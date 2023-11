Nehádám se. Mám vždy pravdu, směje se manžel zpěvačky Michaely Gemrotové

KDY JSEM POPRVÉ UCÍTIL/A, ŽE JE TO LÁSKA

Michaela Gemrotová: Opravdu od prvního okamžiku jsem cítila velké souznění. Byli jsme k sobě naprosto upřímní. Rozhodně jsem musela cítit, že je to láska, když mě po třech měsících požádal o ruku a já, i když jsem byla v šoku, bez pochyb odpověděla „ano“. Že jsme skvělý tým a že je to láska s velkým L, jsem ale absolutně pocítila v den, kdy jsem přišla domů po jedné z těhotenských prohlídek se slovy „něco není v pořádku.“ Byla to pro mě asi nejtěžší doba v životě. Řekli mi: „Něco je s vaším dítětem...“ A Jíra mě objal a řekl: „Anežka je v pořádku“. Držel mě, držel nás, absolutně.

Jiří Štika: Od první chvíle jsem věděl, že je ta pravá. Cítilo to moje srdce i mozek, jak je srdečná a dobrá. Je skvělé, že si lidi rozumí, když je jim dobře, ale Míša se mnou byla i ve chvílích, kdy mi bylo hodně zle.

ČÍM MĚ NAPROSTO OKOUZLIL/A

Michaela Gemrotová: Jeho nesnesitelná ironie, jeho humor. Nemusel by být, ale je to skromný kluk a to je úžasné.

Jiří Štika: Do všeho se mnou šla po hlavě. Je upřímná, je skromná.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Michaela Gemrotová: Teď mám říct to „Láska“? Dobře. Láska je jasná. Často si říkáme, že jsme oba stejní, i když každý z jiného úhlu. Spojuje nás naše společná jednota. Dohromady s ním si připadám tak nějak úplně. Anežka, ta spojuje celou rodinu. Člověk potom nechce řešit blbosti. Řeší zdraví. Co je víc? A i proto jsme společně založili Nadaci Anežka a ta nás spojuje i ve směru pracovním.

Jiří Štika: Životní spolupráce, kreativita, pracovitost. Rodina.

CO PRACOVNÍHO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ

Michaela Gemrotová: Křest prvního Kalendáře Nadace Anežka na rok 2024, který pro nás nafotila Lenka Hatašová. A 4. ledna nás čeká benefiční koncert v divadle Broadway. Vystoupí na něm spoustu úžasných hostů, moderování se ujal Libor Bouček. Výtěžek z koncertu půjde na vybavení Cortex Neuro Centre, kde se léčí mnoho opravdu velmi nemocných dětí.

Jiří Štika: Nadace Anežka. Křest nadačního kalendáře. Jsem opravdu šťastný, že spolupráci přijali například Adéla Gondíková, Jiří Langmajer, Vašek Noid a Eliška Bártovi, Radka Fišarová, Marian Vojtko, Vojta Drahokoupil, Honza Toužimský, Robert Urban, Jaroslava Obermaierová.

JAK JI/HO VIDÍM JAKO RODIČE

Michaela Gemrotová: Táta rozmazlovač, ale spravedlivý. Je znát náš věkový rozdíl. On je v klidu, já řeším. Je velmi obětavý. I když leje, tak jde a například udělá skákací hrad. Proč? Protože to slíbil.

Jiří Štika: Je hodná, milující, ale přísná. Dává Anežce skvělou výchovu a redukuje moje rozmazlování.

V ČEM MI JI/HO NAŠE DCERA NEJVÍC PŘIPOMÍNÁ

Michaela Gemrotová: Říkám, že si udělal vlastní kopii.

Jiří Štika: Anežka ji skvěle doplňuje, Anežka je totiž moje kopie. Obě mají rády krásné oblečení.

KVŮLI ČEMU JSME SE NAPOSLEDY POHÁDALI

Michaela Gemrotová: Vůbec nevím. Když už si vjedem do vlasů, je to nějaká fakt blbost. Naštěstí. Dneska už víme a většinou jeden i druhý bereme zpátečku. Spíš se špičkujem a to nás baví. Navíc, Jiřík má přece vždycky pravdu.

Jiří Štika: Já se nehádám, já pouze velmi dobře radím. Mám vždy pravdu.

CO BYCH TI NIKDY NEODPUSTIL/A

Michaela Gemrotová: To netuším.

Jiří Štika: Nevím.

NAŠE SPOLEČNÁ VELKÁ ZÁLIBA

Michaela Gemrotová: Cestování, hudba, dobré víno a jídlo.

Jiří Štika: Obytňák. Příroda. Dobré jídlo a víno. Černý humor.

CO ŘÍKÁM NA JEJÍ/JEHO ŠATNÍK

Michaela Gemrotová: Mám moc dobrý vkus.

Jiří Štika: Má opravdu krásné věci, ale pečlivě vybírá, takže se v šatně naštěstí nedusíme. Máme jeden na druhého dobré oko. Umíme si i navzájem vybrat oblečení.

JAK VYPADAJÍ PRVNÍ MINUTY NAŠEHO SPOLEČNÉHO RÁNA

Michaela Gemrotová: Anežka naběhne k nám do postele a povídáme si, co se nám zdálo a nezdálo, posloucháme písničky. Anežka jede moudra.

Jiří Štika: V jedné posteli, Anežka vykládá, žebrá o jednu písničku za druhou, někdy posloucháme audiopohádky.

V ČEM JSME STEJNÍ

Michaela Gemrotová: My jsme stejní.

Jiří Štika: Ve všem.

CO NÁS ODLIŠUJE

Michaela Gemrotová: On je vynikající podnikatel, obchodník. Já jsem tímto talentem nepolíbena.

Jiří Štika: Miška nádherně zpívá. Já taky, ale myslí si to jen Míša.

TY A JÁ ZA 20 LET

Michaela Gemrotová: Vážně, kéž by byl osud nakloněn a my měli štěstí, budeme spolu, silní, zdraví, s našimi šťastnými dětmi a jejich potomky.

Jiří Štika: Doufám, že budeme živí, zdraví a společně si budeme užívat na naší chalupě na horách s celou rodinou.

VZKAZ PRO TEBE

Michaela Gemrotová: Děkuju za to, že jsi. Děkuju, že spolu žijeme naprosto reálnou a někdy i velmi náročnou pohádku.

Jiří Štika: Ať se milujeme za dvacet let stejně jako dnes.