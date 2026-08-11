Děti si vybraly tátu, popsala Michaela Maurerová bolestné období po rozvodu

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Všechno jsem si musela odžít. Špatné věci mě posunuly, říká Michaela Maurerová
„Deset let jsem o děti bojovala... Většinou čas věci uhladí, a když emoce opadnou, tak ti dva jsou schopní fungovat jako rodiče. Nám se to bohužel nepodařilo. V podstatě to trvá dodneška a nejsme schopni najít společnou řeč ani přes ty děti,“ popsala Michaela Maurerová v podcastu Buď dobrá.
Po rozvodu následovaly roky bojů
Maurerová se za Milana Kožíška provdala v roce 2008. Manželství ale nevydrželo a dvojice se rozešla v době, kdy byly jejich děti ještě malé. Rozvodové řízení se táhlo dva a půl roku a oficiálně bylo ukončeno v roce 2015. Dvojčata byla tehdy v péči matky a rodiče se dohodli na dnech, kdy si je otec bude brát k sobě.
Herečka později o období po rozchodu mluvila jako o velmi náročném. Popisovala, že po rozchodu zůstala sama se čtyřletými dvojčaty a musela znovu nastartovat svou kariéru. „Začala jsem úplně od nuly, abych měla na tepláčky, školku, ale i dovolený nebo výlety,“ vzpomínala. Zároveň přiznala, že právě tato zkušenost jí přinesla větší samostatnost a sebevědomí.
Pak přišla puberta a covid
Další komplikace podle Maurerové nastaly v době, kdy dvojčata vstoupila do puberty a rodinu zasáhla pandemie covidu-19. Sama se podle svých slov dostala do role rodiče, který děti neustále napomíná a organizuje jejich život. „Nastala doba covidu, puberty, kdy jsem se stala tím otravným rodičem, který jim pořád říká, aby vstaly, šly ven s kamarády, učily se...“ popsala v podcastu.
Do rodiny mezitím přibyla její nejmladší dcera Emma, kterou má Maurerová se svým současným partnerem. Podle hereččina vyprávění se navíc její partner soustředil především na své dítě. „Trošku tehdy vypustil moje děti, které v tu chvíli asi trpěly,“ přiznala.
Dvojčata si vybrala otce
Nejbolestivější okamžik podle Maurerové přišel, když bylo Josefovi a Magdaléně dvanáct let. Děti se rozhodly odejít k otci. „Náš soudní systém je nastavený tak, že si dítě ve dvanácti letech může říct, u koho chce žít. Vybraly si tátu a já s tím v tu chvíli nemohla nic dělat,“ uvedla herečka.
Maurerová se podle svých slov ani poté nevzdala snahy být se svými dětmi v kontaktu. „Neustále jsem jim volala, psala esemesky, že je miluju, chci s nimi být a jsou pro mě strašně důležití,“ popsala.
Pro herečku šlo o období, které ji psychicky velmi zasáhlo. „Vím, že kdybych neměla nejmladší dceru Emičku, tak to nedopadlo dobře, protože já jsem měla vnitřně pocit, že můj život skončil,“ řekla Maurerová.
Dnes už jsou z dvojčat teenageři
Josef a Magdaléna jsou dnes už dospívající. Maurerová o jejich vztahu k rodičům v minulosti mluvila otevřeně, zároveň se ale snaží soukromí svých dětí chránit. Už v roce 2022 například popisovala, že její tehdy třináctiletá dvojčata postupně dospívají a její rodičovskou péči začínají vnímat jinak.
„Máma je pro ně momentálně trapný člověk, kterého když vidí a slyší co nejméně, tak je to ideální stav,“ žertovala tehdy v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.
Dnes tak Maurerová vychovává ještě nejmladší dceru Emmu, kterou má se svým dlouholetým partnerem. Otcem dvojčat je podnikatel Milan Kožíšek, s nímž herečka podle svých aktuálních slov dosud ani po letech nedokázala najít společnou řeč.