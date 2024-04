Nahé fotografie Michaela Jacksona se možná objeví na veřejnosti

K zneužívání mělo dojít v 80. a 90. letech na zpěvákově ranči Neverland. Dvojice mužů dříve neuspěla v soudních sporech s produkčními společnostmi zpěváka, které od jeho smrti v roce 2009 spravují jeho pozůstalost.

Muži se loni opět obrátili na soud a část případu by se mohla znovu řešit. Právníci teď usilují o přístup k zapečetěným policejním záznamům z roku 2005, kdy byl Michael Jackson obviněný z pedofilie.

Podle právníků společností MJJ Productions a MJJ Ventures, ale žalobcům jde jen o policejní fotografie genitálií a nahého těla Michaela Jacksona, které chtějí zveřejnit.

Wade Robson, režisér Dan Reed a James Safechuck (Park City, 24. ledna 2019)

Co přesně je na snímcích a proč je policisté pořídili, není jasné. V některých případech ale při obvinění ze sexuálního násilí vyšetřovatelé požádají žalobce o podrobný popis intimních částí a těla jejich údajného útočníka. Fotografie pak mohou potvrdit obvinění.

Podle právníků zpěvákových společností Jackson fotografie nepořídil dobrovolně, ale proto, že mu to nařídil soud během vyšetřování případu založeného na nepravdivých prohlášeních.

Obvinění ze zneužívání mapuje mimo jiné dokument HBO z roku 2019 s názvem Leaving Neverland. Safechuck tvrdil, že byl zneužíván v letech 1988 až 1992 a začalo, když mu bylo kolem 11 let. Robsonovi bylo osm let a zneužívání trvalo od roku 1990 do roku 1996. Oba v dokumentu popsali praktiky, včetně orálního a análního sexu, o kterém řekli, že je Michael Jackson přiměl věřit, že jde o romantický vztah. Safechuck také tvrdil, že ho Jackson vzal na nákup zásnubního prstenu a uspořádal jim falešnou svatbu.

Choreograf a režisér Robson nejdříve zpěváka podporoval a u soudu svědčil, že nikdy nebyl obtěžován. V roce 2013 však změnil názor. Jako vysvětlení, proč podal žalobu, uvedl, že zpěváka bránil, protože byl zmanipulovaný a měl vymytý mozek.

Spisovatel, herec a režisér Safechuck se na soud obrátil rok po Robsonovi. Zpěváka žalovali mimo jiné kvůli úmyslnému způsobení emočního utrpení.

Žaloby byly zamítnuty a soud rozhodl, že Jacksonovy produkční společnosti neměly žádnou povinnost bránit sexuálnímu zneužívání dětí zpěvákem. V odvolacím řízení z loňského srpna ale soud rozhodnutí změnil. Údajné oběti nyní potřebují dokázat nejen to, že je Jackson zneužíval, ale také to, že zaměstnanci produkční společnosti byli spoluviníky.