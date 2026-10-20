Byla sexy, vtipná a chytrá, vzpomíná Douglas. S Turnerovou tajili lásku 40 let

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Michael Douglas se pochlubil jedinou dcerou. Carys vyrostla do krásy
Americký herec Michael Douglas po více než čtyřiceti letech přiznal, že měl tajný románek s kolegyní Kathleen Turnerovou. Jejich vztah vznikl během natáčení dobrodružné komedie Honba za diamantem (Romancing the Stone) v roce 1983. Přestože diváci dlouhá léta spekulovali o jejich vzájemné přitažlivosti, oba herci dlouhé roky tvrdili, že mezi nimi nikdy nic nebylo. Douglas nyní ve svých nových pamětech odhalil, že to nebyla pravda.
Film režiséra Roberta Zemeckise, který měl premiéru v roce 1984, se stal hitem mimo jiné díky chemii mezi hlavními představiteli. Turnerová v něm ztvárnila úspěšnou spisovatelku Joan Wilderovou, která se vydává do Kolumbie hledat unesenou sestru. Douglas zde hraje dobrodruha Jacka T. Coltona, jenž jí pomáhá dostat se z nebezpečné situace.
Jak nyní herec přiznal v autobiografii One Helluva Ride, vzájemná přitažlivost nebyla jen součástí jejich filmových rolí. „Kathleen byla chytrá, vtipná a sexy, navíc měla hluboký, podmanivý hlas, který se stal jejím poznávacím znamením. Okamžitě se mi zalíbila a přitažlivost byla oboustranná,“ napsal Douglas ve své knize, která vyšla 6. října 2026.
K příběhu se vyjádřila také dvaasedmdesátiletá Turnerová, kterou reakce na dávný románek očividně pobavila. „Proboha, co je to za rozruch kvůli něčemu, co se stalo před čtyřiceti lety!“ reagovala pro magazín People. Dodala, že Douglase zbožňuje a těší se, až si jeho knihu přečte.
Románek tajili i před kolegy
Douglas ve svých pamětech popsal, že jejich vztah zůstal dlouho utajený. Během společné práce na filmu Honba za diamantem (Romancing the Stone), jeho pokračování Honba za klenotem Nilu (The Jewel of the Nile) i černé komedii Válka Roseových (The War of the Roses) oba veřejně popírali, že by mezi nimi existovalo něco víc než přátelství.
„Oficiální verze zněla, že máme skvělou chemii, že jsme oba v pokušení, ale ve skutečnosti mezi námi nikdy nic nebylo. To byla lež,“ přiznal herec. Podle něj chtěli chránit jeho rodinu a zachovat si soukromí.
Douglas uvedl, že se během natáčení tajně scházeli, chodili spolu na večeře a vyhledávali soukromí, když ostatní členové štábu odpočívali. O jejich vztahu podle něj nevěděl ani režisér Robert Zemeckis nebo herec Danny DeVito, který s nimi ve filmu hrál.
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Říkali, že nám to nevydrží, vzpomíná Zeta-Jonesová. S Douglasem jsou 25 let
V té době byl Douglas stále právně ženatý s Diandrou Lukerovou, matkou svého syna Camerona. Podle vlastních vzpomínek však už spolu nežili a jejich manželství procházelo krizí.
Situace se změnila, když Diandra přijela na natáčení i s malým Cameronem. Douglas ve své knize vzpomíná, že měl radost, že syna vidí, zároveň ale návštěva přinesla komplikace. Diandra začala mít podezření, že mezi ním a Turnerovou existuje něco víc.
Turnerová se následně rozhodla vztah ukončit a Douglas se vrátil k manželce. S Diandrou zůstal až do jejich rozchodu, který vyústil v rozvod dokončený v roce 2000. Ve stejném roce se oženil s herečkou Catherine Zeta-Jonesovou, s níž má dvě děti, syna Dylana a dceru Carys.
Přestože jejich románek zůstal desítky let tajemstvím, Douglas a Turnerová spolu později znovu pracovali a udržovali přátelské vztahy. Setkali se mimo jiné při propagaci seriálu Kominského metoda (The Kominsky Method), v němž Turnerová hostovala.
Herec nyní ve svých pamětech popsal dávný vztah otevřeněji než kdy dříve. Turnerová na jeho přiznání reagovala s nadhledem a dala najevo, že ji po letech překvapuje především rozruch, který příběh znovu vyvolal.