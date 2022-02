Maurerová o rozvodu s Kožíškem: Není to jednoduché, ale děti jsou priorita

„Mým dvojčatům je třináct let. Už dorostly do věku, kdy se o ně nemusím tolik starat. A hlavně tedy ani nechtějí, abych se starala. Máma je pro ně momentálně trapný člověk, kterého když vidí a slyší co nejméně, tak je to ideální stav,“ říká Michaela Maurerová v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Začínala jsem kdysi jako moderátorka na ÓČKU, sídlilo tehdy v takové vilce na ulici Vrchlického na Smíchově. Bylo mi tehdy přibližně dvacet let. Mohla bych si tedy teď po čtyřicítce konečně zas užívat, věnovat se více svému muži, chodit na párty a podobně. Ale já jsem se rozhodla věnovat si před třemi lety další miminko,“ popisuje herečka.

„Takže v noci vstávám, přikrývám, honím bubáky a tak. Rozhodně neodpočívám. Sama také nechápu, jak to zvládám. Improvizuji, vychytávám a přežívám,“ směje se Maurerová.

S tatínkem dvojčat Pepy a Madly Milanem Kožíškem už herečka mnoho let nežije. „Jsme už prakticky rozvedeni, vše je dořešeno. Mám nového partnera, s tím mám dceru Emmu,“ popisuje.

„Chtěla bych říct, že není tak úplně důležité, koho si v životě vezmete, ale s kým máte děti. To je pak totiž pouto na celý život. Ať už chcete, nebo ne. Když s někým nemáte děti a rozvedete se, už toho člověka nemusíte v životě vidět a mít s ním nic společného. Když s ním ale máte děti, vždycky už s ním budete muset kvůli nim být v kontaktu,“ říká a přiznává, že komunikace s bývalým partnerem je velmi složitá.

„Na začátku to bývá většinou v podobných situacích velmi vyhrocené, protože v tom fungují emoce. To se pak obvykle v zájmu dětí přetransformuje ve slušné kamarádské jednání. Jak to máme my, to bych úplně nerozpitvávala. Úplně jednoduché to není. Pořád si ale myslím, že máme oba jako prioritu to, aby děti byly v pohodě,“ míní Maurerová.

Tříletou dceru Emmu má herečka s přítelem, kterého už tři roky před veřejností tají. Po rozvodu s podnikatelem Milanem Kožíškem, který je otcem dvojčat, si pečlivě střeží soukromí. „S přítelem se neskrýváme, nechodíme kanálama. Snažím se jen respektovat to, že nechce být součástí mojí práce. Stejně jako já nebudu součástí jeho,“ řekla Maurerová v jednom z rozhovorů pro iDNES.cz.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách v sobotu v 11:00 a v neděli v 19:00.