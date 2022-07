Naši mě chtěli provdat do západního Německa, překvapila Michaela Kuklová

„Naši mě chtěli provdat do západního Německa. Dali mi tam inzerát. Tátova maminka žila v Německu a dopisy na seznámení chodily k ní, ona si je četla, dělala selekci a pak nám je přeposílala. Dostávala jsem hodně dopisů. O sedmnáctiletou studentku z Prahy byl zájem,“ svěřila se Michaela Kuklová v pořadu Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka.

„Pak jsem ještě já udělala selekci a jednoho jsem svolila vidět. Přijel v Porsche. Bavili jsme se německy. Vyrůstala jsem v Německu, a tak německy umím,“ vysvětluje čtyřiapadesátiletá herečka.

„Žili jsme tam čtyři roky a když jsme se měli stěhovat zpátky do Česka, kdy nám řekli, že nebudou prodlužovat vízum a když se nevrátíme, budeme utečenci, zamkla jsem se v pokojíčku a museli pro mě lézt oknem, protože jsem odmítala nasednout do náklaďáku, který se vracel do Prahy. Pak nám na osm let vzali pasy,“ vzpomíná na dětství a dospívání Kuklová.

Díky tomu, že se do Česka vrátila, tuzemské děti nepřišly o jednu z nejkrásnějších princezen. „Nevím, kolik princezen jsem natočila. Hodně. Ale role, které mi přinesly popularitu, byly od Zdeňka Trošky. Jasněnka především,“ přiznává herečka. Současně ale dodává, že na natáčení pohádek s Troškou nemá nejlepší vzpomínky.

„Já už vůbec netočím. Točila jsem se Zdeňkem a to stačilo. Ne že bych netočila kvůli němu, ale užila jsem si s ním dost. Nemám veselé historky z natáčení. On je zlatej, ale co si vymýšlí jako režisér... Ohně, výbuchy,“ směje se Kuklová.

„Když jsme točili Jasněnku, byli jsme v takové malé sluji, tam byl kýbl, doutnáky, spousta drátů zalitých nějakou tekutinou. Měli jsme vyběhnout s tím, že na půli cesty se to odpálí a za námi se to jenom jako rozsvítí. My jsme vyběhli a najednou rána jako z děla, najednou jsem cítila šílené teplo a tlaková vlna. Popadal tam celý štáb. Museli jsme to jet znova,“ vzpomíná.

Daleko horší zážitek ale měl teprve přijít. A postarala se jí o něj zkušená kolegyně Helena Růžičková. „Helenka mě měla profackovat střevíčkem. Ona měla ránu. Zkoušeli jsme to asi desetkrát a pak naostro asi šestkrát. Já to celou dobu snášela, lítala mi hlava zleva doprava, Helenka mě fakt nešetřila. Když jsme to dotočili, byla jsem otřesená, prospala jsem čtyři hodiny jak zabitá,“ popisuje herečka.

„To byl pátek a Zdeněk říkal: Tak jsme to natočili přes tvoje rameno na Helenku a v pondělí to budeme točit přes Helenky rameno na tebe. V autě mi tekla krev z pusy, měla jsem modřinu na bradě, byla jsem otřesená. A Helenka říkala: Ale prosim tě, jsem jí jenom tak šolíchala, dyť bych ji musela zabít,“ dodala Michaela Kuklová.