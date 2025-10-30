Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Dospěla k tomu postupně. I ona tvrdila, že nejdůležitější je fungující vztah, což nepopírá ani v současné době. „Být partner někoho, rozhodnout se s ním žít, sdílet radosti i starosti, starat se společně o dítě, je asi nejdůležitější. Ale neopomíjím ani instituci manželství. Díky tomu, že spolupracuji s nadačním fondem Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám, vím, jak je po ztrátě partnera těžké nastartovat nový život. A v té bolavé chvíli plné emocí, je manželství institucí, která se o vás mininálně finančně nebo sociálně postará,“ vypráví.
„Takže nejsem proti sňatku a kdyby mě partner, se kterým jsem už deset let, požádal o ruku, neřeknu ne, protože je to formálně důležitá věc. Ale ty se dají uspořádat samozřejmě i bez sňatku,“ dodává.
Jednou už vdaná byla a následný rozvod nebyl vůbec příjemný, ani jednoduchý, přesto ničeho nelituje. „Jako každou zkušenost ve svém životě i tuto považuji za důležitou. Je dobře, že jsem si tím prošla,“ rekapituluje.
Z manželství vzešla dvojčata Josef a Magdalena, kterým bude příští rok osmnáct. „Oba jsou na střední škole, každý na jiné, mají své zájmy a jsou velmi samostatní i šikovní. A role se už obrátily. Dneska mi oni se vším radí, zejména ohledně moderních technologií, protože tam se považuji skoro za boomera. Ale dávají mi i tipy na věci ohledně módy, designu, inspirují mě svým pohledem na svět, řeší se mnou politiku, upozorňují na zajímavé výstavy... Je fajn, že tím aktivním a iniciátorem už nejsem já, ale oni,“ vypráví herečka, která se objevila na křtu knihy Patrika Hartla Manželství.
I když sama namluvila řadu audioknih, Hartlův titul mezi nimi zatím chybí. „Tuhle nabídku jsem ještě nedostala, ale kdyby přišla, byla by to pro mě čest,“ říká herečka.
Byla ale poctěna jinak. Dostala možnost napsat pro jisté vydavatelství knihu. „Zatím jsem ji ale s díky odmítla, protože tím, že sama hodně čtu, dokonce jsem některými považována za knihomola, mám ke spisovatelské profesi velkou úctu. Ne každý, kdo umí napsat hezký status na sociální sítě musí být spisovatelem. A já pořád ještě raději mluvím než píšu,“ vysvětluje.
Pokud by ale přece jenom usedla k počítači, napsala by román, na autobiografii se cítí ještě mladá. „Určitě jsou některé zásadní okamžiky v mém životě, které bych jednou třeba i jenom pro sebe jako určitou autoterapii sepsat chtěla. Ale myslím si, že je nemám ještě tak zpracované, abych na ně mohla pohlížet s nadhledem. A hlavně, to co já, prožívají víceméně všichni, tak by to možná lidi ani nezajímalo,“ říká.
Se svým současným partnerem vychovává Emmu, která v září nastoupila do první třídy. „Zrovna doma děláme čárky a vlnovky a musím říct, že u toho nejsem dost trpělivá. Dokonce je to se mnou čím dál horší. Ale ona trpělivá je a taky vtipná, chytrá a krásná. Prostě nejšikovnější ze všech,“ směje se Maurerová.
„Zároveň je i hodně svá, takže dělání rovných čárek za sebou nepovažuje za to nejdůležitější. Jako by si uvědomovala, že její generace už moc rukou psát nebude. Ale já jí vysvětluji, že je to dobré umět, protože si tím cvičí trpělivost a jemnou motorikou stimuluje mozek. Když jí to člověk dobře vysvětlí, umí to docela pobrat,“ překvapuje herečka.
Sama zaznamenala ve školství obrovský posun od doby, když základní školu navštěvovaly její starší děti. „Učitelé jsou modernější, dávají dětem větší prostor, což kvituji, ale někdy je tak velký, že neví, kde jsou jejich hranice, a to je znejisťuje,“ popisuje svoji zkušenost.
Emma chodí na státní školu a je tam spokojená. Michaela taky, ale musí si zvykat na nové metody. „Děti jsou tam vedeny hodně k samostatnosti. Ta je asi důležitější než to, jestli ty čárky na papíru dělají rovně. Já to vítám a po své zkušenosti se svými staršími dětmi, už spoustu věcí nechávám na dceři,“ vypráví.
„Ta samostatnost spočívá v tom, aby si sama dělala úkoly i za cenu toho, že je vypracuje špatně. Protože je to ‚její‘ špatně, které si pak bude muset obhájit, pochopit a sama opravit. Aby myslela na to, že se má teple obléknout, když je venku zima, věděla, že má mít s sebou kapesník a nesla zodpovědnost za své věci. Většinou se snažíme tohle všechno dělat za své děti my, rodiče, protože jsme příliš ochranitelští. A já teď už zpětně vím, že to pro ně není dobře. Musí se to samy naučit a někdy i za cenu toho, že prochladnou a budou mít rýmu,“ dodává.
Michaela donedávna točila seriál Zoo, jehož další výroba byla znenadání zastavena. Nese to statečně. „Nepobíhám venku zběsile s fotografiemi v podpaží a nehledám si práci, protože zatím všechno funguje, jak má, a těším se, že zase něco přijde. Ono to tak vždycky je. Ve chvíli, kdy mám největší pochybnosti, že zůstanu bez práce, objeví se nějaká nabídka,“ popisuje svoji zkušenost.
Krom jiného dál spolupracuje s dětskou stanicí České televize a namlouvá audioknihy. Naposledy to byl titul Správná pětka. Do toho připravuje na streamovací platformě svůj podcast, do nějž si bude zvát zajímavé lidi. A zaskakuje, když je třeba, za Terezu Kostkovou a Adélu Gondíkovou v jejich rozhlasové talkshow Blízká setkání, čehož si velmi považuje.