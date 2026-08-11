Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Děti si vybraly tátu, popsala Michaela Maurerová bolestné období po rozvodu

Autor:
  8:15
Herečka Michaela Maurerová

Herečka Michaela Maurerová | foto: Monika Navrátilová

Michaela Maurerová a Milan Kožíšek si řekli "ano" po deseti letech vztahu.
Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Michaela Maurerová se svým tajemným přítelem.
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Michaela Maurerová.
52 fotografií
Michaela Maurerová (46) se po letech vrátila k jedné z nejtěžších kapitol svého života. Popsala, jak náročné pro ni byly roky po rozvodu s podnikatelem Milanem Kožíškem, otcem jejich dvojčat Josefa a Magdalény. Přestože soud původně svěřil děti do její péče, později se situace změnila. Když bylo dvojčatům dvanáct let, rozhodly se žít u otce.

Všechno jsem si musela odžít. Špatné věci mě posunuly, říká Michaela Maurerová

„Deset let jsem o děti bojovala... Většinou čas věci uhladí, a když emoce opadnou, tak ti dva jsou schopní fungovat jako rodiče. Nám se to bohužel nepodařilo. V podstatě to trvá dodneška a nejsme schopni najít společnou řeč ani přes ty děti,“ popsala Michaela Maurerová v podcastu Buď dobrá.

Po rozvodu následovaly roky bojů

Maurerová se za Milana Kožíška provdala v roce 2008. Manželství ale nevydrželo a dvojice se rozešla v době, kdy byly jejich děti ještě malé. Rozvodové řízení se táhlo dva a půl roku a oficiálně bylo ukončeno v roce 2015. Dvojčata byla tehdy v péči matky a rodiče se dohodli na dnech, kdy si je otec bude brát k sobě.

Herečka později o období po rozchodu mluvila jako o velmi náročném. Popisovala, že po rozchodu zůstala sama se čtyřletými dvojčaty a musela znovu nastartovat svou kariéru. „Začala jsem úplně od nuly, abych měla na tepláčky, školku, ale i dovolený nebo výlety,“ vzpomínala. Zároveň přiznala, že právě tato zkušenost jí přinesla větší samostatnost a sebevědomí.

Herečka Michaela Maurerová
Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Michaela Maurerová se svým tajemným přítelem.
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Michaela Maurerová.
52 fotografií

Pak přišla puberta a covid

Další komplikace podle Maurerové nastaly v době, kdy dvojčata vstoupila do puberty a rodinu zasáhla pandemie covidu-19. Sama se podle svých slov dostala do role rodiče, který děti neustále napomíná a organizuje jejich život. „Nastala doba covidu, puberty, kdy jsem se stala tím otravným rodičem, který jim pořád říká, aby vstaly, šly ven s kamarády, učily se...“ popsala v podcastu.

Do rodiny mezitím přibyla její nejmladší dcera Emma, kterou má Maurerová se svým současným partnerem. Podle hereččina vyprávění se navíc její partner soustředil především na své dítě. „Trošku tehdy vypustil moje děti, které v tu chvíli asi trpěly,“ přiznala.

Dvojčata si vybrala otce

Nejbolestivější okamžik podle Maurerové přišel, když bylo Josefovi a Magdaléně dvanáct let. Děti se rozhodly odejít k otci. „Náš soudní systém je nastavený tak, že si dítě ve dvanácti letech může říct, u koho chce žít. Vybraly si tátu a já s tím v tu chvíli nemohla nic dělat,“ uvedla herečka.

Maurerová se podle svých slov ani poté nevzdala snahy být se svými dětmi v kontaktu. „Neustále jsem jim volala, psala esemesky, že je miluju, chci s nimi být a jsou pro mě strašně důležití,“ popsala.

Pro herečku šlo o období, které ji psychicky velmi zasáhlo. „Vím, že kdybych neměla nejmladší dceru Emičku, tak to nedopadlo dobře, protože já jsem měla vnitřně pocit, že můj život skončil,“ řekla Maurerová.

Dnes už jsou z dvojčat teenageři

Josef a Magdaléna jsou dnes už dospívající. Maurerová o jejich vztahu k rodičům v minulosti mluvila otevřeně, zároveň se ale snaží soukromí svých dětí chránit. Už v roce 2022 například popisovala, že její tehdy třináctiletá dvojčata postupně dospívají a její rodičovskou péči začínají vnímat jinak.

„Máma je pro ně momentálně trapný člověk, kterého když vidí a slyší co nejméně, tak je to ideální stav,“ žertovala tehdy v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Dnes tak Maurerová vychovává ještě nejmladší dceru Emmu, kterou má se svým dlouholetým partnerem. Otcem dvojčat je podnikatel Milan Kožíšek, s nímž herečka podle svých aktuálních slov dosud ani po letech nedokázala najít společnou řeč.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

17. srpna 2026  12:03

Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry

Móda podle Osmanyho Laffity

Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...

17. srpna 2026  10:39

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

17. srpna 2026  10:37

Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...

17. srpna 2026  10:18

O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová se synem Arturem v roce 2009

Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...

17. srpna 2026  8:55

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...

17. srpna 2026  5:30

Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina

Filip Březina je členem souboru Městských divadel pražských.

Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.