Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Autor:
Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která vás v případě, že zůstanete sami, ochrání,“ říká.
Michaela Maurerová

Michaela Maurerová | foto: Monika Navrátilová

Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)
Michaela Maurerová
Michaela Maurerová
34 fotografií

Dospěla k tomu postupně. I ona tvrdila, že nejdůležitější je fungující vztah, což nepopírá ani v současné době. „Být partner někoho, rozhodnout se s ním žít, sdílet radosti i starosti, starat se společně o dítě, je asi nejdůležitější. Ale neopomíjím ani instituci manželství. Díky tomu, že spolupracuji s nadačním fondem Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám, vím, jak je po ztrátě partnera těžké nastartovat nový život. A v té bolavé chvíli plné emocí, je manželství institucí, která se o vás mininálně finančně nebo sociálně postará,“ vypráví.

„Takže nejsem proti sňatku a kdyby mě partner, se kterým jsem už deset let, požádal o ruku, neřeknu ne, protože je to formálně důležitá věc. Ale ty se dají uspořádat samozřejmě i bez sňatku,“ dodává.

Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Jednou už vdaná byla a následný rozvod nebyl vůbec příjemný, ani jednoduchý, přesto ničeho nelituje. „Jako každou zkušenost ve svém životě i tuto považuji za důležitou. Je dobře, že jsem si tím prošla,“ rekapituluje.

Z manželství vzešla dvojčata Josef a Magdalena, kterým bude příští rok osmnáct. „Oba jsou na střední škole, každý na jiné, mají své zájmy a jsou velmi samostatní i šikovní. A role se už obrátily. Dneska mi oni se vším radí, zejména ohledně moderních technologií, protože tam se považuji skoro za boomera. Ale dávají mi i tipy na věci ohledně módy, designu, inspirují mě svým pohledem na svět, řeší se mnou politiku, upozorňují na zajímavé výstavy... Je fajn, že tím aktivním a iniciátorem už nejsem já, ale oni,“ vypráví herečka, která se objevila na křtu knihy Patrika Hartla Manželství.

I když sama namluvila řadu audioknih, Hartlův titul mezi nimi zatím chybí. „Tuhle nabídku jsem ještě nedostala, ale kdyby přišla, byla by to pro mě čest,“ říká herečka.

Michaela Maurerová na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

Byla ale poctěna jinak. Dostala možnost napsat pro jisté vydavatelství knihu. „Zatím jsem ji ale s díky odmítla, protože tím, že sama hodně čtu, dokonce jsem některými považována za knihomola, mám ke spisovatelské profesi velkou úctu. Ne každý, kdo umí napsat hezký status na sociální sítě musí být spisovatelem. A já pořád ještě raději mluvím než píšu,“ vysvětluje.

Pokud by ale přece jenom usedla k počítači, napsala by román, na autobiografii se cítí ještě mladá. „Určitě jsou některé zásadní okamžiky v mém životě, které bych jednou třeba i jenom pro sebe jako určitou autoterapii sepsat chtěla. Ale myslím si, že je nemám ještě tak zpracované, abych na ně mohla pohlížet s nadhledem. A hlavně, to co já, prožívají víceméně všichni, tak by to možná lidi ani nezajímalo,“ říká.

Se svým současným partnerem vychovává Emmu, která v září nastoupila do první třídy. „Zrovna doma děláme čárky a vlnovky a musím říct, že u toho nejsem dost trpělivá. Dokonce je to se mnou čím dál horší. Ale ona trpělivá je a taky vtipná, chytrá a krásná. Prostě nejšikovnější ze všech,“ směje se Maurerová.

michaelamaurerova

.....ZAINSTITUCIALIZOVANÁ✌
Hodně štěstí zdraví, ať tě škola baví❗️

1. září 2025 v 14:25, příspěvek archivován: 28. října 2025 v 15:39
oblíbit odpovědět uložit

„Zároveň je i hodně svá, takže dělání rovných čárek za sebou nepovažuje za to nejdůležitější. Jako by si uvědomovala, že její generace už moc rukou psát nebude. Ale já jí vysvětluji, že je to dobré umět, protože si tím cvičí trpělivost a jemnou motorikou stimuluje mozek. Když jí to člověk dobře vysvětlí, umí to docela pobrat,“ překvapuje herečka.

Sama zaznamenala ve školství obrovský posun od doby, když základní školu navštěvovaly její starší děti. „Učitelé jsou modernější, dávají dětem větší prostor, což kvituji, ale někdy je tak velký, že neví, kde jsou jejich hranice, a to je znejisťuje,“ popisuje svoji zkušenost.

Emma chodí na státní školu a je tam spokojená. Michaela taky, ale musí si zvykat na nové metody. „Děti jsou tam vedeny hodně k samostatnosti. Ta je asi důležitější než to, jestli ty čárky na papíru dělají rovně. Já to vítám a po své zkušenosti se svými staršími dětmi, už spoustu věcí nechávám na dceři,“ vypráví.

Michaela Maurerová

„Ta samostatnost spočívá v tom, aby si sama dělala úkoly i za cenu toho, že je vypracuje špatně. Protože je to ‚její‘ špatně, které si pak bude muset obhájit, pochopit a sama opravit. Aby myslela na to, že se má teple obléknout, když je venku zima, věděla, že má mít s sebou kapesník a nesla zodpovědnost za své věci. Většinou se snažíme tohle všechno dělat za své děti my, rodiče, protože jsme příliš ochranitelští. A já teď už zpětně vím, že to pro ně není dobře. Musí se to samy naučit a někdy i za cenu toho, že prochladnou a budou mít rýmu,“ dodává.

Michaela donedávna točila seriál Zoo, jehož další výroba byla znenadání zastavena. Nese to statečně. „Nepobíhám venku zběsile s fotografiemi v podpaží a nehledám si práci, protože zatím všechno funguje, jak má, a těším se, že zase něco přijde. Ono to tak vždycky je. Ve chvíli, kdy mám největší pochybnosti, že zůstanu bez práce, objeví se nějaká nabídka,“ popisuje svoji zkušenost.

Krom jiného dál spolupracuje s dětskou stanicí České televize a namlouvá audioknihy. Naposledy to byl titul Správná pětka. Do toho připravuje na streamovací platformě svůj podcast, do nějž si bude zvát zajímavé lidi. A zaskakuje, když je třeba, za Terezu Kostkovou a Adélu Gondíkovou v jejich rozhlasové talkshow Blízká setkání, čehož si velmi považuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Dokonce už začínám zapomínat berli, hlásí z Teplic herečka Alena Procházková

Advertorial

„Před čtrnácti lety mi Lázně Teplice doporučil lékař, který mi operoval kyčel,“ vypráví herečka Alena Procházková. Vrací se tam pravidelně, letos po reoperaci. Díky odborné péči se její kloub rychle...

30. října 2025

Tady se jde přes mrtvoly, srovnává natáčení doma a v zahraničí Gabriela Marcinková

Točila s Judem Lawem i s Madsem Mikkelsenem, s velkými zahraničními produkcemi. Od domácích natáčení se nelišily tolik v technickém zázemí jako v přístupu k hercům. „Ti lidé jsou úspěšní. To znamená,...

30. října 2025

Manželství lidi chrání, říká Michaela Maurerová. Klidně by se vdala znovu

Nejdůležitější je pro ni partnerství. Ale ani na manželství Michaela Maurerová nepohlíží svrchu. Kdyby ji partner, s nímž má sedmiletou dceru, požádal o ruku, neřekla by ne. „Je to instituce, která...

30. října 2025

Na slávu jsem nebyla připravená. Netušila jsem, co znamená, říká Stárková o Mostu!

Premium

Živel. Ale také křehká citlivá duše, která ráda tráví čas sama se sebou. Proč herečka Erika Stárková, již proslavila role v seriálu Most!, ráda posouvá hranice a na co je v České republice nejvíc...

29. října 2025

Na světovém finále mě přepadla úzkost a nervozita, říká miss Markéta Mörwicková

Češka Markéta Mörwicková na světovém finále Miss Grand International v Thajsku skončila na šestém místě. Na kameru iDNES.cz prozradila, že poslední měsíc spala jen dvě až čtyři hodiny denně. Na...

29. října 2025

Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka,...

29. října 2025  11:11

Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku

Hugh Jackman (57) a jeho přítelkyně Sutton Fosterová (50) se poprvé ukázali ve společnosti jako oficiální pár. Herec kvůli své kolegyni odešel od manželky Deborry-Lee Furnessové (69), se kterou se...

29. října 2025  9:28

Řád pro jadernou fyzičku Danu Drábovou převzala její partnerka Markéta

Jaderné inženýrce a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové (†64) byl v úterý in memoriam udělen Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti,...

29. října 2025  8:17

Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile

Reality show Love Island zažila den plný emocí. Soutěžící si vyzkoušeli roli rodičů nanečisto. Vila se proměnila ve školku, kde hlavní roli hrály realistické panenky, pláč a témata o budoucnosti....

29. října 2025  7:31

Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět

Je to paradox. Takový, jaký umí člověku připravit jenom sám život. Když neměl do čeho píchnout, hrál Bob Klepl po světě loutkové divadlo. Pak se dočkal konečně činoherních rolí, následně i filmových...

29. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

29. října 2025

Má žena by si občas přála být klisnou, říká Ondřej Kraus. Vedle hraní závodí v parkuru

Premium

Zase jeden mezi herci, který miluje koně. Se svou manželkou herečkou Šárkou Vaculíkovou, s bratrem Martinem, také hercem, a jeho rodinou žije Ondřej Kraus na statku, kde je chovají. A právě na...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.