Proto jsem to taky dělala, z důvodu sdílení, aby neměly pocit, že jsou v tom samy. Někdy se utápíme ve smutku, že jsme jediné, kterým se takové věci dějí, a proto jsme špatné, ale ono to tak není. A každé trápení je dočasné. Čas a trpělivost jsou lékem na všechno, což je velmi úlevné,“ vypráví Michaela Maurerová, jakou odezvu její zpověď vyvolala.

„S negativními reakcemi jsem se nesetkala. Hejty se najdou všude, ale v tomto případě jsem je nezaznamenala, i když je pravda, že nejsem ta, která by si pod nějakými anonymními články pročítala komentáře. Ale lidi, kteří mi psali, byli veskrze podporující a soucítící,“ dodává.

S oběma staršími dětmi je dál v kontaktu. „Včera jsme zrovna byli všichni společně na snídani. Náš vztah je hezký, pomalu se zlepšuje, nic dramatického se neděje, proto jsem ochotná o tom mluvit. V době, kdy mě to bolelo nejvíc, bych tu jizvu asi otvírat nechtěla,“ přiznává.

Michaela Maurerová

Josef a Magdalena budou už zanedlouho plnoletí. „Mluvím o nich jako o dětech, protože pro mě navždy dětmi budou, ale v podstatě jsou to svébytní lidé s vlastním názorem. Jsou rozumní, vědí, co chtějí v životě dělat, a já se jenom dojímám, že z nich navzdory okolnostem a složitějším životním situacím vyrostli fajn lidi. Jsem na ně hrozně pyšná,“ vypráví.

Jestli svého rozhodnutí „litují“, si netroufá odhadnout. „To se ukáže třeba až časem, jaký dopad to na ně mělo, jestli to takhle bylo správně. Já jsem ráda, že jsme v kontaktu. A nerada bych to víc rozebírala, protože je to jejich a moje soukromá věc. Vyšla jsem s tím ven jenom proto, že jsem se doslechla, že se podobné věci dějí spoustě matkám a přitom je to to nejkřehčí, co dokáže ženě jako mamince nejvíc ublížit,“ říká.

Po dlouhých letech se herečka chystá vrátit na divadelní prkna. „Byla jsem oslovená zajímavou partou a pokud všechno klapne, začnu zkoušet zajímavou českou hru pro tři ženské, tak na to se těším,“ prozrazuje. Jejími kolegyněmi budou Michaela Kuklová a Světlana Nálepková. „Samy mě oslovily a já čím jsem starší, tím víc věřím svojí intuici. Nějakou dobu jsem byla doma. Emmča byla ještě malá, tak jsem nechtěla rajzovat po republice, ale teď jsem si řekla: Proč ne, zkusím to,“ vypráví.

Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

Emma je holčička s velkým spektrem zájmů. K tomu temperamentní. „Ke své nelibosti v ní někdy vidím sebe. A ono je těžké bojovat sama se sebou. Na jedné straně mám pochopení, na druhé si říkám: Holka, nech si poradit, budeš to mít v životě jednodušší. Ale ono to nejde. Musí si to sama prožít,“ říká o mladší dceři. „Pusu nezavře, na všechno má odpověď, názor a argument. Ale přitom je hrozně citlivá, soucitná a přemýšlivá.“

Do výchovy vkládá i všechny své předchozí zkušenosti, ale zázraky od sebe neočekává. „Jsem, jaká jsem, nejlepší mámou, jakou v daný okamžik dokážu být. Rozhodně tomu dávám maximum, ale nedokážu znásilnit svoji povahu a sebe sama, abych se o něco urputně snažila. Já si myslím, že odpovědí na všechno je láska. Když bude Emma cítit, že ji mám ráda, i když jí zrovna říkám, ať si ustele postel nebo nebere sukni, protože jí v ní bude zima a táhnout na ledviny, tak myslím, že to časem pochopí,“ říká.

„A je docela vtipné, jak jí starší sourozenci, když jsme všichni pohromadě, opakují věci, které jsem jim sama jako máma říkala. Je to úsměvné a zároveň dojemné. Je vidět, že to v těch dětech někde vzadu zůstane,“ vypráví.

Michaela Maurerová

Kvůli dceři i obdivu k Patriku Hartlovi se zúčastnila křtu jeho knížky Andulčina andulata. „Emma miluje už první díl Andulka Andula, tak bude nadšená, až jí přinesu domů další. A už by měl Patrik začít psát třetí,“ smála se.

Hartl pokračování dělal zejména pro svoji dceru Ayu. Ta na něj vyvíjela tlak, protože byla zvědavá, co zažila Andula s ptáčaty, která se jí na konci první knížky vylíhla z vajíček. A protože dcera spisovatele, dramatika a režiséra Hartla je svéráznou bytostí, jak už v minulosti několikrát sám naznačil, dokonce mu dávala instrukce, jak by se měl příběh odvíjet, jak by měl pojmenovat ptáčata… „Tak jsem jí řekl, ať si napíše svoji vlastní knížku,“ prozrazuje Hartl, jak se s jejími doporučeními vypořádal.

Děj knihy se odehrává v předvánočním období, které má spisovatel velmi rád. Už proto, že je rodinně založený.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jan Nedvěd slaví 80. Pavlínku poznal, když jí bylo sedmnáct let, stále se milují

Jan Nedvěd a Pavlínka (křest CD Pátá, Praha, vinárna U Pavouka, 5. října 2006)

Písničkář Jan Nedvěd slaví ve čtvrtek 24. září své 80. narozeniny. Výraznou kapitolou jeho života je vztah s Pavlínou Jiráskovou, která je o 37 let mladší. Dvojice se dala dohromady na začátku...

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Kašpárek vzal do společnosti svou vnadnou přítelkyní. Zaujala odvážným modelem

Radek Kašpárek s přítelkyní Ivanou na módní show Osmanyho Laffity (25. září...

Šéfkuchař Radek Kašpárek (45) přišel na módní show návrháře Osmanyho Laffity se svou novou přítelkyní Ivanou Věžníkovou (38) a hned byli středem pozornosti. Věžníková totiž zvolila extravagantní...

Promluvila o svém napadení a přišla o práci. Janě Fabiánové lidi nevěřili

Jana Fabiánová

Dříve se musela hodně hlídat, aby nepřibrala. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová, která je vegankou, ale říká, že od doby, co jí jenom rostlinnou stravu, tak se jí zlepšil metabolismus. „Kalorie vůbec...

2. října 2026

Zlepšuje se to, říká Michaela Maurerová o vztahu s dvojčaty, která šla k otci

Herečka Michaela Maurerová

Starší dvojčata Josef a Magdalena budou zanedlouho plnoletá, těm už dávno Michaela Maurerová dětské knihy nečte. Ale ani skoro osmiletá Emma o to nestojí. „Chodí do druhé třídy, ale už je z ní...

2. října 2026

Cítila jsem se jako „odhozená Karlem Gottem.“ Formanová o osudových mužích i Americe

Premium
Martina Formanová. Jestli má někdo o čem vyprávět, pak ona k takovým lidem...

Jestli má někdo o čem vyprávět, pak Martina Formanová k takovým lidem určitě patří. Jako mladičká prožila roky s Karlem Gottem, později přesídlila do USA, kde se vdala za Miloše Formana. Píše knihy a...

1. října 2026

Peníze od Michala Davida nechce. David Gránský po vážném úrazu odmítl pomoc

David Gránský

Herec David Gránský (34) se po operaci zlomené holenní a lýtkové kosti zotavuje doma. Zranění z muzikálu Ledové království mu přineslo neplánovanou pracovní pauzu. Finanční pomoc mu nabídl i zpěvák...

1. října 2026  15:12

Pavol Habera zveřejnil fotku se synem. Paul Henry otce hodně přerostl

Paul Henry Habera, Pavol Habera a Daniela Peštová na natáčení SuperStar (2018)

Když naposled viděli diváci Superstar Paula Henryho Haberu (17), byl to malý kluk, co přišel navštívit tátu na natáčení. Pavol Habera (64) letos v porotě Superstar opět usedl a příliš se nezměnil....

1. října 2026

Zpěvačka Eva Burešová přijala jméno Saija. Matrika jí ho schválila

Eva Burešová jako Saija

Eva Burešová (33) už před několika týdny oznámila, že mění jméno i styl. Přechází na metal a bude se jmenovat Saija. Teď se ale ukázalo, že to Burešová se jménem Saija myslí vážně. Nechala si ho...

1. října 2026  11:20

Jim Carrey se oženil. Vzal si svou dlouholetou přítelkyni Min Ah

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Herec Jim Carrey (64) se potřetí oženil. Za ženu si vzal svou dlouholetou přítelkyni Min Ah. Hvězda filmů Maska, Blbý a blbější, Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Truman Show, Božský Bruce, Věčný svit...

1. října 2026  10:23

Agassi a Grafová slaví 25 let manželství. Láska začala na Roland Garros

Steffi Grafová a Andre Agassi (2023)

V říjnu uplyne už čtvrt století od velkolepé tenisové svatby. Idol žen Andre Agassi (56) randil se světovými celebritami, oženil se s hollywoodskou hvězdou, ale pravou lásku našel až s kolegyní...

1. října 2026

Hvězda Pobřežní hlídky na OnlyFans. Kolik jí měsíčně vydělají fotky nohou?

Erika Eleniaková jako Shauni v seriálu Pobřežní hlídka

Herečka Erika Eleniaková, známá jako Shauni z Pobřežní hlídky, si ve svých 56 letech založila účet na platformě OnlyFans. Už má přes tisíc odběratelů a její týdenní příjem má dosahovat v přepočtu...

1. října 2026

Honza Dědek o odchodu z Primy: někteří hosté najednou neměli čas

Moderátor Honza Dědek promluvil o odchodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka z Primy, reakcích pozvaných hostů i otcovství.

Sotva ho napadlo, že se svou oblíbenou a sledovanou show 7 pádů to na televizi Prima dotáhne do důchodu, dostal padáka. Když moderátor Honza Dědek přesunul svůj pořad na internet, někteří hosté...

1. října 2026  5:30

Taky jsem to zažila, říká Eva Podzimková o masírování kolegou v divadle

Eva Podzimková

Od té doby, co je herečka Eva Podzimková (36) maminkou dvou holčiček, dívá se na svět jinak. Přála by si, aby se jednou nemusely setkávat s tím, co v minulosti sama zažila: nevyžádané doteky a...

1. října 2026

Na lásku jsem nezanevřela. Překážek v životě jsem neměla málo, říká Anna K.

Zpěvačka Anna K.

Vystupuje s kapelou, píše knihu, ale také chystá dva velké koncerty s Českým národním symfonickým orchestrem. Zpěvačka Anna K. (61) se na duben příštího roku moc těší. V rozhovoru pro iDNES.cz ale...

1. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.